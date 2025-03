Alberto Gamero tendría un nuevo impulso para llegar a Santa Fe: esta fue la opinión de Hugo Rodallega

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, se pronunció sobre la posible llegada del técnico Alberto Gamero - crédito Conmebol - Millonarios FC

Santa Fe se desquitó por la eliminación en la Copa Libertadores con la goleada 7-1 ante Envigado, con cuatro goles de Hugo Rodallega, pero que no cayó por completo las críticas de los hinchas por la mala presentación internacional, que le costó el puesto al técnico Pablo Peirano.

De hecho, Rodallega se refirió a la posibilidad de que Alberto Gamero tome las riendas de los rojos, pues es uno de los candidatos que aparecieron desde el momento de la salida del timonel uruguayo y pica en punta, pero por el momento sin nada confirmado por parte de los directivos.

Sumado a eso, hay cierta molestia entre los aficionados por el pasado de Gamero en Millonarios, equipo con el que ganó varios clásicos entre 2020 y 2024, además de que su esquema táctico y estilo de juego no serían acordes a lo que históricamente está acostumbrado el club, pero todo quedará en manos del presidente Eduardo Méndez.

“No le pondría drama"

El 26 de febrero se acabó el proceso de Pablo Peirano, despedido por la eliminación de la Copa Libertadores, y comenzó la búsqueda de un entrenador que apague la crisis deportiva y asuma las riendas de una plantilla que juega bien a nivel local, como lo demostró frente a Envigado.

Luego del encuentro en el Polideportivo Sur, Hugo Rodallega dejó claro que no le ve problema a que Alberto Gamero llegue a Santa Fe, reconociendo su trayectoria y títulos, pero comprende que un sector enorme de la hinchada no lo quiera porque es ídolo de Millonarios.

Alberto Gamero es uno de los candidatos para dirigir a Santa Fe, dos meses después de dejar a Millonarios - crédito Reuters

“Desde el punto de vista como jugador y profesional, no le pondría drama. Pero el pensamiento o el análisis del hincha, es muy válido. No soy el indicado para decir quién debe llegar, no tengo velas en ese entierro”, fueron las palabras del goleador de los Cardenales, en charla con Caracol Radio.

Rodallega espera que, sea Gamero u otro técnico, tenga buenos resultados en el corto plazo: “Soy uno más para aportar y el que llegue, ojalá llegue pronto, para que podamos comenzar a trabajar y conocerlo. Hacer un conjunto que siga luchando por el verdadero objetivo”.

Santa Fe se despidió de la Copa Libertadores desde muy temprano, en segunda fase previa y ante Deportes Iquique de Chile - crédito Colprensa

Mientras tanto, Francisco López y Róbinson Zapata seguirán como entrenadores interinos de Santa Fe, cuyo próximo partido será el domingo 9 de marzo ante Fortaleza en el estadio El Campín, por la fecha 8 de la Liga BetPlay.

“La gente quiere títulos, no un tipo que haga goles”

Sobre su rendimiento individual, en el que lleva 39 goles en 97 partidos con Santa Fe desde 2023, Hugo Rodallega mostró su felicidad por ser referente del club y las marcas logradas por el momento: “Eso es chévere, es bonito, porque he pasado por muchos clubes y ha sido algo muy bonito esa experiencia de marcar en todos lados donde he jugado, he dejado esa huellita, ya son varias cosas que han quedado por ahí en récord, que son cosas individuales que lo hacen sentir orgulloso, a la familia.

“Me siento afortunado de hacer parte de Santa Fe, he luchado y he hecho de todo para dar una alegría. La gente quiere títulos, no un tipo que haga goles y no sirvan para nada. Vamos a seguir dándole y seguir creciendo en lo individual y lo grupal”, añadió el atacante.

El delantero se sinceró tras lo que fue la goleada ante Envigado y la eliminación frente a Deportes Iquique-crédito @santafe/X

De otro lado, el capitán dejó claro que el León, pese a estar afuera de la Copa Libertadores, tiene la obligación ahora de salir campeón en la Liga BetPlay: “Es una responsabilidad, es como una obligación, una vez se firma un contrato con un equipo como Santa Fe, o muchos de los de acá, es para pelear títulos, no es para pasar de fase, no es para pasar a los ocho, para ganar partidos, no".

“Aman un equipo, la institución hace un esfuerzo y ese es el objetivo que tiene que tener Santa Fe. No solo este Santa Fe, sino a lo largo de la historia. Pero siempre va a ser así. No es que el margen de error es más chiquito, Santa fe sigue enfocado”, añadió.