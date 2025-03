Jhon Jáder Durán no le puso atención a las críticas a la selección Colombia: “Ni antes éramos Dios, ni hoy somos el diablo”

El delantero del Al-Nassr habló acerca del partido ante los Guaraníes - crédito @HablaDeportes / X

El 25 de marzo de 2025, la selección Colombia empató a dos goles frente a Paraguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Uno de los protagonistas del encuentro fue Jhon Jáder Durán, delantero del Al-Nassr, que anotó el segundo gol de la Tricolor frente al cuadro albirrojo dirigido por Gustavo Alfaro.

El delantero de 21 años habló en los medios de comunicación muy a su estilo controvertido y directo, para responder a los cuestionamientos que hubo por parte de la prensa deportiva con respecto al rendimiento individual y el de sus compañeros.

Así fue la reacción de Jhon Jáder Durán tras el empate ante Paraguay

Jhon Jáder Durán calificó como normal el momento que vive la selección Colombia - crédito Mariana Greif / REUTERS

Al ser consultado sobre el rendimiento de la selección Colombia frente a Paraguay el 25 de marzo de 2025, Durán fue enfático en responder que el equipo entregó todo durante el partido: “Personalmente, ninguna queja, trabajamos, y el equipo igual. Trabajamos por el triunfo, corrimos los noventa minutos e intentamos. Entraron dos y fallamos otras, como todo el equipo falla, y esperamos; y bueno, esperamos ganar antes de los tres puntos”.

Cuando le preguntaron sobre las fallas que tuvo Colombia y el motivo por el cual está con una racha de cuatro partidos sin ganar, Durán fue tajante al cuestionar la pregunta del periodista.

“¿Qué falla has visto? Pues normal, se gana, se empata y se pierde, el fútbol tiene esto. Estamos en un momento quizá no tan bueno. Cuando estábamos en un momento tan bueno, todo era color de rosa, todo el mundo hablaba bien, todo el mundo decía que la selección era buena, y ahora tampoco. Antes no éramos Dios, y ahora no somos el diablo. Entonces, ahora toca aprender a tratarlo un poco y ya está”, expresó.

Estadísticas de Jhon Jáder Durán con la selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

El último gol de Jhon Durán fue ante Chile el 15 de octubre de 2024 - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Jhon Jáder Durán jugó 396 minutos en 9 partidos con la selección Colombia, de los cuales en tres ocasiones fue titular y marcó en dos ocasiones. A continuación, esta es la lista de goles que marcó con la Tricolor,

15 de octubre de 2024 - Fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en el Colombia 4-0 Chile

25 de marzo de 2025 - Fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas: 44 minutos y gol en el Colombia 2-2 Paraguay

Estos fueron los resultados de la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas

25 de marzo de 2025

Partido: Bolivia vs. Uruguay

Estadio: Municipal de El Alto

Goles: no hubo

Partido: Colombia vs. Paraguay

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

Goles: Luis Díaz al minuto 10 y Jhon Durán al minuto 13 para Colombia, Junior Alonso al 45+4 y Julio Enciso al minuto 62 para Paraguay

Partido: Venezuela 1-0 Perú

Estadio: Monumental de Maturín

Goles: Salomón Rondón de tiro penal al minuto 41

Partido: Argentina 4-1 Brasil

Estadio: Monumental de Núñez de Buenos Aires

Goles: Julián Álvarez al minuto 6, Enzo Fernández a, 12, Alexis Mac Allister al 31 y Giuliano Simeone al minuto 71 para Argentina, Matheus Cunha al 26 para Brasil

Partido: Chile 0-0 Ecuador

Estadio: Nacional de Santiago

Goles: no hubo

Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colombia frente a Paraguay

Argentina: 31 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +18) Ecuador: 23 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Uruguay: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Brasil: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Paraguay: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Colombia: 20 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 15 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 14 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 10 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -12)