Néiser Villarreal, figura de Millonarios, aseguró que no se arrepiente de la jugada que realizó en el clásico ante Santa Fe: “Lo seguiré haciendo”

El juvenil habló sobre su polémica jugada en el clásico ante Santa Fe - crédito @Theo_Gonzalez / X

En el clásico capitalino en donde Millonarios ganó por 2-0 ante Santa Fe el 26 de marzo de 2025, se presentó una jugada que dividió las opiniones del público fanático del fútbol: la parada sobre la pelota por parte de Néiser Villareal.

El atacante de 19 años habló acerca de lo que realizó al minuto 76 del encuentro, y expresó que lo volvería a hacer, sin importar lo que pase.

Qué dijo Néiser Villarreal sobre su jugada

El cuadro Embajador ganó el clásico ante Santa Fe - crédito @MillosFCoficial / X

Cuando se le preguntó el motivo del porqué José Ortiz lo amonestó por realizar dicha jugada, Villareal explicó que no entendió por qué lo amonestaron.

“La verdad no entendí la amarilla, son cosas de fútbol y eso hace al fútbol más divertido. La verdad lo voy a seguir haciendo”.

Y también se le consultó el momento cuando pasó lo mismo en el partido entre Millonarios e Independiente Medellín y el delantero Francisco Chaverra realizó la misma jugada, y que generó una reacción negativa en los jugadores del cuadro azul.

“En mi caso, no me molesta que hagan este tipo de jugadas”.

Y finalmente reveló lo que le dijo Hugo Rodallega tras realizar la jugada que generó una pelea entre los jugadores de Millonarios y Santa Fe.

“Me dijo que no hiciera esta jugada cuando fuera ganando”

Las reacciones de los referentes de Santa Fe y Millonarios

Hugo Rodallega

El Clásico Capitalino 319 lo ganó Millonarios - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Hugo Rodallega, delantero y capitán de Independiente Santa Fe explicó el 26 de marzo de 2025 su opinión sobre la jugada que realizó Néiser Villarreal, y afirmó que ese tipo de acciones y actitudes no le permitirán crecer si no se enfoca en su juego.

“Si se va a Europa o algún lugar así, no va a brillar, de eso no se trata. Se trata de que haga goles y brille jugando al fútbol. Yo no estoy en contra de las jugadas de fantasía; por el contrario, soy uno de los que admiro cuando un jugador tiene la capacidad de hacer una jugada fantasía, pero hay que escoger el momento”.

Y finalmente expresó que en este tipo de situaciones, hay que enseñarle a los jugadores jóvenes los momentos cuando se puedan realizar estas jugadas.

“Hay que enseñarle, no solo a Néiser, sino a nuestros jóvenes aquí en Colombia, que no es simplemente cuando vayan ganando un partido, cuando estén de local y cuando estén con su gente. Si lo va a hacer, que lo haga cuando el partido va 0-0″.

Álvaro Montero

El portero de Millonarios defendió a su compañero de equipo - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Por otra parte, Álvaro Montero, portero de Millonarios, expresó su defensa a Néiser Villarreal y explicó que este tipo de acciones hacen parte del juego y que el fútbol es un deporte que se debe disfrutar.

“Hay que aplaudirlo, hay que hacerlo con los buenos jugadores. Los que tienen esa característica y la personalidad de hacerlo. No lo veo como una falta de respeto, más allá de que sí incomoda en situaciones de partido cuando lo hacen en contra. Disfrutémoslo, el fútbol es para disfrutar y eso genera en el fútbol cosas buenas, no señalemos tanto. Tenemos a Marino, tenemos a… ¿Cómo se llama el de Medellín? Chaverra, que lo hacen”.

Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Millonarios ante Santa Fe

Atlético Nacional: 21 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +13) Independiente Medellín: 20 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Independiente Santa Fe: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Junior de Barranquilla: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Millonarios: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +4) América de Cali: 18 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Deportivo Pasto: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportes Tolima: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Deportivo Cali: 15 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Alianza FC: 13 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Once Caldas: 13 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportivo Pereira: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Boyacá Chicó: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Atlético Bucaramanga: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Fortaleza CEIF: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Llaneros: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Envigado: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Águilas Doradas: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Unión Magdalena: 5 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7) La Equidad: 4 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -6)