Colombia tiene campeona en el fútbol de Estados Unidos: Leicy Santos celebró por primera vez con Washington Spirit

El fútbol femenino colombiano sigue dando de qué hablar a nivel mundial, pues no solo el combinado nacional destaca en distintas partes del mundo o los clubes de la Liga Femenina, sino las jugadoras que brillan en la diferentes ligas y que siguen abriendo caminos para que otras más lleguen allí.

Uno de los casos más recientes es el del Leicy Santos, que salió campeona por primera vez en el fútbol de los Estados Unidos, luego de ganar la final de la NWSL con el Washington Spirits ante Orlando Pride, al que venció en la tanda de penales y con un golazo de la cafetera.

De esta manera, la selección Colombia femenina tiene a una atacante en buen momento para la Copa América en Ecuador, en junio, y para el inicio de las eliminatorias al mundial de Brasil 2027, pero también para escalar en el ránking de la FIFA que salió hace unos días.

Leicy Santos, la heroína de Washington

La colombiana llegó en 2024 al fútbol de Estados Unidos como una figura, pues había jugado durante seis años con el Atlético de Madrid y saliendo campeona en dos oportunidades, en la Copa de La Reina y la Supercopa, así que ahora quería triunfar con el equipo de la capital norteamericana.

Es así como Leicy Santos ganó la NSWL Challenger Cup al Orlando Pride, luego de que la colombiana marcara el gol para el empate por 1-1 en el tiempo reglamentario, lo que llevó la serie a los penales y Washington Spirit venció por marcador de 4-2, para festejar su primer título en el torneo.

Orlando comenzó ganando con una anotación de Rafaelle Souza a los 41 minutos, pero la colombiana igualó las acciones a los 72′ con un tiro libre que entró sobre el palo izquierdo de la portería, que levantó a los aficionados de sus sillas y mantuvo la ilusión de salir campeona.

En la serie de penales, Summer Yates y Ally Lemos fallaron sus respectivos cobros para Orlando Pride, mientras que Tara McKewon anotó el tanto con el que Washington Spirit logró su primer trofeo en la NSWL Challenger Cup, un torneo aparte de la liga que se realiza desde 2020.

Sumado a eso, Leicy Santos logra el cuarto trofeo profesional en su carrera, siendo el primero con Santa Fe en la Liga Femenina 2017, en la que además salió figura, y le siguieron la Copa de la Reina 2023 y Supercopa 2021 con las Colchoneras, así como la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019 con Colombia.

Colombia en el ránking FIFA

El próximo reto de la selección Colombia femenina será enfrentar a Japón en un partido amistoso programado para el 6 de abril, que será clave para evaluar el desempeño del equipo dirigido por Ángelo Marsiglia, que actualmente ocupa el puesto número 21 en el ranking mundial de la FIFA. Así lo reportó el organismo internacional tras la última actualización de su clasificación, publicada recientemente.

De acuerdo con la FIFA, la Selección de Estados Unidos continúa liderando el ranking mundial de fútbol femenino con un total de 2069,06 puntos, mientras que en la segunda posición del ranking se encuentra la Selección de España, que acumula 2020,6 puntos. Este logro destaca el trabajo del equipo dirigido por Montse Tomé, quien ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en asumir el cargo de entrenadora principal del seleccionado español.

En el caso de la Tricolor, la participación en la She Believes Cup no tuvo impacto en su posición dentro de la clasificación, ya que no ascendió ni descendió. Sin embargo, el rendimiento mostrado en los últimos encuentros ha generado preocupaciones sobre el futuro del equipo en competencias internacionales.