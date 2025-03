Falcao no ocultó su molestia por las declaraciones de Gustavo Serpa: “Ha sido una semana difícil para mí y para mi familia”

El 'Tigre' fue prudente sobre las conversaciones que ha tenido con el máximo accionista del Millonarios - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El delantero colombiano Radamel Falcao García rompió el silencio luego de las declaraciones de Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas de Millonarios F.C. (Amber Capital).

En sus palabras, “el Tigre” confirmó que tuvo una conversación privada con Serpa, pero evitó dar detalles sobre su contenido.

“Ha sido una semana difícil para mi familia y para mí. Una semana de reflexión, de meditar las situaciones y creo que va a seguir siendo así los próximos días. Lo más importante es mi compromiso con el club, la institución, los jugadores y la hinchada, que siempre ha estado apoyándome”, expresó Falcao.

En otro momento se le preguntó a Radamel si tuvo la oportunidad de hablar con Gustavo Serpa tras lo enunciado en la asamblea de accionistas, a lo que respondió afirmativamente y nuevamente dio una lección de prudencia a su patrón.

“Sí, sí. Las cosas que se hablan en privado deben permanecer en privado”.

El origen de la polémica

Las declaraciones de Gustavo Serpa en la asamblea de socios de Millonarios generaron controversia. Durante su intervención, el directivo se refirió al desempeño de algunos jugadores, mencionando directamente a Falcao.

“¿O yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo? Nosotros no podemos responder porque jugadores de alto calibre como Falcao, Leonardo Castro, Montero o Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el performance adecuado en el último partido”, afirmó Serpa.

Aunque luego aclaró que no estaba responsabilizando a nadie en particular, sus palabras no fueron bien recibidas en el entorno del delantero.

“Falcao es nuestro máximo ídolo y nuestra máxima estrella. No quiero que se use esto para decir que estoy cargando contra él. Hicimos un esfuerzo grandísimo para traerlo y estamos agradecidos con él por haber venido”, añadió el dirigente.

David González evitó opinar sobre la polémica entre Falcao y Gustavo Serpa: “Yo no veo, no oigo y no leo”

El entrenador del equipo Embajador aseguró que no ve, ni lee, ni oye sobre las polémicas de su equipo - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

El técnico David González, en la rueda de prensa posterior al partido, destacó el trabajo de sus jugadores y la importancia de haber conseguido el triunfo ante su exequipo. Ante la pregunta sobre posibles rotaciones en la plantilla, González descartó esa idea y destacó la calidad de su equipo y aprovechó para hablar sobre la polémica que generó las declaraciones de Gustavo Serpa

“No es rotación. Tengo la fortuna de estar en un club donde tengo jugadores referentes y campeones. En el momento en que entra el que entra, lo hace igual o mejor. No había que rotar ni que cuidar. Para uno blindarse es porque algo está afectando y no es necesario eso. Sabemos cómo son las cosas, nuestra convivencia. Puede que no se tome bien lo que digo, pero yo no veo ni leo ni oigo y a veces me entero porque me cuentan. Yo creo que ese es el mensaje, que estamos en un club grande, cuando ante un resultado difícil siempre habrá que poner el pecho".