Estos fueron los mejores memes del clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe: “Volvió a ganar papá”

Millonarios ganó el clásico capitalino y los memes en redes sociales no se hicieron esperar

El 26 de marzo de 2025, Millonarios derrotó 2-0 a Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá, un resultado que le da un respiro a David González, técnico del cuadro Embajador, que estaba en la cuerda floja por los malos resultados.

El triunfo del 16 veces campeón del fútbol colombiano generó una ola de reacciones a través de los memes que publicaron varios hinchas en las redes sociales, la mayoría en tono de burla contra del cuadro albirrojo de Bogotá.

A continuación mostramos los mejores memes que dejó el clásico número 320 en el estadio El Campín, en el que también fue noticia una acción de Néiser Villarreal, delantero de Millonarios y figura de la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela, que fue criticada por los jugadores de Santa Fe y que le valió una tarjeta amarilla.

Estos fueron los mejores memes que dejó el triunfo de Millonarios en el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe

“Nunca lo olvides, yo soy tu padre”

“Entonces Hugo Rodallega dice que hay que enseñarle a los jóvenes y el ejemplo de él fue ir a buscar a Neyser apenas se paró en el balón”

“Las cosas en orden”

“Los stickers de Neyser”

“Actualización del mal llamado ‘clásico’ capitalino: 132 triunfos de Millonarios. Hay más empates (116) que triunfos de Santa Fe (92), son la quinta hinchada de Bogotá. ¿Cuándo dejaremos de llamarles clásico a estos minúsculos?"

“Que hijueputa partido de Arévalo, por Dios. Domando”.

“Nuncallega cuando no juega contra Envigado y Fortaleza”.

“Volvió a ganar papá”

El momento donde un hincha de Millonarios, recuerda que Omar Fernández, jugador de Independiente Santa Fe, vistió la camiseta de Millonarios cuando pequeño.

“Que grande Omar Andrés Fernández Frasica”.

“Todo en orden, ganó el verdadero grande de la capital”.

La recreación de la jugada de Néiser Villarreal en animación

“Caballero hace lo suyo y se retira”

“De vuelta a la normalidad. Todo en orden en la capital que siempre el clásico será azul”.

Que dijeron los técnicos tras el partido

David González: “Soy un fiel creyente del que tiene talento, hay que darle confianza”

David González se mostró contento tras ganar el clásico - crédito Catalina Olaya / Colprensa

David González, técnico del cuadro azul, habló sobre la victoria de Millonarios, y resaltó la confianza que tiene en los canteranos del cuadro azul y así se expresó sobre ello.

“Siempre será satisfactorio que muchachos de la cantera del equipo puedan venir, puedan demostrar, no solo debutar sino también mostrar que tienen toda la capacidad de competir por un lugar. En ningún momento lo vimos como un riesgo, por el contrario, soy un fiel creyente que el que tiene talento, tiene talento y hay que darle confianza, y la verdad estamos contentos porque tenemos una base de jugadores que vienen llegando y que pueden hacer grande el nombre de Millonarios, eso nos satisface”.

Y además se refirió a la lesión de Stiven Vega, tras el fuerte choque con Harold Santiago Mosquera.

Así fue el momento de la lesión de Stiven Vega tras el fuerte golpe que le propinó Harold Santiago Mosquera - crédito Cristian Bayona / Colprensa

“Fue un golpe muy fuerte, lo que el médico me dice es que hay que esperar los exámenes, debemos descartar un problema óseo. Fue fuerte y esperamos que no sea nada grave”.

Francisco López: “La expulsión nos cambió”

El técnico interino del cuadro Cardenal habló sobre lo que será el clásico ante Millonarios-crédito @juandiosorio7/X

Mientras Jorge Bava es oficializado como técnico de Independiente Santa Fe, Francisco López, entrenador que estuvo encargado del equipo en el último mes, habló sobre cómo la expulsión de Harold Santiago Mosquera cambió el encuentro para el León de la Capital, y se lamentó por las oportunidades que erró su equipo durante el partido.

“La expulsión nos cambia todo el plan de juego, en el intermedio hablamos de mantenernos en zona intermedia, pero en virtud del rival nos lleva atrás y defender el partido al borde del área. Intentamos equiparar cuando tuvimos diez jugadores. Tuvimos dos opciones que no aprovechamos”.

Y explicó que a partir de esa expulsión, el encuentro cambió para ambos equipos.

“Como ustedes vieron, el primer tiempo fuimos el mismo equipo del sábado pasado. No capitalizamos y después de la expulsión ni siquiera alcanzamos a igualar en zona media. Tuvimos que dividir el jugador que nos hacía la superioridad numérica en la mitad. Fue el mismo planteamiento de la vez pasada, en el primer tiempo lo igualamos”.

Y finalmente detalló lo que sufrieron el portero Andrés Mosquera Marmolejo de Independiente Santa Fe y Alexis Zapata, mediocampista del cuadro Cardenal durante el encuentro.

“Mosquera tiene una molestia física, no se quería salir. Tapó con migraña en anteriores ocasiones y en esta me dijo que no podía más y lo de Alexis Zapata fue por el esfuerzo físico que viene haciendo en la temporada”.

Así quedó la tabla de posiciones tras el clásico capitalino

El momento donde Millonarios celebra el primer gol ante Santa Fe - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Atlético Nacional: 21 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +13) Independiente Medellín: 20 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Independiente Santa Fe: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Junior de Barranquilla: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Millonarios: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +4) América de Cali: 18 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Deportivo Pasto: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportes Tolima: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Deportivo Cali: 15 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Alianza FC: 13 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Once Caldas: 13 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportivo Pereira: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Boyacá Chicó: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Atlético Bucaramanga: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Fortaleza CEIF: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Llaneros: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Envigado: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Águilas Doradas: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Unión Magdalena: 5 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7) La Equidad: 4 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -6)