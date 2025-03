Carlos Antonio Vélez le cayó a Falcao por eliminación de la Copa Sudamericana: “No está para resolver un problema en Millonarios”

El periodista deportivo se refirió a la actuación de Falcao en Millonarios - crédito Montaje Infobae Colprensa/Millonarios FC

Millonarios FC quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de caer por la mínima diferencia ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, tras la anotación de Michael Barrios al minuto 81.

A pesar de una presentación desafiante, el equipo Embajador no logró el triunfo y sumó otro desafortunado capítulo internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las críticas y cuestionamientos por parte de la hinchada y analistas deportivos no se hicieron esperar. Uno de los más contundentes fue el periodista Carlos Antonio Vélez, que en el programa Palabras mayores, de Antena 2, arremetió contra la capacidad resolutiva de Radamel Falcao García, quien solo disputó poco más de 10 minutos en el partido.

“Falcao no está para resolver un problema en Millonarios. Qué pena con Falcao, lo amamos, pero no está. Puede hacer un gol y resolver algún partido, pero estos partidos no los va a resolver él”, aseguró el periodista.

Millonarios FC quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de caer por la mínima diferencia ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales - crédito Colprensa

Vélez también criticó la idea de quienes consideraban que el fichaje del máximo goleador en la historia de la selección Colombia representara un salvavidas para el equipo en momentos de crisis como este.

“Si creen que la solución está en que Falcao juegue más tiempo, ¿saben qué? Apague y vámonos”, concluyó.

Carlos Antonio Vélez también se tomó un espacio para cuestionar las decisiones arbitrales, que en algunos casos consideró erróneas. Una de ellas involucró a Falcao, quien, según su criterio, merecía una sanción disciplinaria con tarjeta amarilla:

“Falcao le mete un empujón a un defensor, debía ser amarilla por lo menos. Falcao es un bendecido. Lo debieron haber echado en un partido anterior y no lo tocaron. Ahora, era amarilla, y no lo tocan. O sea que Falcao, porque es Falcao, le puede pegar a cualquiera o puede empujar a cualquiera. No estoy diciendo que no sea un caballero, es un caballero, pero se ha comportado mal”, agregó el periodista.

En el duelo por competencia internacional el samario solo jugo poco más de 10 minutos - crédito Millonarios FC

Por su parte, Falcao, tras el partido, entregó declaraciones a ESPN sobre su ingreso al minuto 86 y la sensación de quedar eliminado en la primera fase del torneo continental:

“Decepcionados por no clasificar, no hay justificación para esto. Es un semestre duro y ya queda pensar en el campeonato. Son decisiones del entrenador y, como parte de este grupo, hay que acatar lo que diga él. El equipo ganó el domingo, hoy es una derrota sin justificación. El equipo estaba bien, pero ellos hicieron gol y clasificaron”, declaró al periodista Theo González.

El delantero de Millonarios se refirió a los pocos minutos de juego que recibió en el partido de Copa Sudamericana ante Once Caldas - crédito ESPN

No obstante, el portal de estadísticas Sofascore calificó al jugador con uno de los números más bajos de los jugadores que participaron, con un 6.3, el segundo más bajo por detrás de Jader Valencia, al que le asignaron una calificación de 6.1.

Por el momento ya empiezan a pensar en lo que será el partido ante el junior de Barranquilla el domingo 9 de marzo en el estadio metropolitano de Barranquilla, casa de la selección Colombia, a las 5:30 p. m., que será transmitido por la señal de Win+ Fútbol y Win Play, y se espera que el Tigre tenga una actuación protagónica que le ayude a sumar minutos y contribuya con el buen desempeño colectivo para sumar otros tres puntos.

Por el momento, el equipo capitalino se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la clasificación del campeonato con 13 puntos, una diferencia de gol de +3 y a falta de 12 fechas de terminar la fase de Todos contra Todos, necesita una victoria para seguir dentro de este grupo, de lo contrario empieza a quedar rezagado y podría complicar su clasificación a la fase de los cuadrangulares semifinales de la Liga.