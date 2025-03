Néstor Lorenzo expresó su angustia tras el empate ante Paraguay: “Me voy preocupado por el rendimiento del equipo”

El entrenador del combinado nacional se refirió - crédito Federación Colombiana de Fútbol / YouTube

La selección Colombia empató 2-2 frente a Paraguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, partido con el que el equipo de Néstor Lorenzo llegó a cuatro encuentros sin conocer la victoria.

El técnico argentino habló el 25 de marzo de 2025 tras el empate ante Paraguay sobre lo que fue el encuentro ante los guaraníes y se mostró con preocupación por lo que mostró la Tricolor a lo largo del encuentro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Estas fueron las primeras impresiones de Néstor Lorenzo tras el empate ante Paraguay

Néstor Lorenzo se refirió al rendimiento del equipo - crédito Luisa Gonzalez / REUTERS

En primer lugar, se refirió al balance del encuentro ante Paraguay, para expresar que el primer tiempo del partido lo dejó preocupado: “Más allá del resultado, hoy sí me voy preocupado por el rendimiento del primer tiempo, sobre todo. Venimos de momentos no tan buenos emocionalmente, salimos con todo a buscar el resultado, pero nos costó sostener”.

Y explicó que el mal momento de Colombia a lo largo del primer tiempo, pese a tener la ventaja los primeros 15 minutos, fue porque perdió la confianza, y luego recibió el gol de Paraguay por parte de Junior Alonso, defensor del cuadro albirrojo.

“Y al no sostener el resultado, hace que la confianza se pierda y no juguemos bien, en especial el primer tiempo. Tenemos una ventaja considerable con los que están peleando por clasificar, pero siempre soñamos con estar arriba. Es el mismo grupo, el mismo trabajo que nos dio tantas satisfacciones. Tenemos que mejorar para salir de esta situación, hasta ahora las derrotas no eran merecidas, pero hoy fue un empate con sabor amargo”, explicó.

Por otra parte, Lorenzo habló de lo que aportaron los cambios de Jaminton Campaz, quien entró por James Rodríguez, y el polémico cambio que realizó entre Jhon Arias para dar ingreso a Yerry Mina.

“Sirvieron, mejoró al equipo porque se impuso y terminó en campo rival. Son decisiones que uno analiza y que ve en el día a día dependiendo de lo que pueda dar el jugador en distintas posiciones. Lo de Yerry Mina fue para fortalecer la parte de atrás y dar mayor salida a los laterales. Por los lados de Campaz, es un jugador que tiene mucha dinámica, muy buena pegada y es bueno en la pelota parada. Son decisiones, pero fue lo que me pareció en ese momento”, expresó.

Cómo recuperar la confianza de los jugadores

Néstor Lorenzo también se refirió a cómo recuperar la confianza de los jugadores en la selección Colombia - crédito Luisa González / REUTERS

Al hablar sobre la clave que necesita Colombia para recuperarse del mal momento que vive a nivel futbolístico, Néstor Lorenzo resaltó que el grupo tiene autocrítica sobre el mal momento que vive, y reveló que pronto se reunirá para hablar sobre los aspectos en los que se fallaron.

“No hablé aún con los jugadores, pero tengo una autocrítica profunda. Hablaré de recuperar la memoria, hay situaciones que se resuelven a partir de la intensidad con la que vas a disputar un balón. Ahí nos superó Paraguay, te expone desde lo técnico, porque si llegas tarde a una presión, quedas pagando. Este equipo se construyó de ir a presionar a España, a Alemania. Propuse una reunión por zoom para recuperar esa memoria y esa intensidad que estamos perdiendo”, concluyó.

Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colombia frente a Paraguay

Argentina: 31 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +18) Ecuador: 23 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Uruguay: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Brasil: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Paraguay: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Colombia: 20 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 15 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 14 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 10 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -12)