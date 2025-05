Mario Yepes criticó los contratos cortos a los jóvenes talentos en Colombia: “Deben tener más credibilidad”

Mario Yepes fue crítico por la manera como los equipos manejan a las figuras juveniles en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

En los últimos años, se ha visto cómo las ramas juveniles en muchos equipos crecieron en calidad, debido a que cada vez salen al exterior futbolistas con corta edad, algunos teniendo carreras largas y otros que no triunfan afuera del país y deben regresar para recuperar el ritmo.

Mario Alberto Yepes es uno de los que cuestiona la manera como son tratados los juveniles, sobre todo con sus contratos que, en la mayoría de ocasiones, no son de larga duración y significan un riesgo para las instituciones, pues en caso de que empiecen a triunfar, es más fácil que otro conjunto del extranjero llegue con una buena propuesta para llevarlos a bajo precio.

En charla con Infobae, el defensor habló de su visión sobre las divisiones inferiores en el país, según su experiencia como jugador y entrenador, tras un evento de la marca Kellogg’s.

¿Cómo ve actualmente la parte juvenil del fútbol colombiano?

Hay jóvenes que están surgiendo muy rápido, pero en algunas posiciones yo veo que el recambio en Colombia se ha dificultado sobre todo adelante, en los atacantes. Siento que no hay un delantero joven que se esté mostrando, hablo del fútbol profesional. Me parece que Colombia está cerrando un año redondo en cuanto a las categorías juveniles porque clasificó al Mundial Sub-20, acaba de clasificar al Mundial Sub-17, entonces por ese lado creo que viene haciendo un buen trabajo. Esperemos que puedan hacer ambas selecciones.

Mario Yepes tuvo su experiencia como técnico en el Deportivo Cali entre 2016 y 2017, dos años después de su retiro - crédito Colprensa

Actualmente, vemos que muchos jóvenes en Colombia salen al exterior con muy corta edad, dejando a sus equipos afectados...

Obviamente, es algo que afecta a nuestro fútbol, también es porque los jugadores son muy jóvenes, pero los clubes tampoco pueden competir con los contratos de los extranjeros.

Con lo que pasó con Neiser Villarreal y Millonarios, ¿piensa que el problema estaría en la manera como vinculan a los juveniles?

Creo que deben tener más credibilidad en el jugador colombiano por parte de nuestros equipos, esto sucede porque como son jóvenes, hacen contratos muy cortos para este tipo de deportistas, en vez de hacerles uno más largo y que realmente puedan mostrar todo su fútbol, pero siempre falta como tener esa visión de encontrar y decir ‘este jugador debemos tenerlo por mucho tiempo en el club’, blindarlo con un contrato para que se pueda quedar por un tiempo largo. Pero acá dicen ‘no, esperemos a ver cómo le va, si juega bien o no juega bien’.

Neiser Villarreal tiene contrato con Millonarios hasta noviembre de 2025 y al club le ha costado tanto renovarlo, como venderlo - crédito Colprensa

¿Cuál debe ser la clave para un técnico, no solamente como entrenador, sino como formador, para que esos jóvenes tengan un futuro prometedor en el fútbol?

Esa pregunta es difícil porque depende de muchas cosas como la situación, de cómo esté la cantera del equipo para poder trabajar, además de buenos jugadores, buenos niños, buenos entrenadores, profesionales en lo que están haciendo, buenas instalaciones. A mi gusto, debe tener entrenadores muy preparados y buenas instalaciones, buenos sitios para entrenar. Eso es algo que nos falta, sobre todo en las divisiones menores de la gran mayoría de equipos.

Para terminar, ¿cómo ve a la selección Colombia en la actualidad, que lleva cuatro partidos sin ganar en las eliminatorias?

No estoy adentro de la selección, no veo que está sucediendo, pero haciendo mucha fuerza para que rápidamente podamos volver a la victoria en el partido contra Perú y podamos empezar a sellar esa esa clasificación que se merece Colombia por lo que ha hecho. No juzgarlo solamente por los últimos partidos, sino por lo que ha hecho en los últimos dos años. Ojalá que la clasificación se pueda dar.