Daniel Muñoz y Luis Díaz en la lista de los 50 jugadores más influyentes de la Premier League

Daniel Muñoz y Luis Díaz son dos de los colombianos en la Premier League con mejor rendimiento en el fútbol inglés - crédito Crystal Palace y Liverpool

La temporada de Premier League está próxima a finalizar, pero la goleada del Liverpool contra el Tottenham le puso el moño a la brillante temporada de los ‘Reds’ junto con Luis Díaz, que de la mano de Arne Slot consiguió su primer título de Premier League, el segundo colombiano en la historia en conseguirlo.

La revista inglesa Four Four Two hizo su tradicional listado de los mejores jugadores de la Premier League, en donde Luis Díaz y Daniel Muñoz fueron destacados por el determinante aporte en el rendimiento de sus equipos durante la temporada 2024-2025.

El lateral de la selección Colombia jugó 41 partidos en la pretemporada distribuidos en la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga. En dos temporadas con el equipo inglés, esta es la más goleadora con seis goles y además aportó cinco asistencias.

Muñoz todavía tiene pendiente cuatro partidos de la Premier League y la final de la FA Cup en donde enfrentarán a Manchester City. La publicación resaltó no solo la juventud del antioqueño, sino su gol contra España jugando con la selección Colombia:

Publicación de la revista Four Four Two sobre Daniel Muñoz - crédito Four Four Two

“El equipo de Oliver Glasner no podría funcionar sin Muñoz. El colombiano de 28 años es el lateral que necesitaban: no solo ofrece juego de banda y de lateral, sino que parece hacer ambas cosas a la vez, en todo momento. ¿SABÍAS QUÉ? Muñoz es el único jugador que marcó gol en la victoria contra España del marzo de 2023″.

Entretanto, Luis Díaz a sus 28 años y en su cuarta temporada con los ‘Reds’, Díaz se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la escuadra dirigida por Arne Slot, logrando superar sus propias marcas personales y demostrando una vez más su calidad y consistencia.

En comparación con la temporada pasada, donde Díaz jugó 42 partidos, esta campaña ha sido más productiva en cuanto a rendimiento ofensivo, aunque con menos titularidades (36 en total). A pesar de esto, el delantero guajiro ha tenido un rendimiento destacadísimo con 12 goles y 5 asistencias en lo que va de la temporada, y con la posibilidad de incrementar esos números en los partidos que restan. Actualmente, con una contribución cada 150 minutos en el campo, está marcando su temporada más goleadora desde que llegó a Anfield.

Publicación de la revista Four Four Two sobre Luis Díaz - crédito Four Four Two

Una cifra que marca un hito en la carrera de Díaz es la de 100 partidos jugados en la Premier League, lo que lo convierte en el primer colombiano en alcanzar esta cifra en este competitivo torneo. Si bien todavía está lejos de los 250 partidos acumulados por Jefferson Lerma, esta es una marca importante para el delantero, que ha sido titular en 80 de esos 100 encuentros. Estadísticas en su primer centenar de partidos en la Premier League:

Convocatorias: 104

Partidos: 100

Titularidades: 80

Goles: 28

Asistencias: 15

En términos de mercado, el valor de Luis Díaz ha aumentado considerablemente desde su llegada a Liverpool. Según Transfermarkt, su precio subió en tres ocasiones, alcanzando su valor más alto de 80 millones de euros en octubre de 2024. Tras ganar la Premier League, es probable que su valoración siga creciendo, consolidándose como uno de los activos más valiosos en el fútbol internacional.

Luis Díaz celebra su título de la Premier League con Liverpool - crédito Phil Noble/REUTERS

“El colombiano empezó la temporada como un poseído, anotando cinco goles en los primeros cinco partidos. Su ritmo y habilidad lo convierten en una piedra en el zapato para cualquier defensa. DESTACADO Bueno, fue en la Champions League, pero el hat-trick contra el Bayer Leverkusen fue el primero de la carrera de Díaz, y además en su debut como titular como 9 del Liverpool” destacó la revista Four Four Two sobre el rendimiento de Luis Díaz.