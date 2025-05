Arquero colombiano recibió fuerte rodillazo en la cabeza en pleno partido: “Yo ahora no me acuerdo de nada, voy y vengo, tengo lagunas”

Sebastián Arango, portero que tuvo paso por Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo - crédito @s_arango23 / Instagram

Los representantes del fútbol colombiano en el exterior están están tanto en las ligas más importantes del mundo, como Luis Díaz con Liverpool, como en jugadores que han tenido oportunidades en otras ligas de menor reconocimiento y renombre.

El segundo caso es el del exportero de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo Sebastián Arango, que hoy juega con el Santa Fe FC, equipo de la primera división de República Dominicana.

Allí Arango comenzó a destacarse bajo los tres palos, pero el 22 de abril de 2025, el portero colombiano se llevó uno de los sustos de su vida mientras disputaba un partido de la Copa de República Dominicana.

Durante el partido el arquero recibió un fuerte golpe, que narró en una charla con Gol Caracol, en la que detalló lo que recordaba antes de perder la conciencia por el impacto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Así recuerda Sebastián Arango el accidente que sufrió

Arango se llevó un susto importante mientras jugaba un partido en República Dominicana - crédito @s_arango23 / Instagram

En charla con Gol Caracol el 7 de mayo de 2025, Arango informó que se encuentra en el Valle del Cauca recuperándose del golpe que sufrió, y allí confesó que no recuerda de lo que le ocurrió.

“Yo ahora no me acuerdo de nada, voy y vengo. Tengo lagunas, vacíos, pienso y me acuerdo, por ejemplo, de la cuarentena (pandemia del coronavirus)“, agregó el futbolista colombiano, que fue autorizado a viajar a nuestro país y seguirá con el monitoreo del equipo dominicano.

Y confirmó que todavía se encuentra en proceso de recuperación para volver a las canchas, y en donde también mencionó que ya tuvo todos los exámenes médicos (resonancias, tomografías y electroencefalogramas).

“Estoy en recuperación en ese proceso de recordar todo. Gracias a Dios estoy mejorando”, concluyó.

Recorrido de Sebastián Arango en el fútbol profesional y la presente temporada

Sebastián Arango actualmente milita en la Liga de República Dominicana - crédito @s_arango23 / Instagram

Sebastián Arango debutó en la temporada 2014, en donde alcanzó a disputar varios encuentros desde 2017 hasta 2019.

Allí logró estar durante 26 partidos en 2364 minutos, de los cuales fue titular en 25 oportunidades.

Con respecto a su última temporada en la Liga BetPlay en el 2024, alcanzó a estar en 3 partidos en 244 minutos, en donde no logró mantener su portería invicta, ya que recibió un total de ocho goles.

7 de abril de 2024 - Liga BetPlay: 64 minutos en La Equidad 4-0 Boyacá Chicó

23 de marzo de 2024 - Liga BetPlay: 90 minutos en el América de Cali 3-2 Boyacá Chicó

16 de marzo de 2024 - Liga BetPlay: 90 minutos en el Boyacá Chicó Boyacá Chicó 2-1 Atlético Nacional

En la actual temporada con Santa Fe FC de República Dominicana, el portero vallecaucano logró estar en 9 partidos, sumando un total de 755 minutos y en donde por el momento tampoco dejó la valla invicta. A continuación esta es la lista detallada de los encuentros de Arango.

22 de abril de 2025 - Liga de República Dominicana: Salcedo 2-2 Santa Fe

16 de abril de 2025 - Liga de República Dominicana: Santa Fe 0-1 Delfines

6 de abril de 2025 - Liga de República Dominicana: Santa Fe 1-3 Atlético Pantoja

28 de marzo de 2025 - Liga de República Dominicana: Atlético Vega Real 1-2 Santa Fe

16 de marzo de 2025 - Liga de República Dominicana: Santa Fe 2-2 CBA Santo Domingo

9 de marzo de 2025 - Liga de República Dominicana: Santa Fe 1-1 Atlántico

3 de marzo de 2025 - Liga de República Dominicana: Universidad O&M 1-0 Santa Fe

25 de febrero de 2025 - Liga de República Dominicana: Santa Fe 0-1 Delfines

21 de febrero de 2025 - Liga de República Dominicana: Cibao FC 3-0 Santa Fe