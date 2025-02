Gustavo Serpa se refirió a la polémica por sus palabras sobre Falcao: “No me voy a poner a cargar en contra de nuestro máximo ídolo”

El máximo accionista de Millonarios habló sobre la importancia de Falcao en el cuadro azul - crédito Jesús Aviles / Infobae

El 27 de febrero de 2025, Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, estuvo en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones en la asamblea de accionistas.

En la asamblea Serpa mencionó a varios de los referentes de Millonarios, entre ellos, Radamel Falcao García, por su baja efectividad en el campeonato pasado.

Pero hoy 28 de febrero, el dirigente fue entrevistado en varias emisoras nacionales, en las que explicó el su referencia a jugadores como Juan Pablo Vargas y Álvaro Montero, además de Falcao.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Significa muchísimo para nosotros”: el respaldo de Gustavo Serpa a Radamel Falcao García

El jugador de Millonarios fue condecorado en Villavicencio por su desempeño y trayectoria deportiva - crédito @MillosFCoficial/X

En primer lugar, el Serpa explicó que sus palabras fueron sacadas de contexto, y que una vez fueron publicadas habló con Falcao para aclarar la situación y, según él, ambos quedaron en buenos términos.

“Cuando me di cuenta de que estaban tomando esto para generar una animadversión y para romper la unidad del club, y atacarme a mí, hablé con Falcao y le dije: ‘Se presentó este escenario, hice un comentario a este señor, y usted sabe cómo es esto; y él me dijo: ’No te preocupes’. Le dije: ‘Saldré a aclarar estas cosas mañana temprano, porque es lo que me corresponde’, eso dije”.

Y también aclaró que la relación entre los jugadores y él es muy buena, y mencionó que los jugadores de los que dispone en la actual nómina son los mejores.

“Tanto él como nuestros jugadores saben el aprecio que tengo por ellos. En ese contexto privado estaba tratando a la nómina, a mis jugadores y estaba haciendo referencia a la calidad de jugadores que tenemos como Álvaro Montero, Falcao García, Juan Pablo Vargas, Leonardo Castro, nosotros tenemos a los mejores y ese era el contexto”.

“No me voy a poner a cargar en contra de nuestro máximo ídolo”: Gustavo Serpa

El técnico Alberto Gamero (derecha), acompañado por Enrique Camacho (izquierda), presidente de Millonarios, y Gustavo Serpa (centro), máximo accionista - crédito Millonarios FC

Y finalmente explicó que lo último que él quiso dentro de sus declaraciones, era involucrar a Falcao en una polémica, añadiendo que hizo todos los esfuerzos posibles tanto para traerlo como para tenerlo en la presente temporada con Millonarios.

“Cada semestre armamos el equipo con el objetivo de ser campeones. El semestre pasado pasaron otras cosas, lo último que yo quería era meterme con Falcao; es un contrasentido cuando dediqué mucho tiempo a que Falcao viniera, pero además a que Falcao se quedara nuevamente. No me voy a poner a cargar contra nuestro máximo ídolo, no me corresponde cuando empeñé mi tiempo y mi esfuerzo para que Falcao esté acá”.

“Es un orgullo para todos tener a uno de los mejores delanteros del mundo”: Gustavo Serpa

Falcao reunido con Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, y Enrique Camacho, presidente del club - crédito @JFCadavid/X

También el máximo accionista de Millonarios habló en los micrófonos de Mañana Blu, de Blu Radio el 28 de febrero de 2025 en donde aclaró que las declaraciones que entregó en la asamblea de accionistas, fueron de referencia para explicar que en el fútbol se viven situaciones que no se controlan.

“Yo estaba poniendo un ejemplo, esto no se trataba de Falcao en absoluto. Lo que quise decir que es a veces en el fútbol hay factores que no podemos controlar, como que la pelota pegue en el palo tres veces y no entre. Eso no es culpa ni del jugador ni de la dirigencia”.

También explicó que es normal que jugadores como la talla de Falcao García tienen momentos complicados y difíciles en su carrera deportiva, además de recordar el esfuerzo que hicieron tanto para fichar al delantero, como de renovarlo para la temporada 2025.

“Soy un convencido de la grandeza de Falcao. A pesar de que es uno de los grandes goleadores del mundo, también puede perder oportunidades como también pasa con todos. Y ustedes saben del gran esfuerzo que hicimos para traerlo y volvimos a hacer todo lo posible para renovarlo, porque sé que nos aportará mucho a nivel futbolístico. Falcao sabe del gran aprecio que tengo por él”.

Y además se mostró contento por el rendimiento que tuvo en la temporada 2024, además de explicar que se siente orgulloso de tener a un jugador de la calidad de Falcao.

“El semestre pasado hizo cuatro goles, pero si revisamos su desempeño por minuto jugado, fue uno de los jugadores más eficaces del equipo. Tener a uno de los mejores goleadores del mundo en nuestro equipo es un orgullo para todos. Es un referente del fútbol colombiano y estamos seguro de que nos aportará mucho”.

Cuales fueron las declaraciones de Gustavo Serpa

El 27 de febrero de 2025, en la junta de accionistas de Millonarios, Gustavo Serpa se refirió sobre el balance deportivo del cuadro Embajador en la temporada 2024, y aclaró que pese a los esfuerzos administrativos que existan por parte de las directivas, la situación deportiva de lo que pase en el campo de juego, no depende de él.

“Nosotros no podemos responder porque jugadores de alto nivel como Falcao, como Leo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, que fueron de altas inversiones en este club, no tengan la actuación correcta en el último partido. Por eso no puede primar el sentimiento cuando uno maneja el equipo, por eso muestro las estadísticas. Además, no hay ningún equipo que quede campeón todos los años, ni siquiera el Real Madrid. Por eso uno no puede priorizar el sentimiento cuando uno tiene la responsabilidad de manejar un equipo grande”.

Estas fueron las declaraciones de Gustavo Serpa en la asamblea de accionistas y que dieron de que hablar en la hinchada de Millonarios - crédito @LPEmbajadora / X