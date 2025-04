Jefferson Lerma defiende a “capa y espada” al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo: “Han sido muy agresivos”

El jugador colombiano destacó que, aunque el equipo no atraviesa su mejor momento, es necesario mantener la calma y confiar en el trabajo del entrenador - crédito Reuters

La Selección Colombia, dirigida por el técnico argentino Néstor Lorenzo, atraviesa un momento complicado en las eliminatorias al Mundial 2026.

Con solo dos victorias en los últimos ocho encuentros, el equipo ha generado dudas entre los aficionados y expertos, quienes han cuestionado tanto el rendimiento de los jugadores como las decisiones del entrenador.

Sin embargo, dentro del grupo, Lorenzo sigue contando con el respaldo de sus dirigidos. Uno de los más recientes en expresar su apoyo fue Jefferson Lerma, que salió en defensa del técnico y pidió paciencia para el proyecto.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Hablemos de Fútbol, Lerma, actual volante del Crystal Palace, criticó la actitud de quienes exigen la salida de Lorenzo tras los resultados adversos. El jugador colombiano destacó que, aunque el equipo no atraviesa su mejor momento, es necesario mantener la calma y confiar en el trabajo del entrenador. “Han sido muy agresivos y grotescos con el profe Lorenzo porque con 5 o 4 partidos que se han perdido durante este proceso, no puedes pedir la cabeza”, afirmó Lerma, quien insistió en que el fútbol, como otros aspectos de la vida, tiene altibajos inevitables.

Lerma compara el presente con el proceso de Carlos Queiroz

El jugador destacó que, en los encuentros más recientes, el equipo no ha logrado mantener el control en el campo contrario, lo que ha dificultado el desarrollo de su estilo de juego - crédito AP

En sus declaraciones, Lerma recordó lo sucedido durante el ciclo del técnico portugués Carlos Queiroz, que enfrentó una situación similar al frente de la Selección Colombia. Según el jugador, las críticas y la presión llevaron a la destitución de Queiroz tras una serie de malos resultados en las eliminatorias pasadas. Sin embargo, el cambio de entrenador no fue suficiente para que el equipo lograra la clasificación al Mundial de Catar 2022.

“Tenemos que recordar que en las eliminatorias pasadas sucedió algo similar, que pedían la cabeza del profe (Queiroz) después de 2 partidos muy malos que tuvimos y toca resaltarlo. El final fue otro, quedándonos por fuera de Catar”, señaló Lerma. Estas palabras reflejan su preocupación por que la historia se repita y su llamado a evitar decisiones precipitadas que puedan afectar el desarrollo del equipo a largo plazo.

La presión alta, un aspecto clave para mejorar

El jugador colombiano destacó que, aunque el equipo no atraviesa su mejor momento, es necesario mantener la calma y confiar en el trabajo del entrenador - crédito USA TODAY Sports

Lerma también analizó los aspectos tácticos que, en su opinión, han influido en el rendimiento reciente de la Selección. Según el volante, uno de los elementos que ha faltado en los últimos partidos es la capacidad de ejercer una presión alta sobre los rivales, algo que en el pasado fue clave para el éxito del equipo. “Son sensaciones, muchas cosas de la presión alta las comparto. Fue el éxito de nosotros en la Copa América o mucho antes, por ir a buscar a los rivales arriba”, explicó.

El jugador destacó que, en los encuentros más recientes, el equipo no ha logrado mantener el control en el campo contrario, lo que ha dificultado el desarrollo de su estilo de juego. Como ejemplo, mencionó el partido contra Brasil, en el que la Selección mostró una mejoría tras recibir un gol, pero no logró sostener ese nivel durante todo el encuentro. “En los últimos juegos, no hemos tenido la capacidad de meternos y jugar en campo rival. La última sensación fue contra Brasil, después del gol, que reaccionamos y desarrollamos nuestro fútbol al que estábamos acostumbrados”, añadió.

Defensa del esquema táctico y confianza en el futuro

Con solo dos victorias en los últimos ocho encuentros, el equipo ha generado dudas entre los aficionados y expertos - crédito AFP

Otro de los puntos abordados por Lerma fue el esquema táctico utilizado por Lorenzo, que ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores. El volante defendió el sistema 4-3-3 implementado por el técnico, argumentando que fue este planteamiento el que permitió al equipo alcanzar la final de la pasada Copa América en Estados Unidos y mantener una racha invicta durante un tiempo considerable. “Están siendo muy duros porque hemos jugado, siempre, 4-3-3. El profe fue muy claro desde su inicio: 4-3-3 y fue lo que dio fruto, fue el que nos llevó a la final de la Copa América, el que nos tuvo invicto durante mucho tiempo”, afirmó.

A pesar de las dificultades actuales, Lerma expresó su confianza en que el equipo podrá superar este momento y retomar el camino hacia la clasificación al Mundial 2026. “Son momentos, estos pequeños baches que hemos estado viviendo llevan a esos lazos de protección. Pero vamos a ver qué pasa ahora, más adelante, tenemos que tomar otro camino para volver a donde nos encontrábamos”, concluyó.