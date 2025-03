Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera, técnico del Once Caldas, tras eliminar a Millonarios en Copa Sudamericana: “No hay que menospreciar a ninguno”

El técnico de Once Caldas, Hernán Darío Herrera, habló tras la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer a Millonarios - crédito Daniel Ocampo / Colprensa

El 5 de marzo de 2025 se llevó a cabo la primera llave entre equipos colombianos de la fase de eliminación de la Copa Sudamericana entre Once Caldas y Millonarios en el estadio Palogrande de Manizales.

Y el equipo que estará en la fase de grupos del segundo certamen continental más importante de Sudamérica será el Blanco Blanco de Manizales, que venció al albiazul de la capital por 1-0 con anotación del delantero Michael Barrios al minuto 80 del encuentro.

Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas, habló posterior al triunfo de su equipo y resaltó que al Once Caldas no se debe menospreciar.

Las palabras de Hernán Darío Herrera tras la clasificación del Once Caldas a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Hernán Darío Herrera mencionó que no hay que menospreciar al Once Caldas - crédito Daniel Ocampo / Colprensa

El 5 de marzo de 2025, el entrenador der 67 años habló acerca de las claves que tuvo su equipo para controlar el ataque de Millonarios a lo largo de los noventa minutos y resaltó que nunca se debe menospreciar a ningún rival en el fútbol.

“Fue un partido donde analizamos muy bien a Millonarios, traía jugadores, los controlamos, me costó un poquito lo de Jhon Emerson Córdoba porque me complicó mucho por la banda, pero al final se gana la clasificación, también nos la merecíamos. Sé que este equipo tiene historia, recorrido y un título grande que solo lo tienen dos equipos en Colombia. No hay que menospreciar a ninguno, ni al Once Caldas, quedamos para luchar y vamos a avanzar más en esta Copa”.

Además resaltó el buen partido que realizó su grupo de jugadores y a la vez les agradeció tanto a la hinchada como a los jugadores por el apoyo incondicional y por el su esfuerzo para clasificar a esta llave.

“Creo que hay que valorar mucho a la hinchada del Once Caldas, todo Manizales disfrutó de un gran partido, de un equipo que se entregó y que demostró categoría, cosas muy buenas. Yo creo que a mis jugadores les debo dar las gracias, ganarle a Millonarios era difícil y complicado pero me demostraron para qué están hechos”.

Y finalmente mencionó que se encuentra feliz de estar en Manizales dirigiendo al Blanco Blanco, debido al apoyo que le muestran tanto los directivos como los jugadores del Once Caldas en este proyecto deportivo.

“Estoy feliz en Manizales, con los directivos que me apoyaron y los jugadores que se entregan al equipo, lo que me genera mucha alegría, además de ver a la hinchada disfrutando, me pone contento y me quiero quedar acá hasta que me aguanten los directivos y la hinchada, y pese a que se clasificó, hay que tener los pies sobre la tierra y seguir trabajando”.

Crónica del partido: Once Caldas supo resistir ante un Millonarios que propuso a lo largo del encuentro

El Blanco Blanco de Manizales supo aguantar los ataques de Millonarios, fue contundente y consiguió el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 - crédito Santiago Álvarez / Colprensa

Once Caldas y Millonarios disputaron el encuentro como si fuera una auténtica final pese a que solo era un partido por la primera fase de la Copa Sudamericana 2025.

Además del frio que había en Manizales, la neblina se hizo presente en los primeros diez minutos del juego y que interrumpió durante 3 minutos el partido.

Tras la reanudación del partido, Millonarios trató de principio a fin de ser el dueño de la posesión de la pelota y Once Caldas intentó resistir a través de su línea defensiva a lo largo del primer tiempo.

Justamente a través del trabajo ofensivo del delantero Jhon Emerson Córdoba a lo largo del encuentro, complicó al lateral Juan Pablo Patiño por momentos, pero la seguridad y la tranquilidad que aportaba James Aguirre, portero del Once Caldas se hizo presente.

Fue tanta la insistencia del cuadro azul, que tuvo la primera posibilidad de acercarse al gol a través de una falta en el área que el árbitro uruguayo Andrés Matonte sancionó como tiro penal al minuto 29 del encuentro.

En la jugada, la pelota la disputan el defensor Sander Navarro de Millonarios y el delantero del Once Caldas Michael Barrios, en donde finalmente el defensor del cuadro bogotano cae y en principio el juez central determina la falta.

No obstante, dos minutos después, el equipo del VAR llama a Matonte para que revise la jugada y tras un breve análisis de lo ocurrido, el uruguayo anula la sanción que determinó en un principio y reanudó el juego con un balón a tierra.

Ya para la segunda parte, Once Caldas intentó ir un poco más al frente del ataque, pero el encuentro no tuvo un dominador claro ni una jugada determinante hasta el minuto 67 del encuentro, cuando el juez de línea anula un gol de Leonardo Castro tras recibir un buen pase con el pecho de Jhon Córdoba.

Luego de unos acercamientos importantes a través de Johan Beltrán que tuvo la posibilidad de rematar frente al arco defendido por Álvaro Montero al minuto 71 y por parte de Jhon Córdoba en un centro al minuto 73 y que termina en autogol de Jorge Cardona por Millonarios, la llave se decidiría faltando 10 minutos para que finalizara el tiempo reglamentario.

Al minuto 80, tras un buen pase con cambio de frente del mediocampista Alejandro García, aprovechó el desmarque al espacio de Michael Barrios, quién llegó con rapidez y definió por la banda izquierda para colocar el 1-0 definitivo del encuentro y darle el pase al Blanco Blanco de Manizales a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Cuanto ganó Once Caldas por clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Tras clasificar a la fase previa de este torneo, Once Caldas había recibido un total de 225.000 dólares. Ahora, con su clasificación, la Conmebol le otorgará un total de 900.000 dólares, lo que suma en un acumulado de premios de 1.125.000 dólares para el cuadro de Manizales.

Además, en la fase de grupos Once Caldas contará con tres partidos en condición de local, por lo cuál por jugarlos recibirá un total de 300.000 dólares, además de que en caso de que la motivación para el conjunto caldense también será de que en caso de que llegue a ganar un partido en la fase de grupos, el ente deportivo le pagará 115.000 dólares por triunfo.

Así se jugará el complemento de la primera fase de la Copa Sudamericana 2025

6 de marzo de 2025

Partido: Club Guaraní (Paraguay) vs. 2 de Mayo (Paraguay)

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: DSports 2 (612-1612) y DGO

Partido: Cerro Largo (Uruguay) vs. Danubio (Uruguay)

Estadio: Centenario, Montevideo, Uruguay

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN2 y Disney Plus (Plan Premium)

Partido: Junior de Barranquilla (Colombia) vs. América de Cali (Colombia)

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Planes Estándar y Premium)

Partido: Deportivo La Guaira (Venezuela) vs. Caracas FC (Venezuela)

Estadio: Estadio Olímpico de la UCV, Caracas, Venezuela

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: DSports 2 (612-1612) y DGO

Partido: Atlético Grau (Perú) vs. Cusco FC (Perú)

Estadio: Estadio Mansiche, Trujillo, Perú​

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Planes Estándar y Premium)

Partido: Universidad Católica (Ecuador) vs. Aucas (Ecuador)

Estadio: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador

Hora: 9:00 p. m.

Transmisión de TV: DSports (610-1610) y DGO