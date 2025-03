Un borracho dejó sin su portero y capitán al Deportivo Pasto: primeras imágenes del accidente de Diego Martínez

Diego Martínez, portero del Deportivo Pasto, sufrió accidente de tránsito que lo dejó herido - crédito Deportivo Pasto / @germanandrespaz/X

Deportivo Pasto se encuentra en la pelea por entrar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay por segunda ocasión consecutiva, actualmente suma 16 puntos dentro de los ocho primeros de la tabla y con dos victorias consecutivas ante Llaneros y La Equidad, ambos en casa.

Sin embargo, el cuadro del técnico Camilo Ayala perdió por un tiempo a Diego Martínez, portero que fue víctima de un accidente de tránsito en la capital de Nariño por culpa de un conductor en estado de embriaguez, que chocó con el guardameta y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial.

Con la preocupación sobre lo que pasará con el arquero, el presidente del Pasto salió a dar la cara sobre la salida de Gustavo Florentín en diciembre de 2024, así como la posible venta de una parte del club y los esfuerzos para no perder el reconocimiento deportivo.

“Accidente de tránsito provocado por terceros”

En el mejor momento del cuadro Volcánico en el primer semestre de 2025, el técnico Camilo Ayala pierde a uno de sus hombres con mayor experiencia por cuenta de un hecho afuera de las canchas, que lo tendrá entre algodones por un tiempo y en un momento clave para entrar a cuadrangulares.

Deportivo Pasto confirmó que Diego Martínez tendrá casi un mes de incapacidad por cuenta del accidente de tránsito sufrido en la capital de Nariño, mencionando que, pese a que no tuvo heridas de gravedad, el parte médico reveló que quedó incapacitado de una de sus manos.

Diego Martínez sufrió una fisura en una de sus manos, por cuenta del accidente de tránsito en Pasto - crédito Deportivo Pasto

“Diego Martínez sufrió un accidente de tránsito provocado por terceros, que arrojó un dictamen de fisura en la base del cuarto metacarpiano, cuyo tratamiento es la inmovilización de la mano comprometida y su posterior rehabilitación con incapacidad aproximada de 15 a 20 días”, informó el club.

El accidente de tránsito se registró porque un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo, al parecer, en el barrio San Ignacio de Pasto, chocó contra la camioneta de Martínez y lo dejó herido.

De esta manera, quien tomará las riendas en la portería del Deportivo Pasto será Víctor Cabezas, que previamente atajó ante Independiente Medellín y Llaneros, mientras que su compañero venía de aparecer bajo los tres palos en el triunfo por 2-1 sobre La Equidad en el estadio Libertad.

“El equipo no puede cambiar sus colores”

El Deportivo Pasto se encuentra en el centro de la atención mediática tras una serie de declaraciones realizadas por su presidente, Óscar Armando Casabón, en una entrevista con HSB Radio, al desmentir la supuesta venta del 65 % del equipo y aclaró el proceso de conversión a sociedad anónima, además de responder a las acusaciones del exdirector técnico del club, Gustavo Florentín, que había señalado presuntas faltas de garantías para continuar en su cargo.

Según explicó Casabón, el equipo actualmente opera como una asociación sin ánimo de lucro, lo que hace inviable la venta de acciones en este momento: “Dentro del proceso de conversión y con el grupo de abogados siempre se ha insistido que quedará por escrito en los estatutos que el equipo no puede salir de la ciudad, ni del departamento. Que el equipo no puede cambiar sus colores, no se puede cambiar todo lo que ha representado a nuestra ciudad y departamento por tanto tiempo”.

Pese al mal comienzo por caer 1-0 ante Millonarios, Deportivo Pasto mejoró en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Otro tema que generó controversia fue la salida del exdirector técnico Gustavo Florentín: “Hasta el último día estuvimos trabajando con todo el equipo en la evaluación, selección de refuerzos, renovaciones y en la salida de jugadores. Eso demuestra que el señor Florentín miente”.

En cuanto al reconocimiento deportivo del club, Casabón aseguró que “el riesgo de que al Deportivo Pasto le quiten el reconocimiento deportivo no existe. Una deuda que el Ministerio afirmaba que era de más de mil millones de pesos, ya va en 63”.