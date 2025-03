Sorteo de la Copa Libertadores 2025: estos son los posibles rivales de Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga

Atlético Nacional ha sido campeón en dos veces de la Copa Libertadores de América - crédito Sergio Moraes/Reuters

El lunes 17 de marzo se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 en Luque, Paraguay, con los 32 equipos clasificados al certamen internacional. Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional serán los representantes de Colombia en la fase de grupos, marcando un hito para el fútbol colombiano.

Atlético Bucaramanga, que llega a esta edición tras conquistar su primera estrella el año pasado, participará en la Copa Libertadores por segunda vez en su historia, después de haber estado presente en 1998, cuando alcanzaron los octavos de final. El equipo leopardo estará en el Bolillero 4, lo que los coloca en el grupo de equipos menos favoritos.

Atlético Nacional es segundo la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025 - crédito Colprensa

Por su parte, Atlético Nacional, bicampeón de la Copa Libertadores (1989 y 2016), participará por número 26 en este torneo, una cifra impresionante que resalta la consistencia del club en el ámbito internacional. En 2023, lograron superar la Fase de Grupos por primera vez en varios años, y en esta edición estarán en el Bolillero 3.

Ambos equipos colombianos no podrán compartir grupo, ya que la Conmebol prohíbe que dos equipos del mismo país se enfrenten en la fase de grupos, a menos que hayan llegado a través de las rondas clasificatorias. Sin embargo, tanto Atlético Bucaramanga como Atlético Nacional podrán enfrentarse a equipos de cualquier otro grupo de los que están en sus respectivos bolilleros.

Atlético Nacional, al estar en el Bombo 3, evitará a varios equipos complicados, entre ellos:

Vélez Sarsfield (Argentina)

Fortaleza (Brasil)

Sporting Cristal (Perú)

Universitario (Perú)

Talleres de Córdoba (Argentina)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Universidad de Chile (Chile)

Por su parte, Atlético Bucaramanga, al estar en el Bombo 4, no podrá enfrentarse a equipos como:

Atlético Bucaramanga fue campeón de la Liga BetPlay 2024-I - crédito Colprensa

Carabobo (Venezuela)

San Antonio Bulo Bulo (Bolivia)

Central Córdoba (Argentina)

Alianza Lima (Perú)

Cerro Porteño (Paraguay)

Barcelona (Ecuador)

Bahía (Brasil)

El sorteo en Luque, Paraguay está programado para iniciar a las 6:00 p. m. (hora Colombia) y será transmitido a través de ESPN, Disney + y la aplicación de Pluto TV.

Bombos de la Copa Conmebol Libertadores 2025

Bombo 1: Botafogo (Grupo A - campeón 2024), River Plate (Argentina), Palmeiras (Brasil), Flamengo (Brasil), Peñarol (Uruguay), Club Nacional (Uruguay), São Paulo (Brasil) y Racing (Argentina).

Bombo 2: Olimpia (Paraguay), Liga de Quito (Ecuador), Inter de Porto Alegre (Brasil), Club Libertad (Paraguay), Independiente del Valle (Ecuador), Colo Colo (Chile), Estudiantes de la Plata (Argentina) y Bolívar (Bolivia).

Bombo 3: Atlético Nacional (Colombia), Vélez Sarsfield (Argentina), Fortaleza (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Universitario (Perú), Talleres de Córdoba (Argentina), Deportivo Táchira (Venezuela) y Universidad de Chile (Chile).

Bombo 4: Carabobo (Venezuela), Atlético Bucaramanga (Colombia), San Antonio Bulo Bulo (Bolivia), Central Córdoba (Argentina), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay), Barcelona (Ecuador) y Bahía (Brasil).

Los clubes colombianos en la Copa Conmebol Sudamericana 2025

Detalle del trofeo de la Copa Sudamericana, en una fotografía de archivo - crédito EFE/ Luciano González

América de Cali regresa a la Copa Sudamericana tras varias participaciones en ediciones anteriores, con la última en 2021. En esa ocasión, el equipo vallecaucano accedió a este torneo tras quedar tercero en su grupo de la Copa Libertadores. Sin embargo, fue eliminado en los playoffs por el Athletico Paranaense de Brasil con un marcador global de 5-1.

En las ediciones de 2022 y 2024, América de Cali fue eliminado en la fase uno de la Copa Sudamericana por Independiente Medellín y Alianza FC, respectivamente. En esta nueva edición, el equipo espera superar estos tropiezos y avanzar más lejos en la competencia.

Por su parte, Once Caldas tendrá una historia inédita al alcanzar por primera vez la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La última participación internacional de Once Caldas en este torneo fue en 2019, pero en esa ocasión fue eliminado en la fase preliminar por el Deportivo Santaní de Paraguay. El equipo colombiano no pudo superar el marcador global de 3-1, siendo derrotado 2-0 en casa tras empatar 1-1 en Asunción.

Este será un momento importante para Once Caldas, que por fin logrará disputar la fase de grupos en este certamen, buscando dejar atrás sus dificultades pasadas y mejorar su rendimiento en la competencia.