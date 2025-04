Juan Fernando Quintero exigió acompañamiento a la hinchada del América de Cali

EN VIVO: GV San José vs. Once Caldas por Copa Sudamericana 2025, el equipo de Manizales visita Bolivia Los dirigidos por Hernán Darío Herrera necesitan una victoria en condición de visitante para pelear por el primer puesto del grupo F, que por ahora es liderado por Fluminense

Orlando Duque, el campeón mundial de clavados y su historia no contada en el Ejército Nacional El clavadista recordó que en su momento no quería pertenecer a la institución, pero su experiencia como deportista juvenil hizo que no tuviera ningún tipo de excusa cuando fue seleccionado