Millonarios volvió a ser víctima de la violencia: nuevo ataque al bus por cuenta de hinchas de Santa Fe

Millonarios sufrió un nuevo ataque de los aficionados rivales al bus en el que se transportaban para enfrentar a Santa Fe - crédito Millonarios FC / @alexisnoticias/X

La violencia en el fútbol colombiano no para, pese a las acciones de los clubes, autoridades y la Dimayor para frenar a los responsables adentro y afuera de los estadios, que desde hace años provocaron toda clase de sanciones para los equipos y los escenarios deportivos.

Millonarios volvió a sufrir un ataque al bus en el que se transportaban, que en esta ocasión fue para el encuentro contra Santa Fe en el estadio El Campín, donde los azules juegan en condición de visitante por la décima fecha y que es materia de investigación por la Policía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Cabe recordar que el cuadro Embajador pasó por lo mismo en la primera jornada de la Liga BetPlay, el 24 de enero en Santa Marta, por unos hinchas del Unión Magdalena que lanzaron piedras al vehículo antes de llegar al estadio Sierra Nevada, dejando tres heridos y el más grave era Iván Arboleda.

Así fue el ataque a Millonarios

Como en todo clásico bogotano, la seguridad es lo primero que se revisa y para eso se implementan varias medidas, una de ellas es la división para los hinchas tanto rojos, que son locales el 22 de marzo, como para los azules que estarán en las zonas de norte y oriental norte.

Durante la tarde-noche del sábado, Santiago Giordana dio a conocer el ataque con piedra al bus de Millonarios, en el que se transportaban los 18 jugadores y el cuerpo técnico para el encuentro frente a Santa Fe, cuyos responsables no han sido identificados, pero serían hinchas del Cardenal.

Previo al encuentro frente a Santa Fe, el vehículo de los azules recibió agresiones con piedras por parte de unos aficionados - crédito @santigiordana/Instagram

Todo se dio en el momento en que el vehículo se dirigía rumbo al escenario deportivo, que mientras pasaba por la carrera 30, al parecer, un grupo de hinchas le lanzaron toda clase de objetivos como piedras y botellas, rompiendo una de las ventanas y generando pánico entre los pasajeros.

“Hasta que no maten a alguien no van a parar. Increíble”, escribió Giordana en su cuenta de Instagram, cuyo hecho no dejó ninguna persona herida, por el momento, pero lo que llama la atención es que la Policía Nacional, que tenía una escolta alrededor del bus, no pudo hacer nada al respecto.

Así quedó el bus de Millonarios, en una de sus ventanas, tras el ataque a piedra - crédito @alexisnoticias/X

Hasta ahora, el encuentro no tendrá ninguna novedad ni está en riesgo de ser suspendido por la agresión, como pasó en Santa Marta, pero en las próximas horas habría un pronunciamiento de la Dimayor para una sanción al cuadro rojo, que era el dueño de casa.

Técnicos interinos en el clásico

El clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, uno de los encuentros más esperados del fútbol colombiano, estará condicionado por la ausencia de los entrenadores titulares en ambos equipos, pues ambos afrontarán el partido con técnicos interinos en el banquillo, una situación que añade un matiz inusual a este enfrentamiento histórico.

Por el lado del Cardenal, el equipo se encuentra en un periodo de transición mientras se concreta la llegada de Jorge Bava como nuevo director técnico. Aunque su incorporación parece inminente, el conjunto será dirigido de manera provisional por Francisco López por quinto juego seguido.

Jorge Bava sería el entrenador elegido por Santa Fe para afrontar lo que queda del primer semestre de 2025 - crédito Gastón Britos/EFE

En el caso de Millonarios, David González no podrá estar presente en el banquillo debido a una sanción impuesta por la Dimayor durante dos semanas y una multa económica. La medida disciplinaria fue tomada tras las declaraciones del entrenador sobre el arbitraje en el partido anterior contra Junior, lo que lo deja fuera de este importante compromiso.

En su lugar, Alexander Becerra, uno de sus asistentes, asumirá la dirección técnica del equipo y con novedades como el portero Iván Arboleda, que toma el puesto de Álvaro Montero.