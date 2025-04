Hincha de Racing caminará más de 7.000 kilómetros para ver a su equipo en la Libertadores, esta es la historia

El objetivo del fanático es llegar a Bucaramanga - crédito alejo.ciganotto02/TikTok

Después de ser campeón de la liga colombiana por primera vez en la historia, Atlético Bucaramanga sorprendió al derrotar a Racing de Avellaneda en la segunda fecha de su grupo en la Copa Libertadores, en el primer triunfo de un equipo cafetero en la casa de la Academia.

Buscando seguir haciendo historia, el Leopardo buscará derrotar a Fortaleza, Colo Colo y en el partido de vuelta a Racing, que se registrará el 6 de mayo en el estadio José Américo Montanini de la capital de Santander.

Debido a que por decisión de la Conmebol, todos los clubes deben garantizar el acceso de la hinchada visitante, se espera que a Bucaramanga lleguen más de mil argentinos hinchas de Racing, entre ellos Alejandro Ciganotto, que se ha vuelto viral en redes sociales porque tomó la decisión de caminar hasta Colombia para el partido contra el Leopardo.

“Racing juega como visitante el 6 de mayo en Colombia, me voy a ir caminando hasta Colombia, voy a salir de Buenos Aires. Tengo que ir levantando camino, llegar hasta Chile, cruzar a Perú, de Perú a Ecuador y de Ecuador a Colombia. Siento que es una locura, no lo quería hacer este viaje, iba a hacer el de Chile, pero como que tengo el tiempo para llegar a Colombia”, indicó el argentino.

El argentino ya se encuentra en la mitad del camino - crédito @alejo.ciganotto02/TikTok

Antes de iniciar el viaje, Ciganotto indicó que su plan consiste en hacer 350 kilómetros al día, además de lo que pueda cumplir durante los trayectos que vehículos de carga acepten movilizarlo, para llegar aproximadamente un día antes del partido.

“Se viene una locura, nos vamos a Colombia”, indicó el argentino en el primero de los videos que publicó. Después de 56 videos más, Ciganotto expuso que finalmente ha llegado a Perú, a falta de 13 días para el partido en Colombia.

A pesar de que aún le resta la mitad del recorrido, el argentino reveló que uno de sus seguidores le ofreció dinero para adquirir un pasaje en bus hasta Ecuador, pero debido a que se ha propuesto cumplir con su objetivo inicial, rechazó esta propuesta.

“Le pido perdón a mi familia, más que nada mi mamá y mi papá, por ser tan terco y siempre morir con la mía. Un seguidor se ofreció a pagarme un pasaje en micro hasta Ecuador, haría 1.200 kilómetros en un día. Estoy en duda, no quiero aceptar, estoy a 4.400 kilómetros, hasta el día del partido tengo que avanzar, es una locura”.

El hincha de Racing pidió perdón a sus familiares por sus "locuras" - crédito @alejo.ciganotto02/TikTok

En su último video, el argentino indicó que ya había rechazado la propuesta de su seguidor, principalmente porque quería cumplir la promesa que hizo al salir de Buenos Aires de hacer el recorrido caminando o con ayudas pequeñas.

“Me están hablando que me van a recibir, pero también hay contras, sé que me ayudaría, pero el día de mañana y en mi cabeza solo tendré que esos 1.200 kilómetros los hice en micro, hice como una promesa conmigo mismo, que si tomo uno va a ser llegando a Bucaramanga o por una urgencia”.

De la misma forma, Ciganotto expuso que tiene claro que está tomando una decisión incorrecta, pero siente que en el futuro podría arrepentirse de tomar el camino con menos complicaciones.

“Me parece, no les voy a mentir, lo voy a hacer como me lo prometí, quiero cumplir mi objetivo al 100%, es la decisión incorrecta, pero es el camino difícil. Yo acepto el micro y me van a decir que me van a dar más, pero yo quiero hacerlo así, cuando algo es fácil no se disfruta tanto”, puntualizó Ciganotto.