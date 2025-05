Egan Bernal se molestó a pesar de su tercer puesto en la etapa 7 del Giro de Italia: “Faltó un poco”

El pedalista excampeón del Giro de Italia 2021, se sinceró sobre su rendimiento en la etapa 7 de la Maglia Rosa - crédito @INEOSGrenadiers / X

El 16 de mayo de 2025, el pedalista colombiano Egan Bernal llegó en la tercera posición en la etapa 7 del Giro de Italia, y volvió a ilusionar a la fanaticada del ciclismo en nuestro país.

Tras concluida la etapa, el ciclista colombiano y ganador del Tour de Francia 2019, expresó las emociones que tuvo tras finalizar la etapa 7 del Giro de Italia 2025, en la que rozó la posibilidad de llevarse la victoria.

Qué dijo Egan Bernal sobre su tercer puesto en la etapa 7 del Giro de Italia

Así se refirió el ciclista zipaquireño a su actuación en la etapa 7 del Giro de Italia - crédito Cycling Pro Net / YouTube

El 16 de mayo de 2025, en la atención a los medios de comunicación, Egan Bernal visiblemente fatigado se refirió a las posibilidades que tuvo para ganar la etapa, que comenzó en el municipio de Castel di Sangro y terminó en Tagliacozzo.

“Bueno, sí... no sé. Me sentía tan bien y alcancé a soñar que podía ir por la etapa. Bueno, hay que seguir intentado. Pensé que podía ir a disputarla, faltó un poco, creo que diez metros más y de pronto hubiera sido distinto. Creo que la camiseta algo me ayudó”, expresó.

Las palabras a su equipo tras el top-3 en la etapa 7

El pedalista zipaquireño habló con las redes sociales de su equipo y se expresó de la siguiente forma - crédito @INEOSGrenadiers / X

En las declaraciones oficiales a través de la cuenta de X de Ineos Grenadiers, Bernal destacó la buena labor que hizo su equipo para que lograra pelear la etapa en la alta montaña.

“El equipo me puso en una muy buena posición... al final me perdí algo, pero seguiremos intentándolo”, comentó.

Así será la etapa 8 del Giro de Italia

La jornada del 17 de mayo de 2025 también contará con varios premios de montaña - crédito Giro de Italia

El recorrido del 17 de mayo de 2025 partirá desde la ciudad de Giulianova, ubicada en la provincia de Teramo, centro de Italia, contará con un total de 197 kilómetros y llegará hasta Castelraimondo.

En total la etapa contará con cuatro premios de montaña y dos esprints: el primer esprint llegará en el kilómetro 49,9 en la localidad de Roccafluvione.

A partir de allí, en el kilómetro 60 llegará el primer puerto de tercera categoría en Croce Di Casale y luego los corredores correrán hasta el kilómetro 90 en donde disputarán un esprint en Sarnano, antes de llegar a la atracción de la jornada en el kilómetro 104: el puerto de montaña en Sassotetto ubicado entre el kilómetro 105 y 110.

Luego del ascenso de alta exigencia, los corredores verán el tercer puerto de montaña hasta el kilómetro 152 en Montelago, y donde la exigencia por el desnivel de la etapa puede también marcar cambios en la clasificación general.

Y finalmente entre el kilómetro 177 se disputará el esprint RedBull en Castel Santa María y en el kilómetro 190 el último puerto de montaña en Gagliole que será de cuarta categoría para así concluir la etapa en Castelraimondo.

Así quedó la clasificación de la etapa 7 del Giro de Italia

1 Juan Ayuso (España - UAE Team Emirates): 4 horas, 20 minutos y 25 segundos

2 Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates): a 4 segundos

3 Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): m.t.

4 Primoz Roglic (Eslovenia - Red Bull Bora Hansgrohe): m.t.

5 Giulio Ciccone (Italia - Lidl Trek): m.t.

6 Antonio Tiberi (Italia - Bahrain Victorious): m.t.

7 Damiano Caruso (Italia - Bahrain Victorious): m.t.

8 Richard Carapaz (Ecuador - Educacion First Easy Post): m.t.

9 Max Poole (Gran Bretaña - Picnic Post): a 8 segundos

10 Michael Storer (Australia - Tudor Pro): m.t.

11 Simon Yates (Gran Bretaña - Visma Lease a Bike): m.t.

12 Derek Gee (Canadá- Israel Premier Tech ): a 11 segundos

13 Einer Rubio (Colombia - Movistar Team ):m.t.

27 Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 1 minuto y 4 segundos

48 Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 4 minutos y 36 segundos

51 Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull Bora Hasngrohe): m.t.

Así quedó la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 7

1 Primoz Roglic (Eslovenia - Red Bull Bora Hansgrohe): 24 horas, 32 minutos y 30 segundos

2 Juan Ayuso (España - UAE Emirates): a 4 segundos

3 Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates): a 9 segundos

4 Antonio Tiberi (Italia - Bahrain Victorious): a 27 segundos

5 Max Poole (Gran Bretaña - Picnic PostNl): a 30 segundos

6 Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 33 segundos

7 Brandon McNulty (Estados Unidos - UAE Team Emirates): a 34 segundos

8 Mathias Vacek (República Checa - Lidl Trek): a 37 segundos

9 Simon Yates (Gran Bretaña Visma Lease a Bike): a 39 segundos

10 Richard Carapaz (Ecuador - EF Education): m.t.

14 Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 46 segundos

17 Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 minuto y 4 segundos

24 Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 2 minutos y 44 segundos

52 Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 12 minutos y 27 segundos

66 Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 17 minutos y 29 segundos