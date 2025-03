Político colombiano se descargó en redes sociales tras penal anulado a Julián Álvarez en Champions: “No hubo intención”

Julián Álvarez fue una de las figuras del Atlético de Madrid - crédito AP

Atlético de Madrid quedó eliminado de la Champions League. El conjunto dirigido por Diego Simeone cayó en los disparos desde el punto penal con Real Madrid y quedó sin tiquete para los cuartos de final del máximo certamen de clubes en Europa.

Y es que fue por una fuerte polémica que el cuadro rojiblanco no logró la tan ansiada clasificación frente a su máximo rival en el campeonato continental. Los hechos están basados en la anulación del penal que cobró Julián Álvarez, cuando la serie iba igualada; el argentino fue el encargado de rematar el segundo penal de su equipo y mandó el balón al fondo de la red.

No obstante, su disparo fue anulado debido a que, presuntamente, Álvarez tocó el balón con los dos pies. Según se observa en videos que se difundieron en redes sociales, el argentino llegó a resbalarse, lo que generó que, al parecer, su pie izquierdo toque el esférico antes que su guayo derecho.

La situación desencadenó una fuerte polémica debido a que dicha decisión fue decisiva de cara al final del partido y de la serie; el cuadro Merengue consiguió anotar sus dos disparos restantes y se clasificó para los cuartos de final.

Julián Álvarez habría tocado el balón con sus dos pies - crédito Susana Vera/REUTERS

La controversia fue tal que incluso un político colombiano expresó su opinión al respecto a través de sus redes sociales. Fue Humberto de la Calle el que por medio de su cuenta de X sostuvo: “La cuestión de la anulación del penalti de Álvarez encarna un profundo problema jurídico. No me refiero a los hechos. Mientras unos ven en la repetición un solo disparo correcto, otros ven dos y algunos hasta tres! Uno del pie de apoyo al comienzo, el tiro con el otro pie y un nuevo roce del balón con el primero”.

“Pero esto es cuestión probatoria pero no conceptual. El caso es q Álvarez resbaló de modo que no hubo intención. Es una concepción anacrónica del derecho. Un castigo por acontecimientos fuera de la voluntad. Una norma racional, debería en este caso repetir el cobro pero no anular la anotación”.

Humberto de la Calle se refirió al penal de Julián Álvarez - crédito @DeLaCalleHum/X

El ex candidato presidencial culminó su mensaje diciendo que “el propio reglamento del fútbol considera la intención en varios casos”.

El mensaje generó todo tipo de reacciones en redes sociales, teniendo en cuenta, entre múltiples factores, que De la Calle no es tan habitual refiriéndose a eventos deportivos, por lo menos, a través de su cuenta de X.

Humberto de la Calle fue candidato presidencial en las elecciones de 2018 - crédito Camila Díaz/Colprensa

“De acuerdo con que no fue intencional. Y no sólo no fue intencional sino que la acción no afecta el curso del balón/penalti”, “Valioso escuchar al jurista. Una pregunta ¿ La verdad es relativa? ¿ La verdad jurídica depende de lo que “unos ven” o no ven? ¿o de lo que aconteció y la memoria audiovisual nos revela? La fórmula de ordenar un nuevo cobro, muy sabia”, “Así es como los abogados leguleyos ajustan la verdad y realidad a su conveniencia, claro ejemplo de su quehacer”, fueron algunos de los comentarios.

Cómo se disputarán los cuartos de final de la Champions League

Los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024-2025 se disputarán en partidos de ida y vuelta, programados para el 8 y 9 de abril (ida) y el 15 y 16 de abril (vuelta) de 2025. Los enfrentamientos confirmados son: Real Madrid contra Arsenal, Paris Saint-Germain (PSG) contra Aston Villa, Bayern Múnich contra Inter de Milán y Barcelona contra Borussia Dortmund.

La final del torneo continental se jugará en Múnich, Alemania - crédito UEFA

Los equipos que obtengan un mejor resultado global en estos duelos avanzarán a las semifinales del torneo, el más importante a nivel de clubes en todo el mundo.