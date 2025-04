Carlos Antonio Vélez reveló que Ímer Machado, director de la comisión técnica del arbitraje en Colombia, se agarró con el pito Wilmar Roldán: “Es muy malo”

El comentarista deportivo reveló que existen diferencias entre Imer Machado, director de la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol y Wilmar Roldán - crédito Jesús Aviles / Infobae

El 15 de abril de 2025, Carlos Antonio Vélez en su habitual espacio de Palabras Mayores de Antena 2 y de Win Sports, reveló un conflicto entre Ímer Machado, director de la comisión técnica de árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol, y Wilmar Roldán, uno de los árbitros más históricos del fútbol colombiano.

En su espacio, Vélez confirmó que existen divisiones en el arbitraje del fútbol profesional colombiano, en donde a Ímer Machado no le gustaría la forma de dirigir del juez central antioqueño.

Así fue la revelación del comentarista sobre el problema en el arbitraje colombiano

En primer lugar, Vélez afirmó que la situación se dio en una reunión de Ímer Machado con los árbitros del departamento del Meta, en donde explicó que fue crítico con Wilmar Roldán en la charla que tuvo con sus colegas.

“Estuvo en una reunión con los árbitros del departamento de Meta. Hablando de ley de juego Y se salió de contexto, empezó a criticar a Roldán delante de todos los árbitros ahí del Meta. Claro que él puede criticar a quien quiera, pero perdón, él es el jefe de los árbitros, y él no puede en el momento en que está dando cátedra de sus conocimientos sobre ley de juego, no puedo decirle a una comunidad que lo escucha algo que tiene que ver con alguien al cual él regenta, al cual él dirige.

Y reveló que dentro de la misma charla en Meta, Machado explicó que Roldán no era de su gusto, a lo que Carlos Antonio Vélez llamó al director de la Comisión Arbitral a tener más prudencia en este tipo de situaciones.

“Dijo que no le gustaba cómo arbitraba Roldán. Que ese estilo él no lo recomendaba. Que él era de otra escuela. Guárdeselo, hermano. Usted es el jefe de los árbitros. Enséñeles a esos que usted quiere preparar, cuáles son los intríngulis de cada ley de juego, los cambios, las modificaciones, la interpretación de las jugadas, protocolo VAR, todo lo que quiera, pero se evidenció en esas manifestaciones de Machado ante su público en el Meta que no quiere a Roldán, que están peleados"

Y dentro de la misma primicia de Carlos Antonio Vélez sobre las malas referencias de Ímer Machado hacia Wilmar Roldan, explicó el motivo por el cual el juez central antioqueño ya no estaba pitando de forma seguida en la Liga BetPlay, en donde defendió la carrera de Wilmar Roldán.

“Y se nota porque a Roldán casi ya no lo ponen y yo creo que un árbitro de esas condiciones que está próximo a terminar su carrera debería irse como grande que es y fue. Y ojo que yo a Roldán cada rato que puedo y encuentro cómo lo critico. O sea, que no soy un defensor gratuito de una persona. Me pareció que lo de Machado estuvo en fuera de lugar”.

Y además dentro de su misma explicación, reveló que las diferencias entre Wilmar Roldán e Imer Machado, reflejan los problemas que tiene el arbitraje del fútbol profesional colombiano en la actualidad.

“Y qué particular que Wilmar Roldán queda por fuera del Mundial de clubes. No hay ningún árbitro colombiano. Mire, la Federación Colombiana de Fútbol se gastó fortunas en capacitación de árbitros. Trajo cuanto instructor ha parido el fútbol mundial. Ha hecho todo tipo de cursos y el nivel de los árbitros es muy malo”.

Y concluyó con su análisis de la pelea entre Wilmar Roldán e Ímer Machado explicando que toda esta situación refleja el mal momento que vive el arbitraje nacional, en donde los jueces centrales no son tenidos en cuenta en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

“Pero muy malo de verdad. Y por eso se quedan afuera de los partidos de Copa Sudamericana, se quedan afuera de la Copa Libertadores, ahora se quedan afuera del Mundial de Clubes. Pero también es cierto que todos esos hechos como este que acabo de enunciar, no de denunciar, sino enunciar, hacen parte de todo ese contexto, que es la descomposición del arbitraje en Colombia”.

Y siguió con su crítica al arbitraje de Colombia, comparando la situación con los jueces centrales de Venezuela, en donde Conmebol confía más en ellos, pese también a su baja calidad en el arbitraje.

“Van árbitros venezolanos, les dan las finales a los árbitros venezolanos que son de poca monta, de ninguna calidad y sin embargo confían más en ellos que en los árbitros colombianos”.

El comentarista deportivo reveló que hay problemas en la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito Antena 2 / YouTube