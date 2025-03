James Rodríguez causó sorpresa en el fútbol mexicano: le recordaron su pasado en el Rayo Vallecano

James Rodríguez llegó a León el 13 de enero de 2025, después de jugar con Rayo Vallecano durante cuatro meses sin éxito - crédito Mario Armas/AP foto

Se reanudan las acciones en la Liga MX después del parón por la doble jornada FIFA, en la que habrá muchas emociones para la fecha 13 y con el América defendiendo el liderato contra León, que lo persigue con apenas un punto de diferencia y las Fieras se enfrentan a los Pumas.

James Rodríguez retoma su rol de capitán en León, en el que sorprendió porque venía de no jugar con Rayo Vallecano, conjunto de España al que arribó como figura, pero solo con un paso de cuatro meses por la falta de minutos y polémicas con el entrenador Íñigo Pérez, que agravó su trayectoria a nivel de clubes.

Mientras tanto, el volante se prepara no solo para buscar la clasificación a la serie final de la Liga MX, sino también para pelear en los estrados por el cupo al Mundial de Clubes que el cuadro mexicano perdió por decisión de la FIFA, al señalar que se violó la norma de multipropiedad.

“Me ha sorprendido para bien”

Cuando el colombiano tocó territorio mexicano, había muchas dudas sobre cómo le iría en un país en el que era la primera vez que jugaba, en especial porque llevaba siete equipos desde 2019, siendo León el octavo y con el que tenía el objetivo de demostrar su talento.

Ignacio Ambriz, recordado jugador y técnico de México, fue uno de los que estaba expectante con James Rodríguez, mencionando que su pasado con el Rayo Vallecano le preocupaba mucho, debido a que podría repetirse con la Fiera y no ser tenido en cuenta por Eduardo Berizzo.

Ignacio Ambriz es uno de los exjugadores y técnicos más reconocidos en México - crédito Matt Krohn/USA TODAY Sports

“La verdad me ha sorprendido para bien, no me esperaba por el tiempo que dura en su último equipo, el Rayo Vallecano, que casi no jugó, no le fue bien”, fueron las palabras del mundialista en Estados Unidos 1994 en el programa mexicano Faitelson Sin Censura.

Una de las ventajas para James Rodríguez es que se encuentra en un lugar que lo ayudó a recuperar su nivel, que a nivel de clubes en 2024 se perdió por completo porque solo realizó un gol y dos asistencias en toda la temporada, tanto con São Paulo como en el Rayo Vallecano.

El mediocampista cafetero se ha sentido en las mejores condiciones con el León de México - crédito Jesús Aviles/Infobae

“Si te puedo decir que León es una ciudad que, al jugador, entrenador que lo hace bien, la afición te quiere, te protege. Hay jugadores que piensan y este hombre piensa (James), te pone un pase para gol o te mete un gol”, declaró Ambriz sobre el club.

“Se ganó todo dentro del campo”

En rueda de prensa realizada por León en su sede deportiva, James Rodríguez se puso en contra de la FIFA por excluir al equipo del Mundial de Clubes, afirmando que es un cupo que se consiguió en buena ley y es injusto que se descalifique por tener el mismo dueño que Pachuca.

“Se ganó todo dentro del campo (campeón de la Concacaf Champions Cup 2023), estamos golpeados con todo esto. No es algo justo. Si entra otro equipo se verá manchado el fútbol. No es justo con el club que ha hecho cosas grandes. Tengo dudas sobre todo esto, es raro, hay interés grande para que alguien esté ahí. FIFA tiene que ponerse pilas con eso, yo tengo dudas y el fútbol se ve manchado”, dijo.

James Rodríguez habló en rueda de prensa con el técnico Eduardo Berizzo y los capitanes Andrés Guardado y Stiven Barreiro - crédito Club León

Sobre despedirse de León por no jugar el torneo, James fue claro al decir que “yo estoy feliz aquí, me han tratado bien desde que llegué el primer día. Esto no tiene que salir de foco todo lo que está pasando, estoy feliz. Tengo contrato un año y lo voy a cumplir hasta el último día, tienen que estar tranquilos porque yo estoy feliz. Si se juega el Mundial o no, eso no va a cambiar en nada que yo me quiera quedar. Estoy feliz y estoy bien”.