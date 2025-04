Carlos Antonio Vélez afirmó que Marino Hinestroza no es el mejor jugador de la actualidad en el fútbol colombiano: “No creo que sea él”

El comentarista se refirió a que Marino Hinestroza no es el mejor jugador del fútbol colombiano pero sí de la Liga BetPlay - crédito Jesús Aviles / Infobae

El buen presente deportivo de Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional, lo llevó a ser convocado por primera vez a la selección Colombia en la pasada doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, aunque no tuvo minutos en el campo de juego.

Sin embargo, el 16 de abril de 2025, el delantero caleño de 22 años ratificó su buen presente tras anotar en el partido de Copa Libertadores y realizar dos asistencias en la goleada por 3-0 frente a Nacional de Montevideo.

Por este motivo, Carlos Antonio Vélez se refirió al presente del jugador colombiano, analizó su forma de jugar, como también su personalidad controvertida, y aseguró que es un jugador importante, pero contradijo al futbolista cuando aseguró que era el mejor jugador del fútbol colombiano.

Estas fueron las palabras de Carlos Antonio Vélez sobre Marino Hinestroza

Esta fue la celebración de Marino HInestroza tras el primer gol ante el Club Nacional de Uruguay - crédito David Jaramillo / Colprensa

En primer lugar, se refirió a las polémicas declaraciones de Marino Hinestroza, que afirmó que él no jugaba para Néstor Lorenzo, sino para su familia y compañeros en Atlético Nacional.

“Generalmente, todas explosivas, la última tuvo que ver con que él no juega para Lorenzo. Perfecto. Pero usted sí puede jugar para la selección. Lorenzo es un accidente, hermano. Para la selección sí, y para su familia, y para Nacional, que es el que le paga, todo eso es correcto”.

Y afirmó que pese a que está de acuerdo en que no fue justo como fue tenido en cuenta con la selección Colombia, en donde Vélez aseguró que el llamado de Marino Hinestroza a la Tricolor se debió por la presión que ejerció la opinión pública sobre Néstor Lorenzo.

“A mí me parece que en el fondo esa declaración tiene, y con toda razón, un matiz de fastidio. Claro, pero y cómo no. Si cada partido que pase es figura y ponen a otro. Y creo que lo llevan es porque todos hemos presionado para que lo lleven. Como quien dice, “Salgamos de eso.” Esa declaración a mí me parece que tiene sentido. Ahora, no vale la pena darle tanta importancia, por lo menos desde su parte, aunque entiendo su fastidio. Pero hace noticia Marino en la cancha y fuera de la cancha”.

En adición a su análisis sobre Marino Hinestroza, Vélez se cuestionó sobre si era el mejor futbolista en la actualidad en el balompié nacional:“Ahora, ya en lo deportivo, ¿es Marino el mejor jugador de Colombia? Para mí no. Es uno de los mejores jugadores de Colombia hoy por hoy. Uno de los mejores. El mejor, no. Él puede creer que sea el mejor y está en su derecho de decirlo, uno puede decir lo que quiera. ¿Verdad? Pero yo no creo que Marino sea el mejor jugador colombiano”.

El comentarista deportivo expresó que pese a que el buen momento de Marino Hinestroza con Atlético Nacional es bueno, no considera que sea el mejor futbolista en Colombia, en donde destacó a Jhon Arias y a Luis Díaz por encima de él: “Para este pechito el mejor jugador colombiano es Luis Díaz. Y puedo tener ahí a John Arias, puedo tener al mismo Juanfer Quintero en el hoy y el ahora. Y está Marino entre ellos, pero no es el mejor. Sí es el mejor extremo que tiene en el fútbol colombiano. Hay punta referencia por dentro y por fuera”.

Estas fueron las declaraciones de Marino Hinestroza a las que se refirió Carlos Antonio Vélez

Marino Hinestroza fue una de las grandes figuras del cuadro paisa - crédito Lina Gasca / Colprensa

El 22 de diciembre de 2024, tras conseguir el título de la Liga Betplay con Atlético Nacional, Marino Hinestroza declaró que su personalidad se basaba porque se caracterizaba por ser una persona con metas y ambiciones, y expresó que es lo que necesita el fútbol colombiano para ganar títulos.

“Claro, yo soy un ambicioso, y lo estoy ratificando con los dos títulos que conseguí en diciembre. Y ustedes me calificarán como arrogante, pero yo creo que la gente tiene que darse cuenta de que, para ganar, hay que ser así. Los colombianos estamos cansados de ser humildes y no ganar nada, entonces yo sí soy arrogante, entrego todo y voy con la hinchada a pedir su apoyo, yo provoco, y afortunadamente hoy (22 de diciembre de 2024), estamos con dos títulos”, concluyó.