Santa Fe se acercó a Alberto Gamero para que sea su técnico: esta habría sido la respuesta del entrenador

Alberto Gamero renunció a Millonarios por los malos resultados en 2024, dejando el cargo después de cinco años - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe sigue en la búsqueda de un entrenador con el que pueda realizar otra buena campaña en la temporada 2025, tal como ocurrió con Pablo Peirano en 2024, pero la eliminación en Copa Libertadores le costó el puesto al uruguayo y a la institución le tocó empezar un nuevo proceso.

La persona más cercana a los rojos es Alberto Gamero, pues sería el preferido por los directivos debido a su trayectoria, campeón en el fútbol colombiano y que tiene una amistad con el presidente Eduardo Méndez, aunque le juega en contra su pasado con Millonarios entre 2020 y 2024.

Mientras tanto, el equipo sigue al mando de Francisco López y Róbinson Zapata, que vienen de golear a Envigado por 7-1 en el Polideportivo Sur y que causó sorpresa por el abultado resultado, además de que se dio justo después de la caída ante Deportes Iquique de Chile en Copa Libertadores.

“Es la prioridad de Santa Fe”

En el momento que Pablo Peirano fue despedido de Santa Fe, empezó la búsqueda de un entrenador que tenga las condiciones de asumir una plantilla armada y que sabe competir a nivel local, pero se quedó corta en el plano internacional y causó un golpe tremendo para la temporada.

Al parecer, la primera opción de Santa Fe era Alberto Gamero, que se encuentra libre desde el 31 de diciembre de 2024, cuando renunció a Millonarios por las amenazas de los aficionados y la molestia porque no se dieron los resultados en la anterior campaña, sobre todo quedar afuera de las finales de la Liga BetPlay.

Alberto Gamero es uno de los candidatos para dirigir a Santa Fe, dos meses después de dejar a Millonarios - crédito Reuters

Sin embargo, según el periodista Guillermo Arango, aparentemente el samario rechazó la intención de los Cardenales, pues se encuentra fuera de Colombia y, por el momento, no tendría deseos de volver al país ni mucho menos a alguno de los clubes del campeonato profesional.

“Sí, pero les dijo que no. Le dijo a un miembro de la junta directiva que no, que él estaba en Estados Unidos viendo fútbol, pero es la prioridad de Santa Fe. Eso me lo dijeron el sábado (1de marzo)”, mencionó el comunicador, con lo que queda descartada la opción de Alberto Gamero.

Santa Fe viene de golear 7-1 a Envigado en el Polideportivo Sur - crédito Independiente Santa Fe.

“Yo sigo a Santa Fe”

El entrenador uruguayo Gerardo Pelusso dejó una huella imborrable en la historia de Independiente Santa Fe al liderar al equipo hacia la conquista de la Copa Sudamericana en 2015, el título más importante en la trayectoria del club. El uruguayo ha seguido de cerca el desempeño del equipo desde su salida y no ha ocultado su preocupación por la situación actual.

“Yo sigo a Santa Fe, lo seguí la campaña pasada. Lamentablemente, los técnicos somos hijos de los resultados. El trabajo del cuerpo técnico fue muy bueno (en 2024), lamentablemente en el último partido, la final la perdieron por penaltis frente a Bucaramanga. Y en el segundo semestre, en el último cuadrangular tuvieron una mala participación, después es el equipo de más puntos todo el año”, afirmó en declaraciones a la plataforma Ditu.

Gerardo Pelusso tuvo como asistente a Pablo Peirano entre 2015 y 2016 - crédito Santa Fe

Estas palabras han generado especulaciones sobre un posible regreso del estratega al banquillo del equipo capitalino, especialmente considerando la relación positiva que mantiene con la institución y su historial de éxitos en el pasado, pero recordando que se encuentra retirado de la actividad.

El paso de Pelusso por Santa Fe marcó un antes y un después en la historia del club. El técnico asumió el cargo en el segundo semestre de 2015 y permaneció al frente del equipo durante 296 días. Durante este período, dirigió un total de 56 partidos, de los cuales obtuvo 25 victorias, 17 empates y 14 derrotas. Su mayor logro fue la obtención de la Copa Sudamericana, un título que consolidó al equipo como uno de los referentes del fútbol continental.