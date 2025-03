Alerta roja por mal momento del Club León y James Rodríguez: el entrenador mostró su preocupación

Club León pasó de ser el único invicto de la Liga MX, a acumular dos caídas consecutivas y arriesgar tanto el liderato, como la clasificación a la serie final - crédito Club León

El León no la pasa nada bien en la Liga MX, pues en un abrir y cerrar de ojos, el que era la sorpresa del torneo Clausura se convirtió en tema de debate por su mal momento en los últimos encuentros, ya que perdió los dos más recientes y cedió terreno en la pelea por entrar a la serie final.

Para el técnico Eduardo Berizzo, hay mucha preocupación por el nivel del equipo de James Rodríguez, el capitán que, pese a su esfuerzo para sacar adelante a sus compañeros, no ha sido suficiente y le tocó sufrir las primeras caídas desde su firma de contrato en enero de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sumado a eso, León tendrá un largo periodo en el que no seguirá en la pelea por la Liga MX, debido al parón de la doble jornada FIFA, pero el equipo contará con un amistoso frente a El Salvador en Estados Unidos, que le servirá al timonel argentino para revisar variantes y mejorar la condición de la plantilla.

"Me preocupan algunos detalles"

Nadie esperaba que León, equipo que hasta la décima jornada era invicto e igualando su récord de 10 encuentros sin caer, pasara por una crisis como la que vive actualmente, en la que no sumó puntos en dos compromisos y le cedió terreno tanto al América como Tigres, sus principales perseguidores.

En rueda de prensa, Eduardo Berizzo reveló los detalles que le preocupan de León, pues la caída contra Necaxa por 2-1 en Aguascalientes, en el que alcanzó a estar por debajo del marcador por dos anotaciones, sorprendió a todos porque los Esmeraldas se vieron muy por debajo de su rendimiento.

Eduardo Berizzo, técnico de León, mostró su preocupación por el bajo nivel de León en los últimos partidos del torneo Clausura 2025 - crédito Club León

“Lo que más me preocupó fue recibir el segundo gol, una incapacidad para controlar y eso complica el partido, luego mostramos rebeldía, pero creo que nos penaliza el segundo gol cuando íbamos 0-2; fue un partido complicado, pero tenemos que trabajar y mejorar, de eso no hay duda y lo vamos a hacer”, mencionó el argentino.

De otro lado, Berizzo destacó la actitud de León para buscar el empate en los últimos minutos, después del descuento de Jhonder Cádiz en el segundo tiempo, con pase de James Rodríguez, pues tuvo a Necaxa contra las cuerdas y sacando como figura al portero Ezequiel Unsain.

Pese a que James Rodríguez pasa por un buen momento, León no levanta cabeza en la Liga MX por las dos caídas - crédito Club León

“Nos revelamos ante el resultado fuimos en búsqueda del partido con buen fútbol cuando podíamos llegar llegamos con mucha decisión, yo impulsara o a jugar todos los partidos con mucho control de pelota, jugar mejor dentro del partido desde el inicio y no cuando ya vamos en contra”, afirmó el entrenador.

“Debemos tener más oficio como antes”

Para el técnico de León, es necesario que el equipo vuelva a lo que estaba haciendo hasta hace solo dos semanas: “Me preocupan algunos detalles del juego, debemos gestionarlos mejor, la puntualidad del segundo gol me hace imaginar que debemos tener más oficio como antes lo teníamos, mejorar nuestra circulación y otros aspectos es algo que vamos a trabajar”.

El delantero de Necaxa llegó a 11 tantos en el torneo Clausura 2025 con su anotación en el estadio Victoria de Aguascalientes - crédito Claro Sports

Un punto importante que Berizzo tocó es que mirará otros jugadores en la plantilla, con el objetivo de no quedarse sin soluciones durante esos juegos complicados, como pasó frente a Santos y Necaxa, en el que los cambios no le ayudaron: “Tenemos que encontrar variantes que la gente que no ha tenido más partidos se ponga a nivel de todos, que el equipo sostenga el control del partido, no cometa el fallo del segundo gol”.

Con la doble jornada FIFA, León se tomará un tiempo para recomponer el camino, mirar alternativas y regresar para buscar el triunfo el 30 de marzo, cuando reciba a nada menos que Pumas de la UNAM, que es dirigido por Efraín Juárez.