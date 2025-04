Entrenador del Club León de James Rodríguez criticó las declaraciones de Gianni Infantino: “Imprudentes, innecesarias e inconvenientes”

Eduardo Berizzo fue crítico con la actitud de Gianni Infantino en donde anunciaba los clubes que definirán el último club clasificado al Mundial - crédito Club León

La controversia en torno a la exclusión del Club León del próximo Mundial de Clubes continúa generando reacciones en el mundo del fútbol. El equipo mexicano, liderado por el colombiano James Rodríguez, ha llevado su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), donde espera una resolución que podría cambiar el rumbo de su participación en el torneo internacional. Mientras tanto, la FIFA ya ha anunciado la posibilidad de un partido entre América y Los Ángeles FC para definir el cupo restante de la Concacaf en la competición.

En este contexto, las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, han sido objeto de duras críticas por parte del director técnico del Club León, Eduardo Berizzo, quien calificó sus comentarios como “imprudentes” y “fuera de lugar”. Durante una rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo frente a Cruz Azul, Berizzo expresó su descontento no solo con las palabras de Infantino, sino también con lo que considera irregularidades dentro del máximo organismo del fútbol mundial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El entrenador argentino no escatimó en palabras al referirse a la postura de la FIFA en este caso. Berizzo criticó que Infantino se pronunciara sobre un posible reemplazo del Club León en el torneo antes de que el TAS emitiera su fallo. “El presidente de la FIFA no puede expresarse en un supuesto reemplazo sin esperar la resolución del TAS. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro a la espera de la resolución”, afirmó el técnico.

El colombiano no jugará el Mundial de Clubes con el Club León - crédito Jesús Aviles / Infobae

Berizzo también señaló que las decisiones de la FIFA carecen de transparencia y que la organización sigue siendo objeto de sospechas debido a su historial. “La FIFA debe demostrar que es una organización íntegra y no lo es. En el pasado no lo ha sido. No solo con nuestra eliminación, sino con todo esto que supone un arreglo, un interés oculto para ver qué equipo va, quiénes no, por qué van equipos, por qué otros se van o te eliminan”, agregó.

Otro punto que generó críticas por parte de Berizzo fue la aparente inacción de la Federación Mexicana de Fútbol frente a la descalificación del Club León. Según el técnico, la federación no ha emitido ningún pronunciamiento público desde que se conoció la decisión, lo que ha dejado al equipo sin respaldo institucional en un momento crucial.

“Te sientes maltratado, te sientes parte de un fútbol que lo conduce gente que se acomoda con intereses subterráneos que marcan las decisiones”, declaró Berizzo. También lamentó que, a diferencia de otros actores como la Concacaf o el propio Infantino, la Federación Mexicana no haya mostrado una postura clara sobre el caso. “Es muy llamativo que la Federación Mexicana no haya hecho una palabra sobre esta cuestión”, agregó.

Así es el proceso en el TAS del Club León

The castel of Bethusy hosting the head office of the Court of Arbitration for Sport (CAS TAS) is seen on April 2, 2008 in Lausanne. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

La participación del Club León en el próximo Mundial de Clubes, que se celebrará en el verano de 2024 en Estados Unidos, está en manos del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El organismo internacional tiene en curso dos procedimientos que determinarán si el equipo mexicano podrá competir en el prestigioso torneo. Uno de estos casos corresponde a la apelación presentada por el propio León contra una resolución previa de la FIFA, mientras que el otro involucra al Alajuelense de Costa Rica, que reclama su derecho a ocupar el lugar que actualmente se le ha asignado a los “Esmeraldas”.

De acuerdo con el medio, el conflicto surge por la supuesta violación al reglamento del torneo debido a la multipropiedad de Grupo Pachuca, que controla tanto al León como al Pachuca, otro equipo que ya tiene asegurada su participación en el Mundial de Clubes. El Alajuelense, campeón vigente de la Copa Centroamericana y ubicado en el puesto 15 del ranking de clubes de la Concacaf, argumenta que esta situación vulnera la integridad de la competencia y que, según las normas, ellos deberían ser el quinto representante de la región en el torneo.

El presidente de la FIFA se pronunció sobre la situación de los Panzas Verdes y la posible resolución final. (Jovani Pérez)

El Alajuelense basa su reclamo en la interpretación de los artículos 10.4 y 11.5 del reglamento general del Mundial de Clubes estos artículos establecen que no puede haber un tercer equipo mexicano o estadounidense en el torneo y que la clasificación de los clubes debe basarse en su posición en el ranking de la Concacaf. En este sentido, el equipo costarricense, al ocupar el puesto 15, sería el primer representante elegible fuera de las ligas de México y Estados Unidos.

El TAS ha establecido fechas importantes para resolver ambos casos. El laudo correspondiente a la apelación del León será publicado el próximo 6 de mayo, mientras que la audiencia del caso presentado por el Alajuelense está programada para el 23 de abril. En el caso del León, se trata de un procedimiento de apelación, ya que el club busca revertir la decisión de la FIFA tras agotar las instancias internas del organismo.