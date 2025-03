Mourinho recordó “sus conexiones con África” tras acusaciones sobre un presunto comportamiento racista

El portugués habló sobre lo registrado en el clásico turco - crédito Montaje Infobae (Reuters/Profimedia)

Entre las rivalidades futbolistas, una de las más destacadas a nivel mundial es la de Fenerbahçe y Galatasaray, dos de los clubes más tradicionales de Turquía, en donde cada enfrentamiento entre estas instituciones es cubierto a nivel mundial por múltiples medios.

De hecho, el clásico turco, que se jugó la última semana de febrero, fue noticia por las declaraciones del entrenador de Fenerbahçe, que en la rueda de prensa habló del comportamiento de los jugadores rivales en el banquillo suplente.

El portugués, que ha dirigido a Real Madrid, Inter de Milán y Chelsea, afirmó que los deportistas de Galatasaray estaban “saltando como monos”, lo que fue tomado como un comentario racista, ya que entre los señalados estaba el colombiano Davinson Sánchez y otros futbolistas de color.

Sánchez es una de las figuras de Galatasaray - crédito Reuters

Desde Galatasaray pidieron que Mourinho recibiera una sanción ejemplar; sin embargo, el exfutbolista Didier Drogba, oriundo de Costa de Marfil, se pronunció para defender al estratega, con el que compartió en Chelsea.

“Ya sabéis lo orgulloso que estaba de vestir la camiseta amarilla y roja y de mi amor por el club más laureado de Turquía. Todos sabemos lo apasionadas y acaloradas que pueden ser las rivalidades y yo he tenido la suerte de vivirlo. He visto los recientes comentarios sobre José Mourinho. Créanme cuando les digo que conozco a José desde hace 25 años y que no es racista, y la historia (pasada y reciente) está ahí para demostrarlo. Centrémonos en nuestros partidos, apoyemos a nuestros brillantes leones y ganemos la liga. ¿Cómo puede mi ‘papá’ ser racista?”, indicó Drogba en sus redes sociales.

Las palabras del marfileño provocaron que la federación turca cambiará la sanción de cuatro partidos sin dirigir para Mourinho, que, al final, solo se perderá dos encuentros del Fenerbahçe

15/02/2013 Didier Drogba en su debut con el Galatasaray DEPORTES EUROPA GALATASARAY

Mourinho respondió a quienes lo acusaron de racista

Después del partido frente a Rangers de Escocia, por la Europa League, Mourinho aprovechó su regreso a los terrenos de juego para declarar por primera vez sobre la polémica que protagonizó.

En primer lugar, el entrenador indicó que sus detractores “no fueron muy inteligentes por la forma en la que me atacaron, porque no conocen mi pasado”, recordando que además de Drogba, otras figuras del deporte africano, como Michael Essien o John Obi Mikel, también se pronunciaron a favor suyo.

Sobre ese tema, Mourinho realizó un comentario sarcástico, al asegurar que los directivos de Galatasaray tendrán que responder por sus acusaciones, que se habían convertido en un “boomerang”.

“No conocen mis conexiones con África, con su gente, sus jugadores y con las asociaciones benéficas. En lugar de conseguir ir contra mí, les volvió como un boomerang”, declaró el portugués.

El portugués demandó a Galatasaray - crédito Reuters

Por último, José Mourinho se emocionó al revelar cómo ha vivido la polémica y reconoció que encontró tranquilidad cuando se registraron los pronunciamientos de jugadores que dirigió, lo que le hizo entender que se había equivocado, pero no por ello era racista.

“Todo el mundo sabe cómo soy como persona. Todo el mundo conoce mis fallos, pero este no es uno de ellos. Es lo opuesto. Lo más importante es que la gente sabe cómo soy y que el ataque de acusarme de racista fue una mala opción”, puntualizó.

Cabe recordar que después de que la liga turca sancionara a Mourinho, este decidió demandar al Galatasaray y pedir una indemnización de 49.000 euros (alrededor de 217 millones de pesos) por daños y perjuicios.

Por su parte, los jugadores de Galatasaray, incluyendo a Davinson Sánchez, han optado por guardar silencio en medio de la polémica, y líderes del vestuario han afirmado que no buscan entrar a polémicas y prefieren continuar concentrados en sus objetivos deportivos.