Juan Fernando Quintero reveló el “pacto” con Racing de Argentina para poder fichar por el América de Cali

La salida de Juan Fernando Quintero de Racing Club sigue dando de que hablar en Argentina, y más ahora que el volante colombiano jugará con América de Cali ante Huracán en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El jugador de la selección Colombia atendió a Espn en la concentración escarlata y reveló nuevos detalles de los acuerdos que tuvo que hacer con la dirigencia de la Academia para facilitar su salida, aun con contrato vigente.

‘Juanfer’ tuvo la voluntad de regresar al fútbol colombiano para estar más cerca de su esposa, que tuvo un percance médico.

El creativo colombiano Juan Fernando Quintero, campeón en 2024 de la Copa Sudamericana con el Racing argentino, vuelve este miércoles al torneo internacional como figura del América de Cali, que por casualidad debutará en la fase de grupos frente a otro Racing, pero el de Uruguay en Montevideo. EFE/ Ernesto Guzmán

En la charla con el programa F12, conducido por Mariano Closs, Quintero aseguró que el “pacto de caballeros” establece no volver en el tiempo cercano a River Plate

“Hicimos un pacto de caballeros con Diego, con Sebastián, con la gente de Racing. La verdad, muy agradecido, estoy en un gran club y estoy compitiendo internacional. No sabemos qué pase en el futuro, pero la realidad es que tenemos un gran partido ante Huracán y que uno como hincha le hace fuerza a River (...) ahora no hace falta que venga a River, tienen un gran plantel. Yo se lo expresé a Diego, porque obviamente él sentía que si me iba a River, no le caía muy bien. Yo simplemente le dije que no iba a River, por lo menos en este momento, porque de alguna u otra forma tenía la realidad de mi decisión”.

Hora y dónde ver Huracán vs. América de Cali

América de Cali se prepara para enfrentar un partido crucial en Buenos Aires, donde se medirá ante Huracán el miércoles 23 de abril, en la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo rojo se encuentra en una situación delicada, ya que, aunque no está mal ubicado en su grupo, la oportunidad de haber alcanzado la cima en su último encuentro contra Corinthians se les escapó tras un empate.

El volante fue uno de los más destacados en el partido en Cali - crédito José Luis Guzmán - El País / Colprensa

El duelo contra el conjunto argentino es vital para las aspiraciones de clasificación de América, que busca mantenerse en la lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo. Sin embargo, el equipo llega a este partido con una baja importante en su nómina: Duván Vergara, uno de los jugadores más destacados de la temporada, no estará disponible para el encuentro.

El informe médico oficial del club detalló que Duván Vergara padece de un cuadro de faringoamigdalitis bacteriana con cinco días de evolución. El jugador ha estado recibiendo tratamiento con antibióticos y analgésicos por vía oral, pero su recuperación ha sido parcial. Debido a esto, fue trasladado el domingo por la mañana a un centro hospitalario para realizarse exámenes médicos adicionales y continuar con el tratamiento antibiótico.

El comunicado del club también señaló que Vergara había estado arrastrando molestias durante varios partidos previos, como el enfrentamiento contra Millonarios, pero había decidido jugar a pesar del dolor. No obstante, el cuadro médico determinó que no estaba en condiciones óptimas para disputar el encuentro contra Huracán.

Con Vergara fuera del partido, el técnico Jorge Da Silva deberá buscar alternativas dentro de su plantilla para suplir la baja del atacante. Una de las opciones más viables es Jan Lucumí, quien podría ingresar al esquema sin modificar demasiado el planteamiento táctico original. Sin embargo, también se baraja la posibilidad de que Da Silva decida optar por un 4-4-2 con un doble nueve compuesto por Rodrigo Holgado y Luis Ramos, buscando aprovechar su capacidad ofensiva.

El pitazo inicial está programado para las 5:00 p. m. y se podrá ver a través de ESPN y Disney +. El equipo escarlata ya se encuentra en Buenos Aires, donde llegó en vuelo comercial durante la madrugada del lunes para ultimar detalles previos al partido. América espera realizar una buena presentación y, con ello, mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en la Copa Sudamericana.