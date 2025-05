Críticas a Jhon Ospina y el VAR por dos penaltis no sancionado a Millonarios en el partido contra Once Caldas

Once Caldas y Millonarios empataron en el partido de la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2025 - crédito Colprensa

El empate 2-2 entre Once Caldas y Millonarios en el estadio Palogrande, de Manizales, dejó una estela de controversias arbitrales que marcaron el desarrollo del encuentro.

Según lo informado, las decisiones del árbitro generaron descontento en ambos equipos, aunque las quejas más notorias provinieron del conjunto visitante, que consideró haber sido perjudicado en momentos clave del partido.

De acuerdo con los analistas arbitrales, Millonarios tuvo motivos para reclamar dos penaltis no sancionados. El primero ocurrió en el minuto 78, cuando en una jugada de tiro de esquina el defensor Jader Riquett pisó a Sergio Mosquera dentro del área:

Jugada en donde Sergio Mosquera pidió penalti por pisotón - crédito El Var Central

“Era penal: pisón sobre Sergio Mosquera que lo disminuye y no le permite terminar de disputar el centro. Imprudencia del defensor del Once y pena máxima para Millonarios. No apareció el VAR Kéiner Jiménez”, concluyó la cuenta de X @ElVarCentral donde se analizan las decisiones arbitrales.

La segunda acción polémica se dio en los minutos finales del encuentro, cuando el arquero James Aguirre, del Once Caldas, impactó al delantero Santiago Giordana en una jugada que generó fuertes reclamos por parte del atacante argentino. En esta jugada, dos analistas arbitrales coincidieron en su opinión:

Análisis de la jugada entre Santiago Giordana y el portero James Aguirre en el partido entre Once Caldas vs. Millonarios - crédito El Var Central

“Era penal: lanzó la pierna James Aguirre y lo único que encontró fue el pie de Santiago Giordana quien había llegado primero al balón. Nuevamente, es imprudencia, si se quiere, más clara que la primera polémica. No lo pitó Ospina y el VAR Jiménez no llamó” @ElVarCentral

“OSPINA OMITIÓ PENAL En el @oncecaldas vs @MillosFCoficial el árbitro Ospina y el VAR omitieron el penal por la falta de Aguirre a Giordana, el portero del Blanco sale de manera imprudente y le hace zancadilla, nunca juega el balón y con la pierna extendida lo derriba. ERA PENAL” @Borda_Analista

Por otro lado, el equipo local también expresó su inconformidad con una decisión arbitral que, según ellos, favoreció a Millonarios.

En este caso, el reclamo se centró en una entrada de Nicolás Arévalo sobre Juan Zapata, la cual fue calificada como temeraria por el jugador afectado.

Sin embargo, el árbitro decidió mostrar únicamente la tarjeta amarilla, lo que desató críticas desde el banquillo del Once Caldas.

“NO ES ROJA Un pisotón, del pie del atacante con el pie del defensor, se sanciona con amarilla. Se castiga con roja cuando se hace arriba del tobillo. El pisotón de Arévalo de Millonarios a Zapata del Once caldas no era roja y el VAR no debía llamar, como efectivamente ocurrió”, escribió el analista José Borda.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025

Atlético Nacional: 35 puntos / +18 diferencia de gol / 16 partidos jugados América de Cali: 33 puntos / +13 diferencia de gol / 18 partidos jugados Millonarios FC: 32 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados Junior FC: 31 puntos / +8 diferencia de gol / 17 partidos jugados Deportes Tolima: 30 puntos / +9 diferencia de gol / 16 partidos jugados Independiente Santa Fe: 30 puntos / +8 diferencia de gol / 17 partidos jugados Independiente Medellín: 29 puntos / +9 diferencia de gol / 15 partidos jugados Once Caldas: 27 puntos / +1 diferencia de gol / 16 partidos jugados Deportivo Pasto: 26 puntos / +1 diferencia de gol / 16 partidos jugados Alianza FC: 26 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados Deportivo Cali: 24 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados Atlético Bucaramanga: 23 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados Deportivo Pereira: 22 puntos / -1 diferencia de gol / 15 partidos jugados Fortaleza CEIF: 20 puntos / -8 diferencia de gol / 16 partidos jugados Envigado FC: 18 puntos / -11 diferencia de gol / 16 partidos jugados Llaneros FC: 17 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados Boyacá Chicó: 17 puntos / -16 diferencia de gol / 17 partidos jugados Águilas Doradas: 15 puntos / -4 diferencia de gol / 16 partidos jugados Club Deportivo La Equidad: 10 puntos / -16 diferencia de gol / 17 partidos jugados Unión Magdalena: 8 puntos / -12 diferencia de gol / 16 partidos jugados