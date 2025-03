Daniel Muñoz estaría en aprietos, denuncian irregularidades en su fichaje al Crystal Palace y podría ir a juicio

Daniel Muñoz, figura clave en el Crystal Palace, enfrenta un fichaje polémico con denuncias legales sobre comisiones impagas - crédito Crystal Palace

Desde su llegada al Crystal Palace, Daniel Muñoz ha sido un jugador clave para la selección Colombia y su club en la Premier League. Tras brillar en el fútbol colombiano con Águilas Doradas y Atlético Nacional, dio el salto a Europa con el Genk de Bélgica antes de aterrizar en Inglaterra. Sin embargo, su fichaje está envuelto en una polémica que generó controversia en el mundo del fútbol.

El empresario Rubén Darío denunció irregularidades en la transacción del traspaso de Muñoz al Crystal Palace, señalando que no se cumplieron ciertos acuerdos financieros. “La situación es muy simple, lleva mucho tiempo, y tomamos una decisión radical en este momento, (....) Hemos esperado una respuesta del jugador y de Juan Pablo Ángel, su representante”, afirmó Darío, en Caracol Radio.

Rubén Darío asegura haber gestionado el interés del Crystal Palace para fichar al lateral colombiano desde Bélgica - crédito Luisa González/REUTERS

El problema se originó en el proceso de negociación. Según Darío, él fue quien gestionó la posibilidad de llevar a Muñoz a la Premier League. “Juan Pablo Ángel no tenía la posibilidad de venir a la Premier, eso lo teníamos nosotros, ya que yo me comuniqué el ocho de enero del año pasado, cuando Daniel Muñoz estaba en el Genk en Bélgica, y le manifesté el interés del Crystal Palace”, explicó.

Según su versión, Ángel intervino directamente en las negociaciones con el club inglés y fue quien manejó el acuerdo financiero. “Ángel se enfrentó al club y fue el que manejó todo, y hasta este momento no nos han pagado, y no hemos visto nada positivo, ni una respuesta de ellos”, señaló. Según Darío, la comisión correspondiente no fue entregada, a pesar de que la transferencia se llevó a cabo sin inconvenientes. “El contrato de Juan Pablo Ángel, de representación con él, es por el salario que va a ganar el jugador, y lógicamente él tiene que estar envuelto en el negocio, pero las comisiones de los clubes no le pueden pertenecer a él”, agregó.

El intento de resolver la disputa ha resultado infructuoso. “Nosotros en noviembre intentamos hablar con ellos antes de iniciar un proceso legal en Colombia contra Daniel Muñoz y Juan Pablo Ángel y no nos dieron respuesta, pues se le mandan cartas a los abogados y nunca responden”, reveló.

Las demandas contra Daniel Muñoz en Colombia surgen como resultado de un conflicto sin resoluciones claras - crédito Crystal Palace FC

El caso escaló hasta instancias legales en Inglaterra, donde las leyes impiden demandar directamente a Juan Pablo Ángel. “En Inglaterra la ley cambia un poco porque no puedo demandar directamente a Juan Pablo Ángel, yo nunca tuve contacto directo con él, pero sí al jugador, porque tengo las pruebas escritas, audios, todo donde podemos demostrar que fuimos nosotros los que buscamos la posibilidad de que llegara allá”, explicó Darío.

El 25 de febrero de 2025, los abogados enviaron una carta tanto al jugador como al club, otorgándoles un plazo de dos semanas para responder antes de iniciar acciones legales. “Ya pasaron los catorce días que le dieron, como no han respondido, ya prácticamente tenemos que radicar la demanda y si no lo hay, pues iremos a la corte ya para proceder y el juzgado definirá quién tiene la razón”, concluyó.

Daniel Muñoz palpita el duelo ante Brasil

El oriundo de Amalfi (Antioquia) se pronunció de lo que será el duelo de la selección Colombia ante Brasil el jueves 27 de marzo correspondiente a la jornada 13 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo. En entrevista para Gol Caracol, el lateral palpitó el encuentro en Brasilia y sintetizó lo que puede aportarle a la Tricolor en el regreso de las Clasificatorias.

“Me gusta enfrentarme a los mejores, estoy acostumbrado a eso, me gusta superarme día a día y estoy muy ilusionado y contento de poder enfrentar a esta Brasil que se viene, que hoy por hoy pasan uno de los mejores momentos. Va a ser muy lindo enfrentarlos”, afirmó.

El oriundo de Amalfi (Antioquia) se pronunció de lo que será el duelo de la selección Colombia ante Brasil - crédito Luisa González/REUTERS

En cuanto a sus compañeros, el antioqueño enfatizó que muchos futbolistas comparten en el mismo club y es una ayuda extra para Néstor Lorenzo: “Las sociedades a día de hoy son muy importantes y así mismo como se ve reflejado en el día a día, ya hay varios compañeros que están jugando juntos, creo que si ponemos eso a disposición del equipo dentro de la cancha se van a ver reflejado ese buen ambiente, esas buenas sociedades y por ahí habrá soluciones para ganar partidos”.

Hasta la fecha, el colombiano registra cuatro goles y cinco asistencias con el Crystal Palace y es considerado figura inamovible en el esquema de Olive Glasner que espera terminar de la mejor manera la Premier League y disputar el título de la Fa Cup a final de temporada.