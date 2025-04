Jaminton Campaz, quien dejó en la banca a ‘Juanfer’ Quintero y a Marino Hinestroza en la selección Colombia, no fue convocado por Rosario de Argentina porque les cobró una deuda

La línea de ataque de Campaz, Malcorra y Copetti fue un dolor de cabeza para Lanus, sobre todo en el primer tiempo - crédito @rosariocentral/Instagram

El delantero colombiano Jaminton Campaz, quien milita en Rosario Central, fue excluido de la lista de convocados para el próximo partido del equipo argentino, que enfrentará a Platense el martes 15 de abril por la fecha 13 del campeonato argentino.

La decisión de su ausencia, según reporta el periodista Germán García Grova, no tiene que ver con razones deportivas, sino con un conflicto económico relacionado con un reclamo de dinero que el jugador habría realizado al club.

El técnico de Rosario Central, Ariel Holan, incluyó a 24 futbolistas en su convocatoria para el partido ante Platense, pero Campaz no figura entre los llamados. Esta situación se suma a la reciente participación del atacante en la Copa Argentina, donde Campaz fue titular en el partido contra Los Andes el pasado miércoles 9 de abril, jugando 87 minutos antes de ser sustituido por Ignacio Malcorra.

A pesar de que Rosario Central no ha emitido una declaración oficial sobre la ausencia de Campaz, el conflicto económico parece ser la razón principal, según las fuentes cercanas al jugador. En su club, se asegura que su exclusión responde a un excesivo reclamo de dinero por parte del jugador, mientras que desde el entorno de Campaz aseguran que el futbolista se encuentra en óptimas condiciones físicas y que la decisión no fue de índole deportiva.

Este contratiempo se produce en un momento en el que el presente deportivo de Rosario Central es positivo. El club se encuentra en la segunda posición de la liga argentina con 25 puntos, a tan solo tres unidades del líder, Independiente.

En el ámbito internacional, Campaz también fue convocado por el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para las últimas fechas de eliminatorias al Mundial de 2026, enfrentando a Brasil y Paraguay. En el partido contra Paraguay jugó 30 minutos tras ingresar desde el banco, reemplazando a James Rodríguez. Decisión que fue discutida por comentaristas y en redes sociales

Sin embargo, esa sustitución generó controversia en los medios y entre los aficionados, ya que Lorenzo defendió su decisión al considerar que Campaz tenía las condiciones para haber cambiado el curso del partido, aunque no logró influir en el resultado final.

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, no quiso perderse el esperado clásico entre Millonarios y Atlético Nacional, disputado este domingo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Lorenzo estuvo presente en uno de los palcos del estadio, observando de cerca a varios jugadores que podrían ser convocados en la próxima fecha de clasificación.

Entre los futbolistas que ya fueron llamados por el técnico argentino en marzo y que estuvieron como titulares en este clásico, se destacan David Ospina, Álvaro Montero y Marino Hinestroza. A pesar de la presión por los resultados recientes —una derrota ante Brasil y un empate contra Paraguay—, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha confirmado su respaldo a Lorenzo para continuar con el proceso rumbo al próximo Mundial.

La presencia de Lorenzo en el estadio no pasó desapercibida para los televidentes, quienes pudieron ver al entrenador en las cámaras de Win Sports, justo en el momento en que el periodista Carlos Antonio Vélez comentaba sobre el encuentro.

Aprovechando la ocasión, Vélez no dudó en hacer una crítica a las recientes decisiones de Lorenzo. “¿A qué va a estos partidos?”, preguntó el veterano periodista en tono irónico, aludiendo a que Lorenzo “nunca llama a nadie” y que los jugadores convocados, como Marino Hinestroza, no terminan siendo utilizados en los partidos. Vélez continuó con su crítica, “Si llama a Marino y no lo pone…”, y finalizó con otra broma dirigida al técnico argentino: “Se ve que la lechona de El Campín le encanta… es que no hay de otra”.