Teófilo Gutiérrez sorprendió con confesión que apunta a la política: “Me gustaría ser presidente de Colombia”

El exfutbolista de la selección Colombia recibió una de las distinciones más importantes de la costa Caribe colombiana - crédito Presidencia de la República

Fiel a su estilo, Teófilo Gutiérrez sorprendió tras revelar un inesperado deseo tras recibir la Orden Barrancas de San Nicolás, un reconocimiento otorgado por el Concejo de Barranquilla en honor a su destacada trayectoria deportiva y su impacto como ejemplo de superación para jóvenes de sectores vulnerables.

Y es que durante el evento, al ser consultado sobre una posible incursión en la política local en una salida a medios, Gutiérrez respondió con humor que no aspiraría a una curul en el Concejo Distrital, sino que preferiría ser presidente, lo que generó risas entre los presentes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“No, a mí me gustaría ser presidente”, sentenció el ídolo barranquillero que se ha posicionado como un jugador sumamente importante para el equipo dirigido por César Farías.

El homenaje, impulsado por el concejal Alexis Castillo, destacó el legado de Gutiérrez tanto dentro como fuera de las canchas. En su discurso, el futbolista expresó su agradecimiento hacia Castillo, a quien reconoció como un ejemplo de superación similar al suyo, al provenir de un barrio humilde como El Bosque, mientras que Gutiérrez creció en La Chinita.

“Agradecimiento con él y con su grupo de trabajo, porque la verdad que han promovido el deporte para los jóvenes”, afirmó el jugador, quien también dedicó palabras de gratitud a los asistentes, entre ellos sus padres, quienes lo acompañaron durante la ceremonia.

Teófilo Gutiérrez es uno de los grandes ídolos del Junior de Barranquilla - crédito Junior FC

De igual forma, en medio del evento, Teo también aprovechó para hablar sobre la actualidad del Junior de Barranquilla y los planes de César Farías para el próximo partido contra Santa Fe, programado para el sábado 10 de mayo de 2025 en Bogotá.

El histórico atacante confirmó que el técnico optará por una nómina alterna, dando oportunidad a jugadores que no han tenido tanto protagonismo en la temporada.

“Ya el entrenador dijo que van a jugar algunos compañeros que no han tenido la oportunidad, que son importantes para el equipo también. Entonces, hay que entender la situación, pero lo más importante es que el equipo es la figura”, explicó.

Teófilo Gutiérrez mostró su deseo de llegar a la Casa de Nariño - crédito AFP

Así mismo, el delantero, que cumplirá 40 años el próximo 17 de mayo de 2025, destacó la cohesión del equipo y su capacidad para obtener buenos resultados, incluso con una alineación diferente.

“Los muchachos pueden sacar un punto y hasta tres puntos. Podemos ir a ganar porque es un equipo compenetrado, un equipo que está muy concentrado. Hemos trabajado muy bien y los muchachos merecen esa linda oportunidad”, añadió.

Aunque el ex River Plate expresó su deseo de participar en todos los encuentros, mostró comprensión hacia las decisiones del cuerpo técnico. “Todos los partidos son importantes. Si a mí el entrenador me dice mañana, yo me monto al avión. Son decisiones que hay que respetar”, afirmó, recalcando su compromiso con el equipo y su disposición para contribuir en cualquier momento.

Teófilo Gutiérrez jugó 58 partidos con la selección Colombia y marcó 19 goles, de los cuales 4 fueron en los Juegos Olímpicos - crédito AFP

El veterano jugador también elogió el trabajo del entrenador, sus compañeros y la directiva del club, resaltando los avances logrados en la presente temporada. “Todavía quedan dos o tres fechas. Lo más importante es que el equipo está arriba en la tabla. Hace muchos años no clasificábamos anticipado. Eso es gracias a Dios, al trabajo del profe, de los compañeros. El equipo se ha entregado en todo sentido. La directiva ha puesto muchas cosas para que el equipo esté ahí. La verdad es que estamos muy contentos, y la afición, de a poco, está asistiendo al estadio”, comentó.

Así mismo, haciendo alusión a la presencia de delanteros experimentados en el fútbol colombiano como Radamel Falcao García, Dayro Moreno, Hugo Rodallega y Carlos Bacca, el futbolista que llegó a jugar Champions League con el Sporting de Lisboa destacó la importancia de esta generación de jugadores veteranos que han sabido mantenerse en alto nivel.

Teófilo Gutiérrez se convirtió en el último fichaje de Junior de Barranquilla para la temporada 2025 - crédito Junior FC

“Es una era de jugadores que han marcado la diferencia y que se han cuidado muy bien. Hemos estado en la selección, hemos compartido. Los jugadores veteranos nos hemos cuidado y por eso estamos dándoles a nuestros equipos lo mejor. Y eso es muy importante para la afición”, concluyó.