Marino Hinestroza no volvería a la selección Colombia: técnico de Atlético Nacional le cerró las puertas

Marino Hinestroza tuvo su primera convocatoria con la selección Colombia en marzo de 2025 - crédito @FCFSeleccionCol/X

Atlético Nacional aseguró su lugar en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, que era el primer objetivo en el primer semestre de 2025, en el que la meta es salir campeón nuevamente en el fútbol colombiano y avanzar a los octavos de final en la Copa Libertadores.

Sin embargo, el tema de la selección Colombia no cae bien en Javier Gandolfi y no dejará partir a Marino Hinestroza, el atacante que fue convocado en marzo por sus buenos números en el rentado local desde 2024, siendo determinante para ganar la Liga, Copa Colombia y Superliga.

Por lo pronto, aún quedan varias semanas para conocer la lista de 26 jugadores del técnico Néstor Lorenzo para enfrentar a Perú y Argentina, recordando que el entrenador dejó en la banca a Hinestroza y Juan Fernando Quintero contra Paraguay y Brasil, lo que generó muchas críticas.

“No quiero que me lo lleven”

Como es conocido en Néstor Lorenzo, es poco común que convoque a jugadores de campo provenientes de la Liga BetPlay, pero en marzo sorprendió con Juan Fernando Quintero y Marino Hinestroza, acompañados por los habituales porteros Álvaro Montero y David Ospina.

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, afirmó que no quiere que Marino vaya con Colombia, al ser un hombre muy importante para la nómina y que en mayo tendrá un papel fuerte para salvar la clasificación en la Copa Libertadores, así como asegurar el “punto invisible” para el sorteo de los cuadrangulares.

El técnico Javier Gandolfi ha tenido problemas en los últimos partidos para mantener la regularidad en el juego de Nacional - crédito Colprensa

Durante una entrevista con el programa Despierta Win, el periodista Daniel Angulo le preguntó al entrenador sobre la posibilidad de que el atacante vuelva al combinado nacional, más allá de que no sumó minutos en los encuentros contra Brasil y Paraguay en marzo.

“Marino está o estaba pasando un momento extraordinario, por eso cuando me preguntaban decía que en un futuro cercano iba a tener la posibilidad; ahora te digo lo contrario, no quiero que me lo lleven porque el torneo no se para y perdemos dos o tres jugadores por citación y eso es complejo”, dijo Gandolfi.

Marino Hinestroza se quedaría en Nacional para disputar los cuadrangulares de la Liga BetPlay, ante la convocatoria de Colombia - crédito Colprensa

De esta manera, Marino Hinestroza se quedaría para disputar las primeras tres fechas de los cuadrangulares, que serán a principios de junio, justo cuando se realizarán los compromisos de eliminatorias frente a Perú y Argentina, en el que dejaría sin figuras a clubes como Nacional, América y Millonarios.

Victoria y clasificación

Atlético Nacional goleó 3-0 a Deportivo Pasto en el estadio Atanasio Girardot por la decimosexta jornada de la Liga BetPlay 2025-I, con un doblete de Edwin Cardona y un gol de Andrés Felipe Román. La victoria permitió a los antioqueños convertirse en los nuevos líderes del torneo y asegurar su clasificación a los cuadrangulares.

En la primera mitad, el verde dominó el encuentro, controlando la posesión del balón y generando varias llegadas. El gol llegó al minuto 37, cuando Cardona, tras una jugada colectiva, disparó desde fuera del área y su remate, desviado por un defensor, superó al portero Andrés Cabezas.

El cuadro "Verdolaga" goleó a Pasto y cerró la fecha como líder del campeonato - crédito David Jaramillo / Colprensa

El segundo tiempo vio a un Deportivo Pasto con opciones para empatar, pero una jugada anulada por fuera de lugar de Déinner Quiñones y un remate desviado de Kevin Parra no fueron suficientes. Nacional siguió buscando ampliar su ventaja y lo logró con un gol de Román, quien empujó al fondo de la red un balón que le quedó tras un tiro de esquina ejecutado por Cardona.

Faltando ocho minutos para el final, Cardona completó su doblete con un gol desde mitad de cancha tras un contragolpe. La expulsión de Ray Vanegas por una falta en ataque, minutos después, selló el destino del partido.

Con esta victoria, Atlético Nacional lidera la Liga con 31 puntos, líder y asegurado en las semifinales a falta de cuatro jornadas, mientras que Deportivo Pasto ocupa la décima posición con 23 unidades, los mismos del octavo y es Cali.