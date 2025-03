Señalamientos de Gustavo Serpa habrían molestado a Falcao: “Se replantearía su continuidad en Millos”

Estas fueron las declaraciones de Gustavo Serpa en la asamblea de accionistas y que dieron de que hablar en la hinchada de Millonarios - crédito @LPEmbajadora / X

Desde la salida de Alberto Gamero, los hinchas de Millonarios han cuestionado las decisiones que han tomado los directivos del club, principalmente por la contratación de David González como nuevo entrenador de la institución y la nula llegada de fichajes durante el mercado de invierno.

A estas molestias se sumaron las declaraciones que el máximo accionista del club, Gustavo Serpa, realizó durante la asamblea de accionistas, en la que responsabilizó a Falcao y los demás jugadores, de ser responsables del fracaso en el torneo finalización de 2024.

“¿Cree que yo soy el responsable de que Falcao no metiera 3 oportunidades de gol que tuvo en Pasto? Nosotros somos responsables de armar un equipo competitivo, pero nosotros no podemos responder porque jugadores de grueso calibre como Falcao, Leo Castro, Montero o Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el performance adecuado en el último partido”, indicó Serpa durante el encuentro.

El máximo accionista de Millonarios señaló a Falcao - crédito Montaje Infobae (Colprensa/Millonarios)

Minutos más tarde, Serpa reflexionó y aseguró que no buscaba señalar a Radamel Falcao García, sino que buscaba explicar que los directivos no son responsables de los fracasos deportivos del club.

“No me pueden echar la culpa de que el balón de Leo Castro pegó en el palo en Pasto. No quiero que crean que estoy responsabilizando a Falcao. En el futbol el azar existe. Tratar de usar unas palabras para ponerme en contra de Falcao no corresponde. Falcao es un ídolo nacional y nosotros estamos orgullosos de tenerlo acá. Hicimos un esfuerzo grandísimo que tomó bastante tiempo, dedicación y determinación para que él viniera. Estamos agradecidos con él por haber venido”.

A pesar de que el dirigente dejó en claro que no quiso responsabilizar a Falcao, la periodista Pilar Velásquez afirmó en su cuenta de X que desde el círculo interno del delantero le informaron que las palabras de Serpa no fueron del agrado del “Tigre”.

Velásquez informó que a pesar de que tiene contrato hasta junio, las palabras del dirigente han hecho que Falcao reconsidere si deberá renovar con Millonarios después de mitad de año.

“Estas declaraciones no han caído muy bien en el entorno Falcao, según me cuentan, aunque está firme de cumplir sus compromisos con el equipo embajador, se replantearía su continuidad en Millos. Recuerden que su contrato va por 6 meses, pero hay posibilidad de 6 más”, indicó la comunicadora.

La periodista afirmó que las palabras de Serpa generaron molestia en el delantero - crédito @pilarvelasquezv/X

Leyenda colombiana defendió a los jugadores de Millonarios

En medio de la polémica, Faustino el “Tino” Asprilla, salió en defensa de Falcao y los demás futbolistas que hacen parte del plantel profesional de Millonarios,

“Ese señor cree en serio que Falcao se fue tranquilo el día que no pasaron a la final y que erraron los goles. Claro que trataron de hacerlos, uno es el que más sufre, y ahora los hinchas con redes sociales no te la perdonan. Lo que uno espera es que en el club, como dicen que es una familia, vamos, salgamos adelante nosotros”, indicó Asprilla en ESPN 360.

Asprilla, que jugó en Colombia, Italia, Brasil e Inglaterra, aseguró que las palabras de Serpa pueden quebrantar la unión de los jugadores de Millonarios. “Si estoy en mi casa y veo que el presidente me menciona, que no pasamos a la final porque me comí los goles, le cuento amigo mío”.

El Tino se refirió a que las declaraciones de Gustavo Serpa no fueron convenientes- crédito @ESPNColombia / X

También en su rol como analista, el exfutbolista Víctor Hugo Aristizábal, afirmó que Falcao era consciente de los errores que cometió en 2024, pero que esto no debería ser expuesto por un directivo en público.

“Nosotros, los jugadores, no queremos escuchar eso nunca, es verdad, pero no la queremos escuchar. El espacio en el que él estaba, él dijo una verdad, pero es el espacio, ahora ¿Qué va a pasar en Millonarios?”, indicó Aristizábal.