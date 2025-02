Así fue la dura crítica de Faustino Asprilla a Gustavo Serpa tras la asamblea de accionistas en Millonarios: “Ni Judas se atrevió a tanto”

Estas fueron las declaraciones de Gustavo Serpa en la asamblea de accionistas y que dieron de que hablar en la hinchada de Millonarios - crédito @LPEmbajadora / X

El 27 de febrero de 2025 se conoció a través de la red social X un fragmento de la intervención de Gustavo Serpa, máximo accionista de Amber Capital, grupo que maneja a Millonarios, en la Asamblea de Accionistas del cuadro bogotano y que generó polémica en la hinchada azul.

En su intervención, explicó desde su postura y las estadísticas deportivas que dejó la campaña del 2024, los motivos por los cuales Millonarios fracasó en la Liga Betplay.

Seguido a su intervención, explicó que la campaña deportiva de Millonarios el año pasado no fue exitosa por los fallos que tuvieron los jugadores en las instancias decisivas de las finales del fútbol colombiano.

Por esa declaración Serpa ha sido criticado tanto por la hinchada de Millonariosm, como de la opinión pública deportiva.

Tras conocerse sus declaraciones, Faustino Asprilla, referente del fútbol profesional colombiano y panelista del programa Espn F360, criticó la forma como reaccionó Serpa en la asamblea de accionistas.

La reacción de Faustino Asprilla a las declaraciones de Gustavo Serpa

El exfutbolista se refirió a las polémicas declaraciones de Gustavo Serpa en la asamblea de accionistas de Millonarios - crédito redes sociales - Sofía Toscano / Colprensa

En el comienzo del programa de Espn F360 el 27 de febrero de 2025, Faustino Asprilla abrió su intervención en el espacio informativo, de opinión y debate, refiriéndose a las polémicas declaraciones de Gustavo Serpa, para calificar las palabras del máximo accionista de Millonarios como “traidor”.

“Prendo el televisor y me encuentro que el gran presidente de Millonarios detonó al equipo. Y veo que me encuentro con la noticia de que dio unas declaraciones sobre los jugadores... mejor dicho, ni Judas se atrevió a tanto”.

Y explicó lo que hubiera hecho si él estuviera en el lugar de los jugadores de Millonarios y lo señalan de esa forma.

“Si a mí me llega a decir eso, si todavía fuera jugador, se tiene que sentar conmigo en la mesa y me tiene que dar explicaciones en la cara del porqué dijo eso. En su intervención, él mencionó a Leonardo Castro, a Radamel Falcao, a Juan Pablo Vargas, a Álvaro Montero, que Falcao y Castro no hacen goles. Si yo fuera Falcao, le hubiera dicho: ‘Ah, es que cuando jugaba en el Mónaco, jugaba con Kylian Mbappé, entonces tráigalo’. Definitivamente, no fue la manera de referirse a los jugadores”.

Más declaraciones de Asprilla sobre las palabras de Gustavo Serpa

El Tino se refirió a que las declaraciones de Gustavo Serpa no fueron convenientes- crédito @ESPNColombia / X

Y en adición al debate que se generó tras las declaraciones de Gustavo Serpa, explicó que los jugadores serán los que sufrirán más por los señalamientos del máximo accionista de Millonarios.

“Con el señalamiento de la hinchada cuando se pierde, ¿ustedes creen que Falcao o Leo Castro se fueron tranquilos cuando erraron los goles y no pasaron a la final?, el jugador es el que sufre".

Y concluyó con que esto dificultará la situación deportiva de Millonarios.

“Hoy en día con los hinchas comentando en las redes sociales, no perdonan, y lo que uno espera es que en tu club, en el grupo que dicen que es una familia se diga: ‘vamos, salgamos adelante porque nosotros sabemos el sufrimiento y el esfuerzo que hacemos. Pero si yo estoy en mi casa y veo que el presidente del club menciona que no pasamos a la final porque yo me comí los goles, le cuento pues amigo que la situación se pone difícil”.

Víctor Hugo Aristizábal y su complemento a la crítica de Faustino Asprilla

Víctor Hugo Aristizábal apareció en Instagram y reveló motivo por el cual estuvo ausente de ESPN. / Imagen @aristigol09

En adición a lo que dijo Faustino Asprilla, Víctor Hugo Aristizábal, histórico de Atlético Nacional y la selección Colombia comentó que la situación si fue compleja, pero le dio la razón a Gustavo Serpa, en donde explicó que deportivamente el club no depende de él en el desarrollo de los partidos.

“Nosotros los jugadores de fútbol nunca queremos escuchar eso. Es una verdad, pero nunca nos gustó escucharla. El espacio en donde Gustavo Serpa y cómo lo comentó, porque él fue sincero: deportivamente el club no depende de él, sino de los jugadores que mencionó. Yo les pongo un ejemplo, a mi me pasó que cuando jugué, me equivocaba mucho cuando me hacía expulsar en el campo de juego, pero me equivocaba, era mi error. Y muchas veces escuchaba al entrenador o al director deportivo: ‘no, en tu expulsión fallamos, el equipo perdió porque te hiciste expulsar’, y era una verdad que dolía y me daba rabia a reflexionar sobre ello y al final, pese al dolor, asimilaba la verdad”.

Y finalizó dejando el interrogante sobre como se tomará desde la nómina de Millonarios las palabras de Serpa.

“Ahora, hago la pregunta, después de esto: ¿qué pasará en Millonarios?, si tienen la suficiente resiliencia para superar todo lo que generó y pasó“.

Las declaraciones de Gustavo Serpa: “Uno no puede priorizar el sentimiento cuando uno tiene la responsabilidad de manejar a un equipo grande”

Gustavo Serpa expuso los motivos por el cual Millonarios fracasó en la temporada 2024 - crédito @millosfcoficial / X

El 27 de febrero de 2025, el máximo accionista de Millonarios, explicó que desde la parte administrativa, el cuadro bogotano hizo todo lo posible para que el equipo tuviera éxito, pero que la situación deportiva dentro de lo que ocurre en la cancha, no depende de él.

“Yo soy tan hincha como usted o más, ojalá pudiéramos salir campeones todos los años, para eso trabajamos. Venimos de 25 años de una ausencia de títulos. Con estos números, en donde fuimos superiores, quedamos a un gol de la final, en el encuentro ante Deportivo Pasto y ahora le digo: ¿usted cree que yo soy el responsable de que Falcao no metiera el gol en las tres oportunidades que tuvo?“.

Y complementó con que en ese tipo de situaciones no se puede priorizar el sentimiento cuando existe una responsabilidad de manejar un club tan grande e histórico como Millonarios.

“Nosotros no podemos responder porque jugadores de alto nivel como Falcao, como Leo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, que fueron de altas inversiones en este club, no tengan la actuación correcta en el último partido. Por eso no puede primar el sentimiento cuando uno maneja el equipo, por eso muestro las estadísticas. Además, no hay ningún equipo que quede campeón todos los años, ni siquiera el Real Madrid. Por eso uno no puede priorizar el sentimiento cuando uno tiene la responsabilidad de manejar un equipo grande”.

Cuando vuelve a jugar Millonarios

Millonarios viene de ganar ante Unión Magdalena y perder ante Deportivo Cali, ambos encuentros en condición de visitante- crédito Motiner Alvis Arrieta / Colprensa

El cuadro Embajador volverá a la acción en la Liga BetPlay cuando reciba el próximo 2 de marzo de 2025 al Deportes Tolima en el estadio El Campín de Bogotá a partir de las 5:30 p.m. (hora de Colombia).

El encuentro se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y Win Play.