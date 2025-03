Derechos de televisión, violencia y huelga de jugadores, los retos más cercanos del nuevo presidente de la Dimayor

Carlos Mario Zuluaga fue presentado por la Dimayor como su nuevo presidente y con varias propuestas bajo el brazo - crédito Colprensa

Varias semanas después de que se confirmó la salida de Fernando Jaramillo de la presidencia de la Dimayor, que es la máxima entidad del fútbol profesional en Colombia, se confirmó que, por votación de los dirigentes de los clubes del FPC, este cargo será asumido por Carlos Mario Zuluaga, que durante varios años fue presidente de La Equidad.

Durante una rueda de prensa que protagonizó, Zuluaga indicó que buscará que los hinchas violentos sean castigados en lugar de suspender la entrada de fanáticos a los estadios; además, anticipó que una de sus ideas será implementar varios cambios drásticos en el fútbol de primera y segunda división.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

“Hay que revisar los reglamentos y las normas, yo soy de los que creo que debe haber 18 en la A y 18 en la B, pero esto lo decide una asamblea”, declaró el presidente de la Dimayor.

Debido a que la llegada del empresario ha generado dudas en varios sectores del deporte colombiano, en diálogo con Infobae Colombia, el periodista Pablo García, que ha estado vinculado a varios clubes como jefe de prensa, habló sobre los retos que tendrá Zuluaga en su nuevo rol.

Carlos Mario Zuluaga fue elegido como presidente de la Dimayor con 20 de los 36 votos de los clubes - crédito @CarlosZu14/X

En primer lugar, García habló del perfil del nuevo presidente de la Dimayor, al que describió como un dirigente que cumplió con La Equidad, pero no se destacó.

“La perspectiva que tengo del doctor Zuluaga como directivo es que hay una sugestión que tengo porque no le deparó ningún título a La Equidad, una institución que no se destacó, no lo llevó a ser campeón del fútbol colombiano. Fue regular y el logro que tuvo fue vender al equipo a una firma internacional”.

Debido a esto, el comunicador indicó que no puede garantizar que Zuluaga sea la persona que terminará con los problemas de la entidad, recordando que el primero que debe ser resuelto es el de la problemática por las apuestas deportivas y los presuntos amaños, recordando que “este reto no es solo de la Dimayor, también es de la fiscalía, de los entes de control. Me parece que la Dimayor debe colaborar, pero la justicia ordinaria son los encargados de descubrir a los responsables”.

“No sé si sea la persona ideal, ojalá. El tema de las apuestas es complejo, con demasiados intereses, que se debe dilucidar a fondo para entender los mecanismos que están utilizando para alterar los resultados de los juegos. Hay que buscar a los culpables, pero partiendo desde la idea de que una casa de apuestas es el patrocinador de la liga, es complejo”, indicó Pablo García.

Pablo García fue campeón como jefe de prensa con Deportivo Cali e Independiente Santa Fe - crédito Cortesía Pablo García

Al hablar de más problemas que tienen que ser resueltos en corto plazo por la Dimayor, García recordó que Asocolfutrpro, gremio de futbolistas profesionales, sigue con la postura de protestar si no son cumplidas o negociadas las pretenciones que tienen los deportistas.

“Hay más retos, variados. Primero el tema de negociar con el gremio de los futbolistas, eso es cercano y se debe hacer con profesionalismo. Los jugadores tienen derecho a reclamar lo que están reclamando, ahora deben negociar y la persona que lo haga tiene que tener el conocimiento de lo que buscan los jugadores”.

Acorde a ese tema, teniendo en cuenta que los jugadores piden tener menos partidos en el año para poder descansar de la manera correcta, Pablo García indicó que una opción viable sería tener una liga de un año, como se realiza en la mayoría de países en Europa.

“El calendario es otra cosa, hay que procurar hacer un solo torneo al año, los torneos cortos sacan campeones de tres meses, sin procesos, eso no genera competitividad a nivel internacional. Aunque no creo que eso se vaya a hacer, porque fue elegido por 20 clubes, lo eligieron 20 de 36, o sea que no hay mayoría y hay división en la Dimayor”.

Zuluaga fue el encargado de vender a La Equidad a una firma internacional - crédito La Equidad

Por último, el exjefe de prensa de Deportivo Cali e Independiente Santa Fe habló de los derechos de televisión, que tendrán que ser negociados el próximo año, cuando termine el contrato con Win Sports.

“El reto más importante es el de la televisión, cuanta plata le va a tocar a los clubes. No sé si tenga el vestido fino para asumir que a todos los equipos no se les debe pagar por igual. Los equipos por los que se prenden televisores son los grandes, no todos deben recibir lo mismo que los clubes grandes de la A, yo lo veo difícil porque tiene votos de esos equipos”