Iván René Valenciano se fue en contra del Junior de César Farías: “Una cosa no tapa la otra”

El bombardero volvió a referirse al proceso de César Farías

Junior de Barranquilla vive un inicio de campeonato en el fútbol profesional colombiano muy complicado y todavía el proceso de César Farías no convence a la hinchada del cuadro Rojiblanco.

Es por ello que Iván René Valenciano, referente histórico del Tiburón, volvió a referirse al proceso deportivo del técnico venezolano César Farías, y no dudó en criticar su trabajo en el cuadro Tiburón.

Las palabras de Valenciano en contra de César Farías

Valenciano volvió a arremeter en contra de César Farías

Valenciano, quién habló en El Vbar de Caracol Radio el 28 de febrero de 2025, cuestionó el estilo de juego del Junior tras caer de forma sorpresiva ante Envigado, tras la buena racha de encuentros que llevaba Junior en el mes (victoria ante Chicó por 2-0 en Tunja el 18 de febrero, triunfo ante Once Caldas el 13 de febrero en condición de local por 2-0, y los empates ante Águilas Doradas por 2-2 el 1 de febrero de 2025 y frente a Unión Magdalena en Santa Marta el 8 de febrero de 2025).

“Una cosa no tapa la otra, una cosa baja los decibeles, pero el fútbol sigue ahí, y pienso que Junior sigue mostrando esa gran deficiencia de no saber a qué juega. El entrenador hizo 36 cambios dentro de la nómina del Junior y no pudo encontrar el equipo ideal. El hecho de que no encontrara una manera o una forma de jugar, me parece que es desacertada”.

Además, explicó que, en el proceso de César Farías, solo vio un buen partido por parte del Junior de Barranquilla bajo el mando del estratega venezolano.

“Yo solo vi un partido extraordinario en el proceso Farias, el sistema defensivo en Junior debe mejorar. Pero eso sí, el partido que se perdió con Envigado fue una falta de respeto con la hinchada”.

Cuando juega Junior de Barranquilla

Bucaramanga ganó el último encuentro en el estadio Américo José Montanini de la ciudad bonita, y otra de las novedades que tiene el cuadro Tiburón sería la salida del defensor Jermein Peña

El cuadro Tiburón además de la Liga BetPlay y su encuentro ante Atlético Bucaramanga el 1 de marzo de 2025, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), también tendrá el compromiso por la fase previa de la Copa Sudamericana ante América de Cali el 7 de marzo de 2025.

A continuación, estos son los precios de la boletería para el encuentro entre Diablos Rojos y Tiburones, en donde el cuadro barranquillero aclaró que solo se venderán boletas físicas y la venta al público comenzará a partir del 3 de marzo de 2025:

Estos son los precios de la boletería para el duelo decisivo entre Junior y América

Occidental: $120.000COP

Oriental: $80.000COP

Norte: $40.000COP

Sur: $40.000COP

Estos son los convocados de Junior para el duelo ante Atlético Bucaramanga

Esta es la lista de jugadores que tendrá el técnico César Farías para el duelo ante Atlético Bucaramanga

Arqueros

77. Santiago Mele

30. Jefferson Martínez

Defensas

4. José Cuenú

34. Jhomier Guerrero

66. Javier Báez

5. Daniel Rivera

15. Yeferson Moreno

Volantes

6. Didier Moreno

13. Jhon Vélez

80. Fabián Ángel

19. Carlos Cantillo

8. Yimmi Chará

99. José Enamorado

88. Bryan Castrillón

Delanteros

29. Teófilo Gutiérrez

70. Carlos Bacca

9. Guillermo Paiva

22. Miller Bacca

Director técnico: César Farías

Así va la fecha 7 de la Liga BetPlay

28 de febrero de 2025

Envigado 1-7 Santa Fe

Estadio: Polideportivo Sur de Envigado

Goles: Póker de goles para Hugo Rodallega al minuto 11, 19, 45+1 y 51, anotaciones de Iván Scarpeta al 67, gol de Ángelo Rodríguez al 81 del encuentro de tiro penal y autogol de Brayan Murillo al 72 para Santa Fe, Byron Garcés anotó al 14 para Envigado

Boyacá Chicó 1-1. Rionegro Águilas Doradas

Estadio: La Independencia de Tunja

Goles: Cristian Martínez Borja de tiro penal al minuto 37 para Águilas Doradas y Jairo Molina al minuto 45 para Boyacá Chicó

1 de marzo de 2025

Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla

Estadio: Américo José Montanini de Bucaramanga

Hora: 8:10 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol

América de Cali vs. Deportivo Pereira

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Hora: 8:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol

2 de marzo de 2025

Once Caldas vs. Alianza FC

Estadio: Palogrande de Manizales

Hora: 3:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol

Millonarios vs. Deportes Tolima

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 5:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

3 de marzo de 2025

Unión Magdalena vs. Deportivo Cali

Estadio: Sierra Nevada de Santa Marta

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Medellín vs. Deportivo Pasto

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

4 de marzo de 2025

Llaneros vs. La Equidad

Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio

Hora: 6:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play