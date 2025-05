Francisco Maturana le ‘jaló las orejas’ a Marino Hinestroza: “Necesitaba saber como tenía la cabecita”

El técnico campeón de la Copa Libertadores y la Copa América habló sobre uno de los jugadores con mejor proyección - crédito Colprensa y Atlético Nacional

Francisco Maturana, uno de los entrenadores más influyentes y respetados del fútbol colombiano, no ha dudado en elogiar a Marino Hinestroza, una de las figuras más destacadas del fútbol profesional colombiano en 2025.

El entrenador de Atlético Nacional y selección Colombia, quien tiene una vasta experiencia tanto en el ámbito nacional como internacional, expresó su admiración por el joven delantero de Atlético Nacional.

En una reciente entrevista con Win Sports, Maturana fue claro al afirmar que, si tuviera que apostar por un jugador en el fútbol colombiano, Hinestroza sería su elección. El técnico subrayó la importancia de la mentalidad del jugador y su humildad para aprender de cada experiencia.

Marino Hinestroza causó una nueva polémica por no rendir declaraciones a la prensa por una noticia que lo habría disgustado - crédito Colprensa

“Tuve la oportunidad de hablar con Marino, fui muy transparente, porque yo le dije que si yo quería hacer una apuesta en el fútbol con alguien, en ese momento yo la haría por él”, comentó Maturana, enfatizando la importancia de la ilusión y el sueño de los futbolistas, algo que, según él, es clave para el éxito de cualquier jugador.

Maturana, quien ha recorrido varios continentes trabajando en el fútbol, explicó que siempre que un jugador tiene el apoyo de su familia, en particular de su madre, eso es señal de un futuro prometedor. “Siempre que me arrimo a un jugador y me habla algo de la mamá, esos jugadores terminan triunfando porque tienen una ilusión, un sueño”, expresó.

El entrenador también destacó la importancia de la humildad para aprender de los errores, un rasgo que considera esencial para el desarrollo de cualquier futbolista. “Es importante ese hecho de dejarse orientar, de aprender de los errores. Esa es la posibilidad de aprender de los errores que uno comete y eso lo va a hacer mejor. Apuesto por este muchachito”, agregó Maturana.

Marino Hinestroza ha sido clave en Atlético Nacional en lo que va del 2025, participando en 1.142 minutos a lo largo de 15 partidos, de los cuales 12 fueron en la Liga BetPlay, 2 en la Copa Libertadores y uno en la Superliga BetPlay, en la que se coronó campeón. Durante estos encuentros, Hinestroza ha sido protagonista en 8 goles, anotando 4 y asistiendo en otros 4.

El próximo desafío para Hinestroza será el jueves 8 de mayo, cuando Atlético Nacional enfrente a Internacional de Brasil en la Copa Libertadores. Este partido, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo F, se disputará en el estadio Atanasio Girardot y será una nueva oportunidad para que el delantero demuestre su talento en la competencia internacional.

Atlético Nacional vs. Internacional: hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores

El futbolista vallecaucano se refirió a las claves del éxito de Atlético Nacional en el pasado reciente-crédito David Jaramillo/Colprensa

El último partido entre Atlético Nacional vs. Internacional fue el 10 de abril de 2025, Internacional de Porto Alegre se impuso con contundencia a Atlético Nacional por 3-0 en el Estadio Beira Río de Porto Alegre, en un duelo correspondiente a la Copa Libertadores. Los colorados, dirigidos por Roger Machado, dominaron el encuentro y dejaron al Rey de Copas de Colombia sin respuestas, con un hat-trick de Alan Patrick.

El primer gol del encuentro llegó a los 50 minutos tras un penalti ejecutado por Alan Patrick, quien fue el encargado de abrir el marcador. El mismo jugador volvió a marcar al 82′, nuevamente desde los 11 metros, para ampliar la ventaja del equipo brasileño. Finalmente, en el 88′, Patrick completó su triplete con un gol desde el campo abierto, sentenciando el encuentro.

Lugar : estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia

Fecha y hora : jueves 8 de mayo - 7:30 p. m. hora colombiana

Transmisión : ESPN y Disney +.

Posible alineación Atlético Nacional : David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Billy Arce; Alfredo Morelos.

D.T. Atlético Nacional : Javier Gandolfi.

Posible alineación Internacional SC: Anthoni; Braian Aguirre, Vitao, Victor Gabriel, Alexandro Bernabei; Bruno Henrique, Fernando; Bruno Tabata, Alan Patrick, Óscar Romero; Enner Valencia.

D.T. Internacional SC: Roger Machado.