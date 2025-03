Las duras palabras de Iván Mejía a Jhon Durán tras las declaraciones del DT de Al Nassr: “El dinero te enferma”

Jhon Durán jugó los 90 minutos del partido del Al Nassr contra Esteghlal en la Champions League de la AFC - crédito Al Nassr

La llegada de Jhon Jader Durán al Al Nassr de Arabia Saudita ha generado opiniones divididas entre los seguidores del fútbol. A pesar de ser un delantero de 21 años con potencial para jugar en una liga de élite, como lo hacía en la Premier League, su decisión de mudarse al fútbol saudí ha sido cuestionada por algunos sectores.

En el partido más reciente, donde Al Nassr empató 2-2 con Al Shabab, Durán no fue parte del once inicial. Tras el encuentro, el técnico Stefano Pioli explicó en rueda de prensa que el colombiano “tiene que estar física y mentalmente”, dejando entrever que su actitud o preparación no están en el nivel esperado.

Este comentario ha reavivado las críticas sobre el carácter de Durán, quien ha sido señalado en varias ocasiones por tener una actitud desafiante en los vestuarios.

El periodista retirado Iván Mejía Álvarez no dudó en sumarse a la polémica y, a través de su cuenta en X, lanzó un comentario contundente sobre el delantero:

Jhon Durán fue suplente en el último partido del Al Nassr, lo que causó sorpresa - crédito X/@pajaritodeivan

“Cabecita hueca”, escribió Mejía, agregando: “Qué karma con los futbolistas colombianos. Tanto dinero enferma”.

Las palabras de Mejía reflejan la preocupación de algunos analistas sobre la mentalidad de ciertos jugadores colombianos que priorizan contratos millonarios en ligas de menor nivel sobre la competencia en torneos más exigentes.

El delantero colombiano tendrá la oportunidad de revertir esta percepción en el próximo compromiso de Al Nassr, que enfrentará al Esteghlal de Irán el lunes 10 de marzo a la 1:00 p. m. (hora de Colombia), en los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

La defensa de un exjugador de Al Nassr a Jhon Durán

Anderson Talisca jugó 110 partidos con Al Nassr y marcó 77 goles - crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

El delantero colombiano Jhon Jader Durán sigue recibiendo cuestionamientos en Al Nassr, luego de completar cuatro partidos sin marcar gol. La falta de efectividad del atacante ha generado inconformidad entre la afición, especialmente porque el club pagó más de 70 millones de euros por su fichaje.

Ante la ola de críticas, el exdelantero de Al Nassr, Ánderson Talisca, salió en defensa de Durán, señalando que el colombiano ha sido convertido en el chivo expiatorio del mal momento del equipo.

“No se ve dónde está el verdadero error. Dejen de actuar así todo el tiempo. Sabes dónde está el error, solo que tienes miedo de decirlo”, afirmó Talisca, que ahora juega en el Besiktas.

El atacante brasileño también insinuó que la situación que vive Durán es similar a la que él enfrentó en su paso por el club saudí:

“Quieren hacerle a Durán lo que me hicieron a mí, para beneficiar a otros”, agregó, sin mencionar nombres específicos.

Hasta el momento, Jhon Jader Durán ha anotado cuatro goles en siete partidos con la camiseta de Al Nassr.

