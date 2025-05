El gol de Dayro Moreno ante Unión Magdalena contaría para el récord como máximo artillero del FPC: esta es la razón

Dayro Moreno ha tenido una gran temporada en 2025 y suenan fuerte las voces que lo piden en la selección Colombia - crédito David Jaramillo/Colprensa

Tras conocerse el fallo de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) el 10 de mayo de 2025, en donde se le otorgaron los 3 puntos al Once Caldas frente al Unión Magdalena, y la sanción del estadio Sierra Nevada, se abrió una polémica sobre si la anotación de Dayro Moreno contaría para el récord como máximo artillero del fútbol colombiano.

Es por ello que, a través de las redes sociales se aclaró la situación gracias a la explicación que entregó la periodista y presentadora de Espn Juliana Salazar Meza, en donde detalló los motivos por los cuales sí cuenta el gol del artillero del Once Caldas para su récord.

Esta sería la razón por la cual se sumaría el gol de Dayro Moreno

La periodista de ESPN explicó el principal motivo por el cual el gol de Dayro Moreno si contaría para su récord personal-crédito @julisalazarmeza/X

Juliana Salazar Meza, periodista y presentadora de Espn, explicó que reglamentariamente, pese a ser anulado el partido, en los registros estadísticos si se contaría el gol del exdelantero de la selección Colombia y de Atlético Nacional.

“EL GOL DE DAYRO SE CUENTA. Después de la decisión de la Comisión Disciplinaria de otorgar los puntos al Once Caldas, del juego ante el Unión Magdalena, y ganar el partido 3-0 hay una consulta que varios me han hecho: El partido lo ganaba el Once 1-0 con gol de Dayro Moreno… ¿Se le suma el gol a Dayro? La respuesta es: SÍ. El gol se suma a Dayro Moreno y los otros dos goles suman al equipo sin autor (sic)“, detalló.

Y agregó para argumentar dentro de su ejemplo, que cuando se presentó el caso de la pelea entre hinchadas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla el 26 de septiembre de 2024, en ese momento el Verdolaga iba ganando por 2-0, sí se contaron los goles de Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza por parte de Dimayor.

“De hecho los goles se suman si la decisión fuera en contra del equipo. Un ejemplo fue lo que pasó con Nacional-Junior, que el equipo verde ganaba 2-0 con goles de Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza y el juego fue suspendido. Luego le dieron los puntos al equipo barranquillero con marcador de 3-0 pero los dos goles de Nacional sumaron solo a la estadística de Román e Hinestroza”, agregó.

Que viene para Once Caldas y Unión Magdalena

El cuadro samario perdió los puntos por el escritorio frente al Once Caldas, tras los desmanes presentados por sus hinchas en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta-crédito Montiner Alvis Arrieta/Colprensa

Tras la polémica que se presentó con el partido entre el Ciclón Bananero y el Blanco Blanco de Manizales, los dos equipos se enfocarán en cerrar el campeonato de la mejor forma.

Por los lados del Unión Magdalena, quienes luchan por no descender, volverán a la acción el 18 de mayo de 2025 cuando en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta reciban al América de Cali a partir de las 8:15 p. m. (hora de Colombia) y cerrarán la fase del todos contra todos frente a Fortaleza CEIF en en el estadio de Techo el 25 de mayo de 2025.

Por los lados de Once Caldas, jugará el 11 de mayo de 2025 frente a Millonarios a partir de las 8:20 p. m.(hora de Colombia) en un partido clave para su clasificación a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El partido se disputará en el estadio Palogrande de Manizales y se podrá ver a través de las pantallas de Win+ Fútbol y la aplicación de Win Play.

Y en la Copa Sudamericana, volverá a la acción el 15 de mayo de 2025 cuando también en el estadio Palogrande de Manizales, reciban al Gualberto Villarroel San José por la fecha 5 de ‘la gran conquista’ al cuadro boliviano a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

América de Cali: 33 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +13) Atlético Nacional: 32 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +17) Millonarios: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Junior: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Tolima: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Independiente Medellín: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Independiente Santa Fe: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Once Caldas: 26 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Deportivo Pasto: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Deportivo Cali: 24 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Bucaramanga: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Alianza: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Pereira: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Envigado: 19 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Llaneros: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Fortaleza: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Boyacá Chicó: 14 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Águilas Doradas: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6) La Equidad: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -12) U. Magdalena: 8 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -12)