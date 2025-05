Un colombiano es el terror del técnico de Independiente antes de enfrentar a Rivadavia: “nos preocupa”

El colombiano es uno de los referentes de Independiente de Rivadavia - crédito @sebastian14villa/Instagram

Después de la primera fase, en la que los clubes fueron distribuidos en dos zonas, en el fútbol argentino se define al campeón del primer semestre de 2025 con una serie de partidos de eliminación directa.

Entre los partidos más destacados está el cruce entre Independiente de Avellaneda e Independiente de Rivadavia, que ha sido señalado como un compromiso para confirmar el resurgir de Sebastián Villa.

Cabe recordar que, el colombiano de 28 años era una de las figuras de Boca Juniors, pero una grave causa legal provocó que fuera retirado del club xeneize, jugó varios meses en Europa y en 2024 volvió a Argentina para firmar con Rivadavia.

En el actual semestre, Villa ha disputado 16 partidos, logrando anotar cuatro goles y entregar el mismo número de asistencias; además, tiene una calificación global de 7.4 puntos en los medios especializados.

Rival del colombiano no se guardó elogios para Villa

Vaccari es el técnico de Independiente de Avellaneda - crédito EFE

Después de derrotar a Bostón River por la Copa Sudamericana, Julio Vaccari, técnico de Independiente de Avellaneda, fue cuestionado sobre los nombres que utilizará frente a Rivadavia.

“No sé si habrá cambios o no, pero se está pensado en recuperar a todos los futbolistas que jugaron hoy, y a los chicos que no lo hicieron poder ponerlos a punto para que estén para este partido. A los futbolistas que en mejor forma yo considere que llegan, ponerlos”, indicó Vaccari.

Debido a que su rival es considerado un equipo inferior, el estratega aseguró que no es su culpa no enfrentar a clubes como Boca o Racing, puesto que estos están en el otro costado del fixture.

“No existe en el fixture ese partido ni con Boca ni con Racing. Solo dice que jugamos con Independiente Rivadavia. Para nosotros es ese el partido. Veremos, ojalá nos toque jugar con alguno de esos que vos nombr´ss y ojalá nos toque con los dos, porque significaría que estamos en una instancia muy importante“.

Villa fue elogiado por el técnico de Independiente de Avellaneda - crédito @sebastian14villa/Instagram

Por último, después de varias preguntas sobre la superioridad de su equipo, Vaccari decidió hablar de manera positiva sobre su rival, elogiando al colombiano Sebastián Villa.

De acuerdo con el estratega, a pesar de que no enfrentará al equipo con más historia, sí tendrá que buscar la forma de neutralizar al que para él es el mejor jugador del fútbol argentino en la actualidad.

“Tenemos que pensar en un rival que es durísimo y que para mí tiene al mejor futbolista del fútbol argentino, el más desequilibrante, y que realmente es un equipo muy duro. Es lo único que nos preocupa. Lo más importante es pasar el próximo partido”, puntualizó Vaccari.

El juego entre Independiente de Avellaneda e Independiente de Rivadavia se disputará el domingo 11 de mayo, desde la 1:30 p. m. hora de Colombia, en el estadio Libertadores de América.

Julio Vaccari no seguiría en su cargo si pierde la serie contra Independiente de Rivadavia - crédito EFE

Cabe recordar que, Villa no es el único colombiano que sigue en disputa por el torneo argentino, puesto que en la serie contra Independiente enfrentará a su connacional Álvaro Ángulo.

De la misma forma, otros cafeteros en la competencia son: Miguel Ángel Borja, Jáminton Campaz, Alexis Manyoma, Edwin Cetré, Johan Romaña y Yeison Murillo Mena. Las otras siete series se jugarán de la siguiente manera:

San Lorenzo vs. Tigre: Sábado 10 de mayo.

Rosario Central vs. Estudiantes de la Plata: Sábado 10 de mayo.

Racing de Avellaneda vs. Platense: Sábado 10 de mayo.

Boca Juniors vs. Lanús: Sábado 10 de mayo.

Argentinos Junior vs. Instituto de Córdoba: Domingo 11 de mayo.

Huracán vs. Deportivo Riestra: Domingo 11 de mayo.

River Plate vs. Barracas Central: Lunes 12 de mayo.