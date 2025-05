Figura del Deportivo Cali reveló que estuvo cerca de morir: “Las balas quedaron en el carro”

Deportivo Cali busca salir de su crisis económica y deportiva en la temporada 2025 - crédito Colprensa

Deportivo Cali vivió momentos difíciles en los últimos años en el fútbol profesional colombiano, cuando peleó contra el descenso, situación que generó un dolor de cabeza para los hinchas del cuadro Azucarero.

Pero pese a los momentos difíciles, el Cali tiene referentes que se destacaron con el equipo que actualmente dirige Alfredo Arias, y que se han convertido en líderes del proyecto del equipo que es diez veces campeón de Colombia.

Uno de esos jugadores es Juan Sebastián Quintero, un futbolista que surgió de la cantera del cuadro Azucarero.

Quintero habló con Steven Arce, editor de AS Colombia, sobre el presente del defensor de 30 años, y en la charla recordó el duro momento que vivió hace algunos años debido a un atentado que sufrió.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esta fue la dura confesión de Juan Sebastián Quintero

Quintero proviene del Deportivo Pereira donde jugó para la temporada 2024 con el cuadro Matecaña - crédito @AsoDeporCali / X

El 6 de mayo de 2025, en charla con el periodista Steven Arce del Diario AS, de Colombia, a Juan Sebastián Quintero le consultaron sobre uno de los momentos más difíciles que vivió a lo largo de su carrera deportiva en el 2018 en el Deportivo Cali, y allí reveló que sufrió un atentado, situación que lo motivó a salir a jugar al fútbol de España, en el Sporting de Gijón, y luego ir al Fortaleza, de Brasil.

“Mi carro no era blindado, las balas quedaron en el carro. El policía en el peritaje me decía: ‘No entiendo cómo no te pasó nada, cómo no tienes un tiro en una pierna’. La bala, en vez de seguir derecho, se fue para abajo... Al otro día me encontré una señora en el condominio, se queda mirando y se le aguan los ojos... Ella me dice «Yo tengo un testimonio contigo, el día de tu atentado Dios me había dicho en un sueño qué tenía yo que hacer»“, comentó.

“Cuando me dice eso, yo retrocedo la película y me acuerdo que cuando acelero el carro para entrar al condominio la puerta estaba abierta, no tuve que pitar. Son cosas de Dios que cuando uno menos cree, Dios está con nosotros en todo momento. Hoy que ya le entregué mi vida a Dios comprendo eso, me puse a llorar y dije «increíble, Dios, lo que me has cubierto y protegido, incluso, las veces que no lo merecí’“, afirmó.

Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali

El cuadro azucarero se encuentra parcialmente por fuera del grupo de los 8 - crédito David Jaramillo / Colprensa

Deportivo Cali volverá a la acción el 11 de mayo de 2025 a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia), cuando visite al Alianza FC de Valledupar en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Luego volverá a su casa el 18 de mayo de 2025 cuando reciba en condición de local a Independiente Santa Fe, y cerrará el campeonato colombiano cuando visite en el estadio Palogrande de Manizales al Once Caldas.

Estadísticas de Juan Sebastián Quintero con Deportivo Cali en la temporada 2025

El defensor central es una de las grandes figuras del Deportivo Cali - crédito @juanquinterof3 / Instagram

Quintero disputó un total de 16 partidos, de los cuales todos los disputó como titular en 1352 minutos y anotó un gol.

5 de abril de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Deportivo Cali 3-1 La Equidad

Así va la tabla de posiciones del campeonato

América de Cali: 33 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +13) Atl. Nacional: 32 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +17) Junior: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Millonarios: 30 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Ind. Medellín: 29 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Ind. Santa Fe: 27 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Tolima: 27 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Once Caldas: 26 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Dep. Pasto: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Deportivo Cali: 24 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Alianza: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Pereira: 21 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Atl. Bucaramanga: 20 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Envigado: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Llaneros: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Fortaleza: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Boyacá Chicó: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Águilas Doradas: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6) La Equidad: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -12) U. Magdalena: 8 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -10)