Egan Bernal confirmó su presencia en el Giro de Italia 2025: está en Colombia para reforzar su preparación deportiva

El ciclista del Ineos Grenadiers, el colombiano Egan Bernal, celebra su victoria con el trofeo en el Giro de Italia tras la contrarreloj, en Milán, Italia, 30 de mayo, 2021 - crédito Jennifer Lorenzini/Reuters

En medio del lanzamiento del Gran Fondo “El Origen X Egan”, que se correrá en noviembre en tierras cundinamarquesas, el corredor zipaquireño Egan Bernal confirmó lo que muchos estaban esperando: su participación en el Giro de Italia, que se realizará en mayo.

En diálogo con CityTV, el corredor del Ineos Grenadiers afirmó que llegó hace poco al país y que su propósito de regresar a su tierra es para hacer la debida preparación para una nueva actuación en la Corsa Rosa.

“Llegué hace poco. Vine a hacer altura y estoy preparando el Giro de Italia. Estoy este mes acá y ya el Giro comienza a principios de mayo, así que me toca entrenar súper duro para poder estar listo para el Giro”, comentó el campeón nacional.

Información que ratifica lo dicho por Zak Dempster, director deportivo del Ineos Grenadiers, en declaraciones para Cycling News tras su destacada participación en la Vuelta a Cataluña.

“Si tiene el motor, su recuperación es tan buena que sigue siendo un corredor de Grandes Vueltas. Y lograr que vuelva al punto en el que su cuerpo sea capaz de expresar eso en una tercera semana (de una Gran Vuelta) es el objetivo principal. Y si eso es en el Giro, el Tour o la Vuelta, entonces realmente no importa”, contó Dempster.

Egan Bernal, del Ineos, se quedó con los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Bucaramanga - crédito @eganbernal/Instagram

En conversaciones con los medios de comunicación, mientras atendía el tema del Gran Fondo, que lo mantuvo a disposición de los periodistas en la Gobernación de Cundinamarca, no pudieron faltar las indagaciones sobre sus próximas carreras y la participación en el Giro.

Aseguró que, luego de su fractura de clavícula en la Clásica de Jaén en España y su participación en la Vuelta a Cataluña hace un par de semanas, sus ojos y los de su equipo ya están puestos en Italia: “Nuestro primer gran objetivo es el Giro, así que nada, es difícil, pero hay que tener cabeza fría, pies en la tierra y saber que lo estamos haciendo bien y, sobre todo, confiar en el proceso”.

Este año se verá al colombiano por todo el mundo portando el arcoíris colombiano en su espalda, reconocimiento que recibió luego de coronarse como campeón nacional en los Nacionales de Ruta que se llevaron a cabo en el mes de febrero.

Esta imagen es con la que sueñan todos los ciclistas profesionales, y esto es lo que representa para Bernal: “Cada vez que salgo a entrenar, que me coloco esa camiseta, me siento súper orgulloso de llevar esa bandera en el pecho. Y pues imagínese, allá en Europa, cada vez que salgo en una carrera, me siento Superman con esa camiseta. Y pues, obviamente, para el libro, para cualquier carrera que uno hace, el poder ganar con esa camiseta es motivo de gran orgullo”.

Uno de los grandes objetivos que tendrá Egan Bernal en esta temporada será el Giro de Italia , donde aparecerá como el máximo líder del INEOS Grenadiers - crédito Jennifer Lorenzini/Reuters

El Gran Fondo ‘El Origen X Egan’ regresa a Cundinamarca: un homenaje al ciclismo y las raíces de Egan Bernal

El próximo mes de noviembre, los paisajes de Cundinamarca se convertirán en el epicentro del ciclismo con la realización de la segunda edición del Gran Fondo ‘El Origen X Egan’, un evento que busca reunir a ciclistas de todas las edades y niveles en un homenaje a las raíces del campeón colombiano Egan Bernal. La competencia se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre, y recorrerá varios municipios del departamento, destacando especialmente la ciudad de Zipaquirá, lugar emblemático en la vida y carrera del reconocido deportista.

Desde la Gobernación de Cundinamarca se realizó el lanzamiento del Gran Fondo “El Origen x Egan!”. En su segunda edición, este evento llegará hasta la ciudad de Zipaquirá - crédito Gobernación de Cundinamarca

En la tierra de El Origen se tendrá un espacio para los niños, haciendo referencia a los inicios del escarabajo con un corto recorrido en un circuito diseñado solo para ellos. De igual manera, se habilitó la categoría de MTB, la modalidad en la que consiguió sus primeros grandes resultados y su nombre comenzó a ser conocido. Finalmente, la que muchos están esperando: la ruta, que en esta oportunidad amplía el recorrido y tendrá como escenarios las carreteras en las que Egan se entrena y se prepara para los principales eventos del mundo, y donde se han forjado sus títulos en el Tour de Francia y el Giro de Italia.

NIÑOS -14 de noviembre

Modalidades: Push Bike y Bicicleta de montaña

Distancia: Depende de la edad (Circuito 400 metros)

Lugar: Estadio Municipal Héctor “El Zipa” González, Zipaquirá

MTB (Cross Country) - 15 de noviembre

Distancia: 22 km (6 vueltas al circuito de 3.7 km)

Lugar: Pista Salinas, Zipaquirá

GRAN Y MEDIO FONDO (Ruta) - 16 de noviembre Modalidad: Punto a Punto Distancias:

Gran Fondo: 164 km | 2.058 m de desnivel

Medio Fondo: 108 km | 900 m de desnivel Recorrido: Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cota, Tenjo, Tabio, Cogua