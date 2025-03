Así fue el primer fin de semana de Sebastián Montoya en la Fórmula 2: sumó sus primeros puntos en una jornada donde la lluvia fue protagonista

Sebastián Montoya tuvo buenas sensaciones en su primer fin de semana en la Fórmula 2 - crédito Página Web Fórmula 2

La carrera de Fórmula 2 que se iba a disputar este domingo (sábado por la noche en Colombia) en el circuito de Albert Park, Australia, fue cancelada debido a las malas condiciones climáticas. La prueba debía comenzar a las 7:30 p. m. hora de Colombia, con el piloto colombiano Sebastián Montoya (de Prema Racing) partiendo desde la novena posición.

La dirección de carrera había anunciado inicialmente que la vuelta de formación comenzaría a las 12:04 p. m. hora local (8:04 p. m. del sábado en Colombia), pero luego se retrasó 11 minutos por la falla en uno de los autos.

Sin embargo, cuando los coches ya estaban de nuevo en la pista y listos para comenzar, los organizadores decidieron sacar una nueva bandera roja debido a las condiciones del clima, lo que llevó a la cancelación definitiva de la carrera.

“Lo siento por los fanáticos que querían vernos correr y también por nuestros equipos y pilotos que vinieron hasta Melbourne, pero la seguridad es lo primero. Hicimos todo lo posible para que se hiciera realidad, pero al final, las condiciones de la pista eran demasiado peligrosas, algo que los pilotos confirmaron por radio, así que la decisión correcta fue cancelar”, Bruno Michel, director ejecutivo de la FIA Fórmula 2.

Sebastián Montoya corre para Prema Racing en su primera temporada en la Fórmula 2 - crédito Página Web Fórmula 2

A pesar de la cancelación de la carrera principal, Sebastián Montoya logró un buen desempeño el sábado en Colombia al obtener sus primeros tres puntos de la temporada en la carrera esprint. Montoya terminó en la sexta posición, tras sumar tres puntos, mostrando su potencial en su debut en la categoría.

La carrera esprint fue ganada por el piloto paraguayo Joshua Duerksen y llega a la próxima válida en Baréin como líder del campeonato de Fórmula 2.

El piloto colombiano sumó tres puntos en la clasificación, lo que le permite estar en el top-10 de la primera semana de la categoría - crédito Instagram/@sebasmontoya58

“Terminamos el fin de semana acá en Melbourne, está mojado, yo estoy mojado. Bastante lluvia al final, entonces si fue un buen fin de semana. En prácticas estaba muy rápido, luego en clasificación tuvo un pequeño error que nos puso unas vueltas atrás en la progresión. Pero siendo la primera era muy facil cometer errores, la cosa buena es que lo entendí y para la próxima carrera ya tenemos unos targets claros (...) Fue una lástima que no pudiéramos correr la carrera principal, pero la lluvia no paró. Hicimos una buena carrera el sábado. Logramos nuestros primeros puntos, pero, sin duda, nos vamos con la espinita de no haber corrido hoy” declaró el joven piloto colombiano.

La próxima carrera está programada para iniciar el 11 de abril en la ciudad de Sakhir de Bahrein. Las prácticas libres y la sesión de clasificación se realizarán ese viernes. La primera interacción de Montoya con el circuito será desde las 4:05 a. m. hasta las 4:50 a. m. Luego, su puesto en la grilla de partida se definirá a las 8:55 a. m (hora Colombia).

La primera carrera por los puntos será a las 9:15 a. m. del sábado 12 de abril y la primera ‘Featured Race’ para ‘Montoyita’ en la categoría que es antesala de la Fórmula 1 será el domingo 13 a las 6:25 a. m. (hora Colombia).

El Circuito Internacional de Bahrein consta de 23 vueltas en la carrera de velocidad, para completar un total de 124,476 kilómetros. Mientras que la carrera destaca es de 32 vueltas 173,184 kilómetros. El récord de vuelta es de un minuto, 38 segundos y 907 milesimas de segundo.

Clasificación Fórmula 2

Sebastián Montoya terminó por adelante de su compañero de equipo Gabriele Mini - crédito Página Web Fórmula 2

Joshua Durksen (Paraguay): 10 puntos Leonardo Fornaroli (Italia): 8 puntos Luke Browning (Gran Bretaña): 6 puntos Richard Verschoor (Países Bajos): 5 puntos Roman Stanek (República Checa): 4 puntos Sebastián Montoya (Colombia): 3 puntos Gabriele Minì (Italia): 3 puntos Josep Marti (España): 1 punto