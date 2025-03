Juan Fernando Quintero respaldó a Falcao y le envió pulla al técnico de Millonarios David González: “Hay que respetarte un poquito más”

Juan Fernando Quintero felicitó a Falcao por su carrera deportiva de 20 años, y lanzó dura indirecta en contra de David González - crédito Jesús Avilés / Infobae

El 6 de marzo de 2025, América de Cali pasó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer desde los tiros del punto penal al Junior de Barranquilla.

Y una de las figuras del encuentro fue Juan Fernando Quintero, mediocampista del América de Cali.

El futbolista del cuadro Escarlata aprovechó su momento de alegría para mandar un mensaje de apoyo a Radamel Falcao García, que no vive uno de los mejores momentos en Millonarios tras las polémicas declaraciones de Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios y ser suplente en el encuentro de Copa Sudamericana frente a Once Caldas el 5 de marzo de 2025.

Por este motivo, Quintero mandó un mensaje de apoyo aprovechando que Falcao cumplió el 6 de marzo de 2025 un total de 20 años de carrera profesional y aprovechó para mandarle una indirecta a David Gonzalez, técnico del cuadro Embajador.

Así fue el mensaje de Juan Fernando Quintero en apoyo a Falcao y la respuesta del artillero de la selección Colombia

Este fue el emotivo mensaje de Juan Fernando Quintero a Falcao - crédito @juanferquinterop - @falcao

El 6 de marzo de 2025, Falcao realizó una publicación celebrando los 20 años de su carrera deportiva, a lo que Juan Fernando Quintero le respondió lo siguiente.

“Felicitaciones 🎉 hermano, te quiero mucho !! Respeto a quien se lo merece … hay que respetarte un poquito más de lo normal !! Debería ver esto tu entrenador 🫶🏽 😘“.

A lo que Falcao le respondió con las felicitaciones por clasificar a la Copa Sudamericana 2025 tras vencer al Junior.

“Felicitaciones para ti por la clasificación con tu equipo crack, y ni hablar de las 2 asistencias del sábado, de otro planeta”.

Este fue el mensaje de Falcao García sobre su aniversario deportivo en el fútbol profesional

Así fue el momento donde el samario habló sobre lo que significa su carrera deportiva - crédito @falcao / Instagram

El 6 de marzo de 2025, Falcao publicó un mensaje de conmemoración a sus 20 años de carrera, en donde agradeció por la oportunidad, los aprendizajes y los momentos inolvidables que vivió en toda su trayectoria.

“Hace 20 años, el fútbol me regaló la oportunidad de vivir un sueño. Lo que comenzó con un balón y una ilusión, se convirtió en un camino lleno de aprendizajes, sacrificios y momentos inolvidables. Desde mi debut hasta jugar en algunos de los estadios más emblemáticos del mundo, cada paso ha sido una prueba, cada caída una enseñanza y cada gol un motivo de alegría, no solo para mí, sino para quienes han estado a mi lado en este viaje”.

Además se mostró contento al compartir con jugadores importantes como Kylian Mbappé, James Rodríguez, entre otros y vestir la camiseta de equipos de fútbol importantes en todo el mundo.

“Tuve la fortuna de compartir vestuario con grandes jugadores y de formar parte de equipos que me enseñaron el verdadero significado del trabajo en equipo. Celebré títulos con River Plate en Argentina, viví noches inolvidables con el Porto en Europa, defendí con orgullo la camiseta del Atlético de Madrid y fui parte del resurgir del Mónaco. También tuve la oportunidad de jugar en clubes históricos como Manchester United, Chelsea y Galatasaray, cada uno dejándome experiencias valiosas. En el Rayo Vallecano encontré una familia dentro y fuera de la cancha, y hoy sigo disfrutando del fútbol con la misma pasión en Millonarios, el equipo que soñé vestir desde niño”.

Y mencionó el orgullo que representó vestir la camiseta de la selección Colombia pese a las adversidades.

“Con la Selección Colombia, viví el honor más grande: representar a mi país en un Mundial. Cada vez que anoté con la tricolor, sentí el respaldo de millones de colombianos que han estado en cada triunfo y cada adversidad”.

Y finalmente reflexionó y agradeció a cada uno de sus compañeros en el fútbol y expresó que vestir la camiseta de Millonarios es el cierre de un ciclo en su carrera deportivo y añadió que seguirá entregando más de él mientras siga jugando al fútbol profesional.

“Hoy, al mirar atrás, no veo solo trofeos o estadísticas. Veo el esfuerzo de muchas personas, la entrega de mis compañeros, el apoyo incondicional de mi familia y el cariño de los aficionados. Nada de esto hubiera sido posible sin ellos. Agradezco a Dios por cada oportunidad, a mi familia por ser mi refugio y a todos los que han sido parte de este recorrido. El fútbol me ha dado todo, y ahora la vida me ha dado la alegría de volver a casa, a un club que siempre llevé en mi corazón. Vestir la camiseta de Millonarios es cerrar un círculo que inició con un sueño de niño. Seguiré entregándolo todo con la misma pasión de siempre. ¡Gracias por tanto y vamos por más! ⚽🔵⚪🔥“.

Así fueron las declaraciones de Falcao tras la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana ante el Once Caldas

El delantero samario se refirió al fracaso deportivo en Copa Sudamericana y su futuro en el cuadro embajador - crédito @ESPNColombia / X

En primer lugar, habló acerca de lo que representó no clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en donde expresó su decepción, aunque aclaró que hay que pasar la página y pensar en el campeonato colombiano.

“Sin duda alguna, ahora decepcionados por no clasificar, era el primer objetivo, no hay justificación para eso, sin ninguna copa internacional y queda pensar en el campeonato”.

Y además mencionó que Millonarios hizo todo lo posible para pasar la serie en Manizales, pero explicó que el gol que anotó Once Caldas, dificultó el trámite del encuentro.

“El equipo ganó el domingo, está bien, hoy una derrota sin justificación creo que es más cosas del campo. Hicimos un gran partidos, Once Caldas en la segunda parte solo llegó en la ocasión del gol. Desafortunadamente ellos hacen el gol que marca la diferencia”

Y al finalizar la charla, Theo González, periodista de Espn le consultó sobre si habría Falcao García para rato en Millonarios, en donde el delantero entregó una respuesta corta pero contundente y terminó la entrevista.

“Vamos a ver”.

Estadísticas de Falcao a nivel profesional desde 2005

Falcao al momento de levantar la Uefa Europa League con Atlético de Madrid - crédito REUTERS

Entre River Plate, Oporto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano y Millonarios, Falcao jugó un total de 447 partidos, de los cuales disputó 299 partidos como titular y marcó 231 goles a nivel local.

En las copas nacionales, alcanzó a disputar 45 partidos, 31 como titular y marcó 23 anotaciones.

Mientras que a nivel internacional, jugó un total de 85 encuentros en todas las competencias continentales, y de los cuales jugó 72 encuentros como titular y marcó 54 goles en su carrera deportiva.

Con la selección Colombia, disputó 96 encuentros entre amistosos, Copas América, Eliminatorias Sudamericanas y Copa del Mundo, donde alcanzó a jugar en 96 partidos, de los cuales 74 de ellos los jugó como inicialista y marcó 33 goles.