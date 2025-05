James Rodríguez tendría definido su futuro en el Club León: el colombiano ya está en vacaciones

James Rodríguez fracasó con León en la Liga MX, al ser eliminado en cuartos de final por Cruz Azul - crédito Club León

El mediocampista colombiano James Rodríguez continuará en el Club León, donde tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025.

El técnico Eduardo Berizzo, quien aún no ha renovado oficialmente su vínculo con la institución, cuenta con el jugador para el próximo semestre y espera que se incorpore a la pretemporada, aunque no lo hará en la fecha establecida inicialmente por el club.

El plantel de León fue citado para iniciar la pretemporada el lunes 9 de junio, pero James no podrá estar presente ese día.

El 10 de junio, la Selección Colombia enfrentará a Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires por la jornada de Eliminatorias al Mundial 2026, motivo por el cual el volante llegaría a México días después, posiblemente el jueves 12, tras el partido y un breve periodo de descanso.

Berizzo, en declaraciones recientes tras su reunión de balance con las directivas del club, reafirmó su intención de contar con Rodríguez: “James tiene contrato. Imagino que sus deseos serán continuar aquí”.

James Rodríguez jugó el partido completo en la eliminación del Club León a manos de Cruz Azul - crédito Club León

En medio de una reestructuración deportiva de cara al torneo Apertura, el club mexicano evalúa salidas antes de cerrar nuevas incorporaciones.

Berizzo manifestó que busca reforzar el plantel con un arquero, un defensor central y un delantero. James, por su parte, representa una pieza clave para los planes inmediatos del equipo, que aspira a competir por el título local y asegurar su clasificación a la Concachampions 2026 a través de la Leagues Cup, donde debutarán el 29 de julio frente al Montreal de la MLS.

Aunque por reglamento James podría ser inscrito por otro club para disputar el Mundial de Clubes, programado entre el 14 de junio y el 13 de julio, la dirigencia de León descartó esa posibilidad.

Una opción de cesión a Pachuca, que sí estará en la competencia, fue considerada, pero no prosperó. “Si se juega el Mundial o no, eso no va a cambiar en nada. Estoy bien”, declaró Rodríguez.

El jugador quedó en vacaciones desde el 13 de mayo. Para evitar una pausa prolongada antes de la fecha FIFA, el cuerpo técnico de la Selección Colombia, encabezado por Néstor Lorenzo, planea una semana de entrenamientos en Medellín con futbolistas que, como James, terminaron actividad antes de tiempo. La idea es que lleguen en buena forma a los encuentros ante Perú (en Barranquilla) y Argentina (en Buenos Aires), programados para el mes de junio.

La continuidad de James en León se perfila como una decisión clave para su rendimiento en el cierre de las Eliminatorias. En el equipo mexicano ha encontrado regularidad y respaldo, condiciones que no tuvo en sus últimos clubes. Con el Mundial 2026 como objetivo, su permanencia en la Liga MX parece consolidada.

La crítica de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez

El futbolista colombiano tuvo un rendimiento destacado pese a la derrota de las 'Fieras' - crédito @clubleonfc / X

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez lanzó una dura crítica contra James Rodríguez tras la eliminación de la Liguilla MX lo que calificó como un nuevo “fracaso” del volante colombiano en su paso por el Club León.

Vélez mencionó un informe que recopilaba el paso reciente de James por varios clubes sin mayor éxito, y lo presentó como parte de una tendencia sostenida desde 2019. “Es el sexto fracaso consecutivo de James Rodríguez con clubes”, señaló el periodista, al recordar que el jugador no pudo disputar el último partido de León por una sanción previa y que su ausencia tuvo consecuencias en las aspiraciones del equipo.

En su análisis, Vélez detalló el recorrido del mediocampista colombiano por equipos como Rayo Vallecano (España), Everton (Inglaterra), Al-Rayyan (Catar), Olympiakos (Grecia), São Paulo (Brasil) y León (México), señalando que en ninguno de ellos logró marcar la diferencia ni conducirlos a títulos relevantes.

“Incluso, después de que se fue James, Olympiakos llegó a ser campeón de Europa”, afirmó, en referencia al repunte del club griego tras su salida. Para el periodista, el bajo impacto de James en estos equipos ha sido una constante: “Ninguna influencia. Ninguna incidencia. Desde el punto de vista resultado y desde el punto de vista juego”.