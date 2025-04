Presidente de la FIFA respondió cuándo se sabrá si James Rodríguez jugará el Mundial de Clubes con el León de México

El Club León obtuvo su cupo al Mundial de Clubes luego de ser campeón de la Concachampions - crédito Club León

La controversia generada por la expulsión de Club León, equipo en el que juega James Rodríguez, del Mundial de Clubes 2025 sigue generando debate, tanto en la prensa como entre los aficionados.

Este martes 1 de abril, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló sobre el tema y dio detalles sobre el proceso de apelación que aún sigue el club mexicano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En una entrevista con LA Times, Infantino indicó que la decisión final sobre la expulsión de Club León dependerá de los tiempos del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), y que se espera que una resolución definitiva se tome entre finales de abril y principios de mayo.

“Todo tiene que definirse en las próximas semanas para tener la certidumbre de los 32 equipos, porque hoy tenemos 31”, afirmó el presidente de la FIFA.

El colombiano no jugará el Mundial de Clubes con el Club León - crédito Jesús Aviles / Infobae

Infantino explicó que, aunque la FIFA ya había tomado una decisión, el caso será revisado por el Tribunal Arbitral del Deporte, el organismo supremo a nivel internacional para estos asuntos, que se encargará de emitir su fallo.

“Tenemos que ver las fechas del tribunal arbitral del deporte, en las cuales no tenemos poder de decisión, pero, en mi opinión, a final de abril y principios de mayo se tendría que tomar una decisión final”, agregó Infantino.

Con esta información, se espera que Club León y James Rodríguez sepan entre finales de abril y principios de mayo si su apelación ante el TAS es exitosa y si podrán regresar al torneo.

La noticia de la expulsión sorprendió al volante colombiano, quien se encontraba concentrado con la Selección Colombia para la doble fecha eliminatoria contra Brasil y Paraguay. Tras completar los compromisos con su selección, James Rodríguez reaccionó en México a la medida tomada por la FIFA.

James Rodríguez lleva tres derrotas seguidas en la Liga MX, que comprometieron su cupo a la serie final - crédito Club León

“El equipo se ganó en la cancha eso, me han dicho que estábamos en el Mundial. No es algo justo, para mí es algo nuevo todo esto. Nunca me había pasado que estás en una copa y semanas antes te dicen que estás fuera. Es algo nuevo”, expresó el mediocampista.

En sus declaraciones, James Rodríguez también mostró su desacuerdo con la expulsión, afirmando: “Ojalá que FIFA esté atento a todo este tema y que se pueda hacer algo, no es algo justo que quiera entrar otro equipo. Ellos saben y también creo que no va a ser bueno si va otro equipo. El fútbol se verá manchado, que FIFA vea eso bien y que estudie mucho el tema también”.

Aunque se especuló sobre la posibilidad de que James Rodríguez pudiera cambiar de equipo para disputar el Mundial de Clubes 2025, el colombiano dejó claro que permanecerá en Club León y que está feliz con su situación actual en el equipo.

James Rodríguez salió molesto del campo de juego tras última derrota del Club León

Este fue el momento del enojo del colombiano en la derrota 2-1 ante Pumas, sin despedirse de nadie en el partido - crédito @futpicante/X

La frustración de James Rodríguez se hizo evidente al término del partido entre Club León y Pumas UNAM, disputado en el estadio Nou Camp. Según informaron medios mexicanos, el colombiano mostró su descontento al acercarse directamente al árbitro para reclamar por el tiempo de adición, tras la derrota de su equipo por 2-1.

El gesto de James Rodríguez fue interpretado como una clara señal de su difícil momento, tanto personal como profesional, al no interactuar con sus compañeros ni con los jugadores rivales. Fue el primero en abandonar el campo, dirigiéndose rápidamente a los vestuarios sin detenerse a saludar a nadie. Esta actitud reflejó el impacto emocional de la derrota y la frustración por el desempeño de su equipo.

Este tipo de reacciones de James Rodríguez no son nuevas para él, especialmente en momentos de frustración, pero reflejan el alto nivel de exigencia que tiene el colombiano hacia sí mismo y su deseo de ver a León competir al más alto nivel.