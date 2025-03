La Dimayor reprogramó el clásico capitalino entre Santa Fe vs. Millonarios de la fecha 10: hora y dónde ver

Millonarios FC empató con Santa Fe en el último clásico capitalino que disputaron - crédito Colprensa

Dimayor anunció recientemente modificaciones en la programación de dos partidos de Independiente Santa Fe, los cuales han sido cambiados de día y hora por razones de logística, aunque la entidad no especificó los motivos exactos para estos ajustes.

El primer encuentro afectado es el que Santa Fe jugará contra Atlético Bucaramanga por la fecha 6. Originalmente programado para otra fecha, el partido ahora se disputará el miércoles 19 de marzo a las 6:30 p. m. en el Estadio El Campín.

El segundo cambio afecta al clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios, que inicialmente estaba fijado para jugarse el viernes 21 de marzo. Ahora, el clásico se jugará el sábado 22 de marzo a las 8:30 p. m., también en el Coloso de la 57. Este duelo será transmitido a través de Win + Fútbol.

Millonarios emitió parte médico del samario previo a juego en Barranquilla - crédito @MillosFCoficial/X

Pese al cambio de horario, Millonarios tendrá las sensibles bajas de Radamel Falcao García, Mackalister Silva, Juan Pablo Vargas y Daniel Cataño por lesión. Tampoco contarán con Álvaro Montero, convocado a la selección Colombia para los partidos contra Brasil y Paraguay, ni con Delvin Alfonso, convocado por la selección de Venezuela.

Además de los partidos de Santa Fe, Dimayor también informó sobre modificaciones en otros encuentros. Uno de los partidos aún pendiente de definir es el Águilas Doradas vs. América de Cali, el cual todavía no tiene definida hora, día ni estadio. Se había programado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero pese al anuncio de la Dimayor, la Comisión de Seguridad y Convivencia no habría dado la autorización.

Por otro lado, el sábado 22 de marzo, se jugarán los siguientes partidos:

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto en el Estadio La Independencia a las 2:00 p. m.

La Equidad vs. Fortaleza en el Estadio de Techo a las 4:10 p. m.

Deportivo Pereira vs. Once Caldas en el Estadio Hernán Ramírez Villegas a las 6:20 p. m.

Con estos cambios, Dimayor sigue ajustando la programación de la Liga BetPlay, generando expectación entre los hinchas sobre los próximos partidos del campeonato.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025

Atlético Nacional es segundo la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025 - crédito Colprensa

Independiente Medellín: 18 puntos | +9 diferencia de gol | 8 partidos jugados Atlético Nacional: 17 puntos | +12 diferencia de gol | 8 partidos jugados América de Cali: 17 puntos | +11 diferencia de gol | 8 partidos jugados Deportivo Pasto: 16 puntos | +3 diferencia de gol | 9 partidos jugados Independiente Santa Fe: 15 puntos | +8 diferencia de gol | 8 partidos jugados Junior FC: 13 puntos | +4 diferencia de gol | 8 partidos jugados Deportes Tolima: 13 puntos | +4 diferencia de gol | 8 partidos jugados Deportivo Cali: 13 puntos | +3 diferencia de gol | 8 partidos jugados Millonarios FC: 13 puntos | +2 diferencia de gol | 8 partidos jugados Alianza FC: 12 puntos | -2 diferencia de gol | 8 partidos jugados Once Caldas: 12 puntos | -5 diferencia de gol | 9 partidos jugados

Más de 80 días de ausencia de Falcao por lesiones en Millonarios

El 'Tigre' Falcao extendió su contrato hasta junio del 2025 - crédito @MillosFCoficial/X

Desde su llegada a Millonarios en junio de 2024, Radamel Falcao García ha enfrentado varios contratiempos físicos que han afectado su rendimiento en el campo, limitando su capacidad para adaptarse y mostrar su mejor versión. A pesar de ser una pieza clave para el equipo y generar grandes expectativas por su historial, los problemas físicos han sido recurrentes, lo que genera preocupación entre los aficionados.

Fractura de mano: El primer contratiempo

El primer gran contratiempo de Falcao con Millonarios se produjo en la cuarta jornada de la Liga colombiana del segundo semestre de 2024, durante un partido contra Deportes Tolima en El Campín. En una jugada fortuita al cierre del primer tiempo, el goleador sufrió una fractura del segundo metacarpiano de la mano derecha tras caer sobre ella. A pesar de que la lesión no requirió intervención quirúrgica, Falcao estuvo 30 días en recuperación, perdiéndose solo dos partidos gracias a algunos aplazamientos de la liga. Durante este tiempo, Millonarios enfrentó a Águilas Doradas y Patriotas FC.

Lesión en el gemelo: El episodio más severo

La lesión más grave que Falcao ha sufrido en Millonarios fue una lesión miotendinosa en el gastrocnemio medial de su pierna derecha el 8 de agosto de 2024, en un partido contra Once Caldas en Manizales. Esta lesión fue significativa, ya que lo obligó a estar fuera de acción por 56 días, perdiéndose 9 partidos, lo que afectó tanto su rendimiento en la Liga BetPlay como en la Copa Colombia.

Las fechas en las que Falcao estuvo ausente incluyen partidos clave como:

3-1 vs. Equidad (Liga BetPlay)

0-0 vs. Jaguares (Liga BetPlay)

3-0 vs. Envigado FC (Liga BetPlay)

0-0 vs. Atlético Bucaramanga (Copa Colombia)

1-0 vs. Deportivo Cali (Liga BetPlay)

1-1 vs. Atlético Bucaramanga (Copa Colombia)

1-2 vs. América de Cali (Liga BetPlay)

2-1 vs. Fortaleza CEIF (Liga BetPlay)

1-0 vs. Santa Fe (Liga BetPlay)