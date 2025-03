Carlos Antonio Vélez lanzó fuertes críticas por la ausencia de jugadores en partido ante Paraguay: “Yo, de Juan Fernando Quintero, no vuelvo a la selección”

El periodista deportivo fue crítico ante la ausencia de Juanfer en el partido de Colombia vs. Paraguay - crédito FCF y redes sociales

La selección Colombia sumó un punto contra Paraguay en la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, que se celebrará en varias ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

Para muchos críticos y aficionados, este empate contra el seleccionado dirigido por el argentino Gustavo Alfaro representó una derrota, si se considera que el partido parecía ganado en los primeros 15 minutos, cuando Colombia se puso 2-0 arriba.

Además, se jugaba en condición de local en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con aforo completo.

Sin embargo, por decisión de Néstor Lorenzo no se contó con el apoyo de varios jugadores que hubieran sido determinantes en el desarrollo del partido, porque estaban en la tribuna, mientras que otros, que podrían haber sido útiles para mantener el resultado, permanecieron en el banco, según lo comentado por varios expertos y periodistas deportivos.

Una de las situaciones que más incomodidad causó fue la no inclusión de Juan Fernando Quintero, reciente campeón de la Copa Sudamericana con Racing Club de Argentina, y ahora jugador del América de Cali. El volante no pisó el terreno de juego durante el encuentro.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo y reconocido crítico en la materia, se pronunció al respecto en el programa Planeta fútbol, de Win Sports.

Tras el partido, comentó que fue un error mantener a Quintero sin participación, especialmente considerando el desarrollo del compromiso y la necesidad de solucionar varios problemas en el campo.

Vélez afirmó que, dado el manejo que el técnico le dio a las alternativas durante casi cien minutos de juego, sería mejor que en futuras convocatorias Quintero no aceptara el llamado del seleccionador, ya que podría desempeñarse mejor en su equipo en el campeonato nacional: “Le pido el favor (a Néstor Lorenzo), por respeto al profesional, que no lo vuelva a llamar, lo deje en el América. En el clásico de ayer [contra el Cali] hubiera estado fenomenal. América vs. Cali con Juan Fernando”.

Fue contundente al pronunciar que, si Juan Fernando Quintero no es una de las primeras opciones resolutivas de Néstor Lorenzo, es mejor que no interrumpa su actividad y que no lo tenga en cuenta: “Lo tiene ahí, le puede solucionar un problema y no lo pone. No lo llame, ya está, no lo llame.”

Tabla de posiciones Eliminatorias Sidamericanas al término de la fecha 14

Argentina | 31 puntos | + 18 diferencia de gol

Ecuador | 23 puntos | + 8 diferencia de gol

Uruguay | 21 puntos | + 7 diferencia de gol

Brasil | 21 puntos | + 4 diferencia de gol

Paraguay | 21 puntos | + 2 diferencia de gol

Colombia | 20 puntos | + 4 diferencia de gol

Venezuela | 15 puntos / - 4 diferencia de gol

Bolivia / 14 puntos / - 16 diferencia de gol

Perú / 10 puntos / - 11 diferencia de gol

Chile / 10 puntos / - 12 diferencia de gol